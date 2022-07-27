طريقة تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي 1444 ، تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف علىطريقة تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، في السنوات السابقة بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، توفر منصة مدرستي العديد من الخدمات الإلكترونية على جميع المستويات التعليمية للطلاب ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي

؛ هي منصة تعليمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ خدمة نظام التعليم عن بعد، كبديل لنظام المواجهة. منصة مدرستي تخدم جميع المستويات التعليمية (ابتدائي ومتوسط ​​وثانوي)، وتوفر العديد من خدمات التعليم الإلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ؛ عرض للدورات والمناهج التعليمية لكل فصل. يوفر خدمة التعليم عن بعد لطلاب المدارس الابتدائية، ويوفر جميع الجداول الزمنية لكل مادة مع توقيت كل فصل. كما تتيح المنصة لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في المدارس السعودية إلكترونيًا، ومتابعة إنجازاتهم إلكترونيًا عبر المنصة. .

كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي 1444

تتم خطوات إنشاء حساب على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق علامة التبويب العودة إلى المدرسة من القائمة.

انقر فوق “تسجيل دخول جديد”.

أدخل البيانات المطلوبة رقم الهاتف المحمول. رقم الهوية الوطنية. رقم الإقامة.

انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خانة الاختيار.

تحقق من البيانات المكتوبة، قم بتأكيد الحساب.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للاستفادة من جميع الخدمات التعليمية على المنصة على النحو التالي

اذهب إلى الموقع الرسمي لمدرستي.

انقر فوق تسجيل الدخول من قبل المستخدم.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم االمستخدم. كلمه السر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

كيفية تحديث كلمة المرور على منصة مدرستي 1444

يمكنك تحديث كلمة المرور على منصة مدرستي إذا كانت لديك كلمة المرور القديمة للحساب، باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

انتقل إلى لوحة تحكم حساب Microsoft.

اختر “تغيير كلمة المرور” من قائمة إعدادات الحساب.

أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة للحساب.

قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة للحساب.

انقر فوق “إرسال”.

باستخدام هذا، يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة.

كيفية استرجاع كلمة المرور لمنصة مدرستي 1444

يمكنك استعادة كلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة مدرستي، باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مدرستي مباشرة.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft) لكل من المعلم والطالب.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك على المنصة.

انقر فوق الخيار التالي.

انقر فوق “نسيت كلمة المرور”.

أدخل البريد الإلكتروني.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق {التالي.

اختر الطريقة الأنسب لاستعادة كلمة مرورك.

أدخل جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

أعد كتابة كلمة مرور جديدة.

احفظ كلمة المرور لإعادة تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة.

استرجاع بيانات التسجيل على منصة مدرستي للطلاب والمعلمين

فيما يلي خطوات استرجاع بيانات التسجيل للطلاب والمعلمين

الدخول إلى بوابة العودة إلى المدرسة عبر الإنترنت.

انقر على خيار “تسجيل جديد”.

اكتب رقم الهوية الوطنية للمواطنين. او رقم الاقامة للمقيمين.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق “تحقق”.

اكتب “رمز تحقق بشري”.

انقر فوق “تحقق” لعرض بيانات تسجيل الدخول لمدرستي.

استرجاع بيانات التسجيل على منصة الوالدين والمدرسة الرئيسية

كما توفر منصة مدرستي خدمة استرداد الحساب الخاص لأولياء الأمور والإداريين، من خلال ما يلي

انتقل إلى نظام نور على الإنترنت “”.

اختر “نسيت كلمة المرور”.

أضف البيانات المطلوبة رقم الهوية. رمز التحقق.

انقر فوق “التالي” باللون الأخضر.

كتابة البريد الإلكتروني.

انقر فوق ‘إرسال.

انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

فتح الرسالة المرسلة من نظام نور.

انقر فوق ارتباط استعادة كلمة المرور.

أضف كلمة المرور الجديدة.

تأكيد كلمة المرور.

انقر فوق “حفظ”.

كيفية تعديل البيانات في منصة مدرستي 1444

إليك كيفية تعديل بياناتك على منصة مدرستي

انتقل إلى منصة “مدرستي”.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم االمستخدم. كلمه السر.

انقر فوق قائمة تغيير البيانات.

اختر رمز قائد المدرسة.

ستظهر بيانات المستخدم.

انقر فوق البيانات التي تريد تغييرها.

أدخل البيانات الجديدة، ثم اضغط على زر الحفظ.

خدمة الدعم الفني عبر الإنترنت منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي خدمة الدعم الفني بحيث يمكن للمستخدمين إرسال تذكرة للدعم الفني إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى صفحة الدعم الفني لمنصة “مدرستي” مباشرة.

انقر فوق الزر “إضافة”.

أدخل رقم الهوية للمواطنين السعوديين أدخل رقم الإقامة للمقيمين.

أدخل رقم هاتف المستخدم.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق {التالي.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة لتقديم التذكرة.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الدعم الفني لمنصة مدرستي من خلال الاتصال بالرقم 920033988، خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 800 مساءً، لتلقي جميع الشكاوى والاستفسارات.

رابط لتحديث كلمة المرور على منصة مدرستي 1444

يمكنك الانتقال إلى الرابط لتحديث كلمة المرور على منصة “My School” واتباع خطوات التحديث التي شرحناها في أعلى سطور هذه المقالة، لإكمال خطوات التحديث، وتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال الجديد كلمه السر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي 1444 ، و رابط لتحديث كلمة المرور على منصة مدرستي 1444 ، و خدمة الدعم الفني عبر الإنترنت منصة مدرستي ، استرجاع بيانات التسجيل على منصة الوالدين والمدرسة الرئيسية .