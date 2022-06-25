طريقة تحديث efootball pes 2022 الإصدار الجديد وأهم مميزاته حمل اللعبة فِيْ 5 دقائق مجانا

تنزيل لعبة Efootball pes 22 عنوان اللعبة هُو ما تشير إليه مؤشرات البحث، فالجميع يريد معرفة طريقة تنزيل أي لعبة كرة قدم حيث إنها أحدث إصدار من نفس اللعبة وقد تمت إضافة العديد والعديد من الميزات مما يجعل الأمر سهل، لقد أضاف الكثير للاعبين كونامي عددًا من الفرق العربية فِيْ هذا الإصدار، كَمْا يسمح أيضًا بالتعليق باللغة العربية حيث أنه يحتوي الآن على الكثير من التعليقات بلغات متعددة، وهذا ما يجعلها أول لعبة محاكاة لكرة القدم. تفاصيل حول كيفِيْة تنزيل أي لعبة كرة قدم PES.

قم بتنزيل أي لعبة PES Soccer

يتم تنزيل أي لعبة من ألعاب كرة القدم باتباع خطوات تنزيل أي لعبة أخرى فِيْ المتاجر الإلكترونية، ويتم تقديمها مجانًا باتباع الطرق التالية

اعتمادًا على نوع الهاتف، ستختار المتجر الذي تقوم بتنزيل التطبيقات منه، إما Google Play أو App Store.

دخول المتجر وفِيْ المكان المخصص لعملية البحث، قم بتسجيل اسم اللعبة وهُو كرة القدم PES 2022.

انقر فوق أيقونة التثبيت الموجودة بجانب أيقونة اللعبة، وتأكد من اختيار الرمز الصحيح للعبة.

بمجرد اكتمال التثبيت، اضغط على فتح لفتح اللعبة.

تابع عملية التسجيل عن طريق إدخال المعلومات الشخصية التي سيتم طلبها، وبعد ذلك سيكون لديك حساب فِيْ أي لعبة من ألعاب Football Pace يمكنك لعبها.

يمكنك الآن الاستمتاع باللعبة والبدء فِيْ اللعب مع أشخاص آخرين من أصدقائك أو مع لاعبين من دول مختلفة من العالم.

ميزات تحديث efootball pes 2022

يحتوي هذا الإصدار على ميزات تجعله مختلفًا عن الإصدارات الأخرى، حيث تمت إضافة اللغة العربية لتكون من بين اللغات التي يمكن التعليق عليها واستخدامها.

كَمْا تم إضافة عدد من الفرق العربية إلى اللعبة، وكذلك السماح بنقل المدربين بين الفرق، وزيادة أعضاء الفريق، مع القدرة على زيادة طاقة اللاعبين والاستمتاع بلعبة وأداء أفضل، و كل هذا مع إضافة سلسلة من الدوريات التي تشبه الدوري الإيطالي وغيرها، مما يزيد من روح المنافسة بين اللاعبين، مع الدوري الإيطالي وغيره، مما يزيد من روح المنافسة بين اللاعبين.