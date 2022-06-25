طريقة تحضير الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج على أصولها خطوة بخطوة بطريقة المطاعم

الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج مبنية على أصولها. من أشهر الأطعمة والوصفات العربية هِيْ الكبسة السَعُودِيْة. يوجد نوعان من الكبسة باللحم والدجاج ولكل منهما نكهته الخاصة وطريقة تحضيره، حيث تتميز دول الخليج بالمأكولات العربية الأصيلة، حيث يوجد المئات من الوصفات اللذيذة واللذيذة التي اعتدنا عليها الأكل فِيْ المطاعم والمحَلْات التجارية. سوف نقدم لك طريقة تحضير ألذ هذه الوصفات وهِيْ الكبسة العربية بالدجاج يمكنك تقديم هذا الطعام فِيْ الحفلات والتجمعات حيث أنه من أكثر الأطعمة المغذية.

مقادير الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج

هناك المئات من الأطباق التي تشتهر بها دول الخليج، ويأتي الزوار من جميع أنحاء العالم لتناول هذه الوصفات والأطعمة فِيْ المطاعم والمحَلْات التجارية، وأشهر هذه الأطباق هِيْ الكبسة السَعُودِيْة التي تشتهر بالأصالة. مطبخ سعودي وسنقدم لكَمْ الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج، المداخن هِيْ

3 أكواب أرز بسمتي.

6 ملاعق كبيرة سمن أو زيت.

3 حبات بصل كبيرة مقطعة ناعماً

قطع الدجاج إلى 8 قطع.

3 حبات طماطم كبيرة مقشرة ومزروعة ومفرومة

ربع كوب معجون طماطم.

2 ليمون مجفف

6 فصوص كاملة من الهِيْل.

عصا القرفة.

4 مسامير

2 ورق الغار.

4 فصوص من الفلفل الأسود

ملح.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الكبسة

طريقة تحضير الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج

دائمًا فِيْ التجمعات والتجمعات، تختلط الأمهات والنساء على طريقة تحضير الطعام، وذلك لأنهن يرغبن فِيْ تحضير وصفات لذيذة ومميزة ومفضلة لدى الجميع، لذا فإن وصفة الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج هِيْ من أفضل الوصفات التي يمكنك الحصول عليها. التحضير فِيْ المناسبات والاحتفالات، ومن الأطعمة المفضلة لدى الجميع، والطريقة الأصلية لتحضيرها هِيْ

أولاً، اغسلي الأرز بالماء، ثم انقعي الأرز فِيْ ماء دافئ لمدة 30 دقيقة.

ثم نأخذها إلى قدر كبير ونضع السمن والقليل من الزيت وعندما يصبح ساخناً نضيف البصل المفروم ناعماً.

اقلي البصل حتى يصبح ذهبي اللون، وبعد أن يصبح ذهبي اللون، أخرجي البصل من الزيت واتركيه جانبًا وجففِيْه من الزيت.

نضع قطع الدجاج فِيْ زيت البصل فِيْ نفس القدر، يجب أن يكون الزيت ساخناً، يقلب الدجاج لمدة 5 دقائق، يضاف الهِيْل والقرنفل والليمون المجفف وعود القرفة حتى يتغير لونها بدرجة حرارة الغرفة. هذه الخطوة مهمة لسد مسام الدجاج وبعد ذلك لن يخرج أي سوائل.

أضيفِيْ نصف كَمْية البصل الأحمر المفروم والطماطم إلى الدجاج وقلبي.

ثم نضع الدجاج 4 أكواب من الماء المغلي.

غطي القدر واتركي الدجاج حتى يتخثر لمدة 30 دقيقة.

بعد هذا الوقت نضيف بهارات الكبسة والملح والفلفل الأسود ونخلطهم مع الدجاج.

ثم صفِيْ الأرز من ماء النقع وضعيه على سطح الدجاج وقلبي برفق.

أضف القليل من الماء المغلي إذا لزم الأمر، يجب أن تكون المرق على ارتفاع 1 سم فوق سطح الأرز.

نترك الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج على نار عالية حتى تغلي ونتركها حتى تمتص المرق.

غطي الكبسة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك الكبسة.

بعد ذلك نضع الكبسة فِيْ طبق التقديم، وننشر البصل المحمر على السطح، ونزين بالمكسرات والزبيب، ونقدم الوجبة بالصحة والفرح.

صوص دقوس الحار

تقدم دائما مع الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج وصلصة الدقوس الحارة وبجانب المندي، ومكونات تحضيرها هِيْ

2 قطعة طماطم.

ربع كوب بقدونس.

2 قطعة فلفل أخضر حار.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير صوص الدقوس

هناك العديد من الصلصات التي يمكن تحضيرها بجانب الكبسة السَعُودِيْة بالدجاج أو اللحم، لكن صوص الدقوس من أكثر الصلصات المميزة التي يشتهر بها المطبخ السعودي، ولهذا يتم تقديمها إلى جانب العديد من المأكولات والوصفات السَعُودِيْة، وكيفِيْة تحضيرها. هُو – هِيْ. إنه سهل للغاية ولا يحتاج إلى جهد أو تعب، وطريقة تحضيره هِيْ