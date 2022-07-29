طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة تعرف علي الخطوات بالتفاصيل

تعتبر طريقة تحضير جولاش اللحم المفروم من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها فِيْ محركات البحث العالمية والشبكات الاجتماعية، حيث يعتبر لحم البقر المفروم من أهم الوجبات التي تحتوي على العديد من الفوائد، حيث يتكون من الجولاش الذي يمد الجسم. مع الهِيْدروكربونات، وكذلك اللحم المفروم الذي يساهم به فِيْ الكائن الحي المخصب بالبروتينات، وتضاف إليه كَمْيات مختلفة سيتم ذكرها لاحقًا فِيْ هذه المقالة. تعتبر وجبة الجلاش باللحم المفروم من أسهل وأسرع الوجبات فِيْ التحضير، مما جعلها الأكثر شعبية وتقديرًا فِيْ الدول العربية، وخاصة فِيْ جمهُورية مصر العربية.

طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم

تتساءل الكثير من النساء الراغبات فِيْ تحضير وجبة سريعة ولذيذة، مثل الجلاش باللحم المفروم، عن طريقة تحضير الوجبة، ولكن فِيْ البداية يجب أن تعرف مكوناتها وما هِيْ المكونات، وهِيْ كالتالي

زجاجة من الجولاش

نصف كيلو لحم مفروم

كوب زبدة مذابة

فلفل اخضر (2)

فاكهة الطماطم

توابل اللحم المفروم

نصف كوب حَلْيب

بيضة

بصل

شرح طريقة تحضير الجلاش باللحم

بمجرد تحضير المكونات، نبدأ التحضير، أولاً نأخذ مقلاة بها ملعقة صغيرة من الزيت وملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة ونضعها على النار، ثم نقطع بصلة كبيرة إلى مكعبات صغيرة ونضعها فِيْ الزيت . ونضيف الزبدة ونقلب جيدا حتى يصبح البصل احمر ثم نضيف اللحم المفروم والفلفل الاخضر والطماطم بعد بشر ونضيف البهارات والملح ونترك هذا الخليط على النار لمدة نصف ساعة وفِيْ هذا الوقت نحضر حرارة متوسطة- حجم صينية وتوضع فِيْ ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة وتنتشر جيداً، ثم توضع طبقتين من البودرة ونضع ملعقة كبيرة من الزبدة على سطحها، ثم توضع ورقتين أخريين من الزبدة لفصل الزيت والزبدة بين كل طبقتين و هكذا حتى تصل إلى نصف كَمْية الجلاش. ثم توضع اللحمة المفرومة وتوزع فوق الجلاش ثم نضع قطعتين من الجولاش والزبدة وهكذا حتى تنضج ورقة الجولاش ثم نأخذ نصف كوب حَلْيب وبيضة ونخلطهم ونضع الطبقة الخارجية، ويتم تقطيع الجلاش إلى قطع قبل وضعها فِيْ فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، ثم يتم إخراجها من الفرن وتقديمها ساخنة

ينصح الثقافني أتباعه بعدم تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على مواد نشوية، حتى لا تتراكَمْ الدهُون فِيْ الجسم، والبدء فِيْ اتباع أنظمة التخسيس مثل نظام غذائي يبلغ 5 كيلوغرامات فِيْ أسبوع بدون تمارين رياضية أو حمية بدون تمارين رياضية، لكن عليك يجب عليك الذهاب إلى أخصائي التغذية أولاً لاختيار الطريقة الأنسب واتباع التعليمات التوعية الصحية بوزارة الصحة السَعُودِيْة فِيْ هذا الصدد.