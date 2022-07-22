طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني فِيْ المنزل

تعتبر الكبدة من الأطعمة المقوية للدم والمفيدة لصحة الجسم بشكل كبير، حيث لها فوائد جمة، وفي الوقت ذاته لا تتطلب جهداً كبيراً اثناء تحضيرها فهي من الأكلات السريعة سواء كانت مقلية أو مشوية، وألز الوصفات لتحضيرها على الطريقة الإسكندرانية سوف نقدمها لكم خلال هذا المقال.

طريقة تحضير كبد الاسكندرين المقلي

مكونات

نصف كيلو كبد.

2 ملاعق كبيرة زبدة.

ملح وفلفل.

عصير ليمون.

طريقة

نقطع الكبد إلى شرائح متوسطة السماكة وتتبل جيدًا بالملح والفلفل وعصير الليمون. سخني السمن ثم حمّر الكبد واقلبه على الجانبين حتى يتحول إلى اللون الأحمر. يرش عليها قليل من الماء حتى تنضج وتقدم ساخنة مع البطاطس المحمصة.

طريقة شواء الكبد

مكونات

نصف كيلو كبد.

عصير ليمون وعصير بصل.

ملح وفلفل.

1 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة

نقطع الكبد إلى شرائح متوسطة السماكة، ثم نتبّلها بالملح والفلفل وعصير الليمون والبصل، ونتركها لبعض الوقت حتى تتبيل جيدًا. دهن الشواية بالزيت، ثم ضعي الشرائح على الشواية الساخنة واطهِيْها حتى تصبح حمراء، ثم اقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج بالكامل وقدمها على طبقة من البقدونس.

طريقة تحضير الكبد المقلي بالدقيق

مكونات

1/2 كيلو كبدة مقطعة إلى شرائح رفِيْعة.

2 ملاعق كبيرة من الدقيق للتغطية.

عصير ليمون وعصير بصل.

ملح وفلفل.

زبدة أو زيت للقلي.

بقدونس مفروم.

طريقة

يتبل الكبد بالملح والفلفل وعصير الليمون والبصل ويترك قليلا. قم بتغطيتها بالدقيق، واضغط جيدًا على جانبي كل شريحة. نذوب السمن جيداً، ثم نحمر شرائح الكبد على الجانبين حتى تنضج. قدميها ساخنة على طبقة من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير كبد الكَمْون

مكونات

كبد وقلوب.

2 فص ثوم

ملعقة صغيرة كَمْون.

ملعقة كبيرة ليمون.

الملح والماء

2 ملاعق زبدة.

طريقة

نقطع الكبد إلى مكعبات ونقعها فِيْ عصير الليمون والكَمْون والثوم والملح ونتركها لمدة نصف ساعة فِيْ الخليط. نذوب السمن ونضعه على الكبد دفعة واحدة ونتركه يجف. أضيفِيْ الماء على نار هادئة، غطي القدر واتركيه يغلي حتى ينضج تمامًا وقدميه ساخناً.

وفي نهاية مقالتنا التي ذكرنا فيها وصفة الكبد الإسكندراني ننصحكم بتطبيق الوصفة سريعاً والاستمتاع بالطعم الشهي، كونوا بالقرب دوماً .. موقع عرب اليوم.