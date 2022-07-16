طريقة تحضير الكريب الأصلي بأكثر من طريقة حَلْو ومالح بأسهل الخطوات

طريقة تحضير الكريب الأصليمن اشهر اكلات المطبخ الفرنسي القديم، وتشبه طريقة صنع الفطائر سواء فِيْ رقة العجين او حتى طريقة تحضيرها. معجزة الكريب الهشة، واضافة ما تريد إليه، والذي يقوم بأكثر من طريقة تحضير، مثل ؛ كيف تصنع كريب نوتيلا، أو كيف تصنع كريب حَلْو، أو كيف تصنع كريب شوكولاتة، يمكنك أيضًا عمل طريقة كريب سهلة، بالطريقة التي يعمل بها كريب منال العالم، أو اللجوء إلى طريقة صنع الكريب فِيْ الخلاط، وإذا كان لديك شخص لا يحب البيض فِيْ مكونات طعامه، يمكنك اتباع طريقة صنع الكريب بدون بيض، وكذلك صنع الكريب بالحَلْيب، وكلها طرق مختلفة يجيبون على سؤال كيف يتم تحضير الكريب ما هِيْ مكونات عجينة الكريب كيف يتم تحضير الكريب الحَلْو

طريقة عمل فطائر النوتيلا

نصف كوب دقيق منخول.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة زبدة.

بيضة.

نصف كوب حَلْيب سائل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب شوكولاتة نوتيلا. يمكنك اتباع طريقة صنع نوتيلا فِيْ المنزل.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق السكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كيف تستعد

نأخذ الخلاط الكهربائي ونضع الزبدة مع البيض والحَلْيب والفانيليا. امزج جميع المكونات حتى تصبح متجانسة تمامًا. بعد ذلك نضيف الدقيق والسكر والملح ونخلط حتى تحصل على عجينة سائلة. ثم نأخذ مقلاة ونشحمها بالزبدة ونتركها تنضج حتى تسخن. بعد ذلك، ضعي كَمْية من خليط الكريب السائل فِيْ المقلاة. بعد أن يتحول لون الجانب السفلي إلى اللون البني، انقل الكريب إلى الجانب الآخر لتحضير الخليط. أخيرًا، افرد الكريب بعد أن يبرد بالنوتيلا السائلة ثم رشه بالسكر البودرة.

وصفة كريب الشوكولاتة

كوب دقيق.

بيضتان

كوب حَلْيب سائل.

كَمْية الكاكاو الخام.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب آيس كريم فانيليا.

مشكلة مجموعة الفاكهة.

نصف كيلو كريمة مخفوقة حَلْوة.

الكثير من صلصة الكراميل.

نصف كوب صوص شوكولاتة.

حفنة من الجوز المطحون.

طريقة وكيفِيْة تحضير الكريب الأصلي

انقلي المزيج إلى وعاء عميق واخلطي الحَلْيب جيدًا مع الفانيليا والبيض. ثم نضيف الدقيق والكاكاو ونستمر فِيْ التقليب حتى تحصل على خليط سائل. ثم أحضر مقلاة وسخنها على نار خفِيْفة. ثم نضع خليط البان كيك السائل. ثم احمر وجهه ثم انقليها على الجانب الآخر. أخيرًا، املأ الكريب بصوص الشوكولاتة والكريمة والمكسرات والفواكه وصوص الكراميل. وهذا هُو الأسهل طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية يمكنك أيضا جرب طريقة عمل الكريب اللذيذ مثل المطاعم.

طريقة عمل عالم منال الكريب

كوب دقيق أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة سائلة.

بيضتان

ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات التحضير