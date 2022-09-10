طريقة تحديث تاريخ انتهاء الهوية بنك الراجحي 1444، يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات الإلكترونية السهلة لكافة المواطنين، ومن أبرزها تحديث تاريخ انتهاء الهوية بنك الراجحي، وذلك بدون الذهاب الى فروع الراجحي، مما جعل الكثير مهتم بالتعرف على طريقة تحديث تاريخ انتهاء الهوية بنك الراجحي وذلك من خلال الدخول الى الموقع الرسمي لنظام أبشر، وإدخال كافة البيانات والأوراق الرسمية المطلوبة.

مصرف الراجحي

منذ تأسيسه في عام 1975، يقدم مصرف الراجحي خدماته المصرفية المتميزة في القطاع المصرفي السعودي بما يتماشى مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقوم مصرف الراجحي بإنجاز المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المخصصة في المباشر للأفراد أو من خلال موقع الراجحي الإلكتروني وعبر أكثر من 2000 جهاز صراف آلي موزعة في جميع أنحاء المملكة. تنفيذ الطلبات المصرفية من خلال هذه القنوات أو عن طريق زيارة أحد الفروع الخمسمائة وتحديث بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة في المملكة من خلال خدمة عملاء البنك المتميزة.

كيفية تحديث بطاقة الهوية مصرف الراجحي 1444

يُسمح لعملاء مصرف الراجحي بتحديث تاريخ انتهاء الهوية باتباع إحدى الطرق التالية

تحديث البيانات في مصرف الراجحي.

تحديث تاريخ انتهاء هوية أبشر.

قم بتحديث تاريخ انتهاء الهوية عبر الهاتف.

تحديث تاريخ انتهاء الهوية عبر مباشر للأفراد.

تحديث تاريخ انتهاء الهوية عبر التطبيق.

سيتم شرح كل من الكلام السابق بالتفصيل أدناه.

تحديث البيانات في مصرف الراجحي

يسمح مصرف الراجحي للعملاء بتحديث البيانات في مصرف الراجحي، بما في ذلك تاريخ انتهاء الهوية، باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي من مكان إقامة العميل من الساعة 9 صباحًا حتى 430 مساءً.

تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة لتحديث تاريخ انتهاء الهوية لموظف إدارة خدمة العملاء بمصرف الراجحي.

الأوراق والمستندات المطلوبة هي الهوية الوطنية الصادرة حديثًا أو نسخة من الإقامة المجددة في المملكة العربية السعودية ورقم حساب العميل لدى مصرف الراجحي.

يتحقق مسؤول خدمة العملاء من أن العميل يمتلك الحساب ويحدّث تاريخ انتهاء صلاحية الهوية في حساب العميل بسرعة وسهولة.

تحديث تاريخ انتهاء هوية أبشر

يمكن لعملاء مصرف الراجحي تحديث بيانات هويتهم من خلال أبشر باتباع الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي لنظام أبشر.

انقر فوق إلغاء لتسجيل الدخول من حساب العميل على موقع أبشر الرسمي.

انقر فوق تسجيل الدخول من الموقع الرسمي في الزاوية اليسرى العليا.

اختيار الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وإعطاء الناس بشرى طيبة باللون الأخضر كما في الصورة.

تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

أدخل رمز التفعيل المرسل إلى رقم وول الخاص بالعميل المسجل في المنصة.

اختيار خدمات المكفول لتحديث البيانات وتاريخ انتهاء الهوية والإقامة.

اضغط على الخدمات في قائمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة في أبشر.

اضغط على تجديد بيانات الاقامة من قائمة الخدمات كما هو موضح بالصورة.

تظهر قائمة بأسماء العملاء الذين يكفلهم عميل مصرف الراجحي.

اختر الاسم الذي تريد تحديث بيانات الهوية الخاصة به واضغط على تحديث بعد دفع رسوم التجديد وتحديد الفترة الزمنية.

لا يتم تحديث بيانات العميل في حالة عدم دفع الرسوم المالية.

تحديث تاريخ انتهاء الهوية عبر الهاتف

يسمح مصرف الراجحي لعملائه بتحديث تاريخ انتهاء الهوية عبر خدمة التليفون البنكي باتباع الخطوات التالية

اتصل على رقم الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي على 920003344.

الخيار الأول للغة العربية.

اضغط رقم 5 لتحديث تاريخ انتهاء الهوية في مصرف الراجحي.

ستذكر آلة الرد تاريخ ميلاد العميل مع اليوم والشهر والسنة.

تأكيد تاريخ ميلاد العميل المسجل في حساب الراجحي.

اختر 1 لتأكيد البيانات.

يرسل مصرف الراجحي رمز التفعيل إلى رقم جوال العميل المسجل في أبشر.

أدخل رمز التفعيل أو كلمة المرور المؤقتة بشكل صحيح.

يتم تحديث تاريخ انتهاء الهوية في مصرف الراجحي عبر الهاتف.

تحديث تاريخ انتهاء الهوية عبر مباشر للأفراد

يمكن لعملاء مصرف الراجحي تحديث تاريخ انتهاء بطاقة الهوية من خلال مباشر للأفراد باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أفراد الراجحي الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب مباشر الراجحي الفردي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب. اضغط دخول.

اكتب رمز تفعيل الحساب المرسل إلى رقم الهاتف المتحرك الخاص بالعميل المسجل في أبشر.

يتم تحويل العميل إلى نافذة تاريخ انتهاء الهوية مباشرة في حالة تحديث البيانات كما هو موضح في الشكل.

انقر فوق تحديث معرف تاريخ انتهاء الصلاحية كما هو موضح في الشكل.

قم بالتمرير لأسفل وراجع بيانات العميل المسجلة في الحساب المصرفي.

اضغط على تحديث تاريخ انتهاء الصلاحية كما هو موضح بالصورة.

انقر فوق متابعة وقم بتأكيد تحديث تاريخ انتهاء بطاقة الهوية، وسيتم تحديث بيانات الراجحي بنجاح من خلال المباشر للأفراد.

يطلب مصرف الراجحي تحديث تاريخ انتهاء بطاقة الهوية من خلال شركة المباشر للأفراد لاتخاذ الخطوات السابقة قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء بطاقة الهوية للمواطنين السعوديين وقبل شهر من تاريخ انتهاء الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

تحديث تاريخ انتهاء الهوية عبر التطبيق

يسمح لك مصرف الراجحي بتحديث تاريخ انتهاء الهوية من خلال التطبيق المخصص لإتمام العمليات المصرفية عبر الهاتف المحمول باتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق الراجحي موبايل لهواتف أندرويد.

تحميل تطبيق الراجحي موبايل لنظام التشغيل آي فون “iOS”.

تسجيل الدخول إلى حساب الراجحي باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

أدخل رمز التحقق الذي أرسله البنك إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

يظهر تحذير تاريخ انتهاء الهوية أمام العميل في التطبيق كما هو موضح في الشكل أدناه عند تسجيل الدخول.

اختر تحديث وسيتم تحديث تاريخ انتهاء المعرف بعد التأكد من أن العميل قد قام بتحديث المعرف منتهي الصلاحية.

إذا لم يظهر التحذير السابق لتحديث تاريخ انتهاء الهوية، فيجب على العميل القيام بما يلي

اختر علامة تبويب الإعدادات والتفضيلات من قائمة الخيارات الفرعية في تطبيق الراجحي كما هو موضح بالشكل أدناه.

اختر تحديث تاريخ انتهاء الهوية يدويًا من التطبيق، كما في الصورة.

تظهر نافذة التحذير من تاريخ انتهاء صلاحية الهوية السابقة كما هو موضح في الشكل أدناه.



انقر فوق تحديث كما في الشكل السابق.

استكمال تحديث تاريخ انتهاء الهوية بنجاح عبر تطبيق الراجحي.

كيف أقوم بتحديث الهوية في تداول الراجحي

يُسمح لعملاء تداول الراجحي بتحديث تاريخ انتهاء بطاقة الهوية في شركة الراجحي للتجارة باتباع إحدى الطرق التالية

تحديث الهوية في تداول الراجحي اون لاين.

تحديث الهوية في تداول الراجحي عبر تويتر.

سيتم شرح كل من الطرق المذكورة أعلاه بالتفصيل

قم بتحديث هويتك في تداول الراجحي اون لاين

يمكن للعملاء تحديث هويتهم على الراجحي تداول، والمخصصة لتداول الأسهم، باتباع الخطوات التالية

ادخل إلى موقع تداول الراجحي الرسمي من هنا

انتقل إلى علامة تبويب حدث البيانات في تداول الراجحي.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للعميل.

اكتب رقم العميل.

أدخل رقم المحفظة الاستثمارية للعميل.

انقر فوق {التالي.

أدخل رمز التفعيل المرسل على جوال العميل.

اكتب تاريخ ميلاد العميل كما هو مسجل في الهوية الوطنية.

تحديث الهوية أو تاريخ انتهاء الإقامة بنجاح خلال 24 ساعة على الراجحي للتجارة.

تحديث الهوية في تداول الراجحي عبر تويتر

يمكن لعملاء مصرف الراجحي استكمال تحديث الهوية في تداول الراجحي عبر تطبيق تويتر باتباع الخطوات التالية

افتح تطبيق Twitter على الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

ابحث عن موقع تداول الراجحي الرسمي عبر Twitter وتأكد من أنه الحساب الرسمي الذي تم التحقق منه بعلامة صالحة.

انقر فوق “متابعة الحساب” لإرسال واستقبال الرسائل الخاصة على حساب Twitter الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول إلى آخر تغريدة في حساب تداول الراجحي واكتب التعليق التالي

أرغب في تجديد تاريخ انتهاء بطاقة الهوية الوطنية كما في الصورة أدناه.

يتم الرد على تعليق العميل بعد 45 دقيقة ويطلب حساب تداول الراجحي من العميل التواصل عبر الرسائل الخاصة على تويتر.

افتح الرسائل الخاصة في تطبيق Twitter.

يتلقى العميل رسالة من الراجحي تداول تطلب منه تزويد الموقع برقم الهوية الوطنية المحدث وتاريخ ميلاد العميل المسجل على بطاقة الهوية كما في الصورة.

تزويد شركة الراجحي للتجارة بالبيانات المطلوبة عبر الرسائل الخاصة.

يتم تحديث بيانات تداول الراجحي خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

تحديث رقم الجوال للخدمة الذاتية لمصرف الراجحي

يسمح لعملاء مصرف الراجحي بتحديث رقم الهاتف المتحرك الخاص بالخدمة الذاتية لمصرف الراجحي من خلال جهاز صرف آلي باتباع الخطوات التالية

البحث عن أقرب جهاز صراف آلي من مكان إقامة العميل في المملكة العربية السعودية من خلال خريطة جوجل في موقع الراجحي الرسمي.

أدخل بطاقة مصرف الراجحي في المكان المخصص في جهاز الصراف الآلي.

أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

تحديد عمليات أخرى من قائمة الخيارات الرئيسية في شاشة الكاشير كما في الشكل.

الضغط على الخيار الأول في أعلى اليسار لإضافة أو تحديث رقم الجوال كما هو موضح في الصورة.

موافقة العميل على شروط وأحكام تغيير أو تحديث رقم الهاتف المتحرك في الحساب المصرفي.

أدخل رقم الهاتف المحمول الجديد وقم بتحديث رقم الهاتف المحمول بنجاح بعد تأكيد العملية.

تم تحديث رقم الهاتف المحمول بنجاح من خلال جهاز الخدمة الذاتية في مصرف الراجحي، ويجب على العميل تفعيل رقم الهاتف المحمول الجديد من خلال زيارة أقرب فرع لخدمة عملاء الراجحي.

مصرف الراجحي رقم

يمكنك التواصل مع مصرف الراجحي حسب نوع الطلب المقدم لخدمة العملاء كالتالي

مصرف الراجحي للمساعده 0881190800.

رقم خدمة عملاء الراجحي 24 ساعة +966920003344.

رقم هاتف البنك +966920003344.

الرقم المباشر لمصرف الراجحي 8001244455.

رقم الراجحي المجاني من خارج المملكة (+966) 33 92000 44.

رقم الهاتف التسويقي لمصرف الراجحي هو 8001241222.

تحويل الراجحي رقم (+966) 92000084

رقم عملاء مصرف الراجحي الحاليين +966920003344.

رقم مصرف الراجحي للعملاء الجدد 8001241222.

رقم مصرف الراجحي للإبلاغ عن الاحتيال أو فقدان البطاقة أو تسجيل شكوى 8001244455.

هناك الكثير من الطرق للقيام بتحديث تاريخ انتهاء الهوية بنك الراجحي وذلك من خلال الدخول الى موقع ابشر أو من خلال الدخول الى تطبيق التطبيق المخصص حيث تم وضع رقم خاص يمكنك الأستفسار أو الاستعلام عن التطبيق المخصص التطبيق المخصص تحديث تاريخ انتهاء الهوية من خلال الرقم 0881190800.