طريقة تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا والتحقق منه

كيفية تحديث سندات العقارات الكترونيا حيث أصدرت وزارة العدل في المملكة إحدى الخدمات الجديدة التي تخدم شريحة كبيرة في المملكة العربية السعودية ، وهذه الخدمة مجانية للجميع ، ويتم تحديث الأجهزة من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للمكاتب لتوفير الوقت والجهد وتحديث الادوات القديمة الكترونيا يسهل على الجميع معرفة الحقوق وتوثيقها ببساطة لتسهيل حركة بيع وشراء العقارات وتخفيف الضغط على المكاتب ومعرفة بيانات الصك في وقت قياسي وبسهولة. إلا أن معظم البيانات موحدة إلى حد كبير ، بعد طباعة الأداة الإلكترونية من خلال بوابة نجيس الإلكترونية ، ويمكن تحويل الملف إلى تنسيق pdf ويمكن حفظ هذا الملف على الكمبيوتر لاستخدام الأداة إذا طلب ذلك أي طرف.

أعلنت وزارة العدل عدم صحة الشائعات المتداولة حول فرض رسوم أو غرامات على خدمة تحديث الصكوك. جميع بياناته الكترونيا.

كيفية تحديث سندات العقارات

تسجيل الدخول إلىالموقع الرسمي لنجز. قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. الضغط على تحديث السند العقاري. احضار صورة امامية وخلفية لسند العقار. تأكد من أن البيانات مكتوبة بدقة. انقر فوق إرسال الطلب. يمكن طباعة التحديث.

التحقق من صك العقار

يجب التأكد من مدى تحديث السند على أنه لم يتم تسجيله مسبقًا ويمكن التحقق من ذلك من خلال الخدمة العقارية ، وأن بيانات السند المدخلة تعكس ما هو موجود في الصور المرفقة من السند. بيانات العقار من اسم المدينة واسم الحي ورقم القطعة ورقم القطعة صحيحة ومطابقة لما هو مدرج في السند أو الخطاب الصادر من السلطة المختصة مثل سكرتارية المنطقة مع صورة من تعلق. يمكن التحقق منه من خلال الموقع:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة كاتب العدل.

انقر فوق مربع التحقق من صك العقار.

اكتب البيانات بدقة.

إظهار كافة المعلومات الخاصة بالصك العقاري.

شروط تحديث الصك العقاري

يجب أن تكون الأداة صالحة. أن تكون ملكاً لمقدم الطلب أو من ينوب عنه. يجب تقديم طلب التحديث من قبل المالك أو المالكين أو من ينوب عنهم. يجب أن تكون صادرة عن كاتب عدل. لا يتم تحديثها مسبقًا. من الضروري الحصول على نسخ من الأداة ليتم تحديثها وسحبها بواسطة الماسح الضوئي. يتم تصوير الأداة على الهاتف المحمول وتحميلها عبر خدمات WhatsApp

كيفية طباعة الآلة على الإنترنت

اذهب إلى موقع وزارة العدل. ثم اختر الخدمات الإلكترونية. انقر فوق منشورات كاتب العدل ، واختر الاستفسار عن الأداة. ثم قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور في حساب أبشر والرمز المرئي. ثم اكتب رمز التحقق الذي تلقيناه عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول. أدخل رقم الصك واكتب رقم التعريف. بعد ذلك ، نضغط على Query ثم على View Instrument Data. يتم إدخال نوع الهوية ورقمها وتاريخ الميلاد. انقر فوق “التالي”. بعد ذلك أدخل رمز التحقق وانقر على “عرض الأداة”. ثم انقر فوق طباعة الأداة.

طلبات الإفراج عن العقارات

أصدرت وزارة العدل خدمة إفراغ العقارات عن طريق كتاب العدل ، والتي تتمثل في توفير بيانات سند العقار وهويات البائع والمشتري ، وتوفير بيانات الوكالة إذا كان أحدهما وكيلاً ، والمبلغ الأصلي لقيمة العقار. إذا كان شيكًا مصدقًا أو الحوالة الأصلية مختومة من البنك إذا كان المبلغ عن طريق التحويل.

كما وفرت خدمة التوثيق على المستفيدين الراغبين في إفراغ الوقت والجهد العقاري من خلال خطوات بسيطة وسهلة الاستغناء عن زيارة الموثقين ، حيث يمكن القيام بذلك من أي مكان وفي أي وقت ، وبأعلى درجات الأمان والموثوقية. وبلغ عدد الموثقين المرخصين 2180 و 2060 من الرجال و 120 من النساء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة عملت على حل العديد من مشكلات السندات العقارية التي واجهها البعض في معرفة صكوكهم العقارية وحقوقهم إلكترونياً ، الأمر الذي ساعد في تخفيف العبء عن الموثقين والضغط على المكاتب لمعرفة والتحقق من عقاراتهم. سند التركة في حال رغبتك في الاستفسار عن خدمات وزارة العدل. يمكنك الاتصال بالرقم 1950 من داخل المملكة ، أو الاتصال من خارج المملكة عبر الرقم: 966920001950. الخدمة متاحة 12 ساعة في اليوم من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف مساءً.