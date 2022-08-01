طريقة تحضير الكيكة التركية بمذاق رائع ومميز بالخطوات

الكيك من أشهر الحَلْويات فِيْ العالم، ويوجد أنواع عديدة ومتنوعة، ولكل نوع نكهة رائعة تتميز بها لا يمكن مقارنتها بالنوع الآخر. هناك الكثير من الناس حول العالم لا يعرفون كيفِيْة تحضيرها، لذلك نقدم لكَمْ فِيْ هذا الموضوع جميع المكونات التي تدخل فِيْ صنع هذه الكعكة التركية، بالإضافة إلى ذلك، سنزودكَمْ بمعلومات عن كيفِيْة التحضير هُو – هِيْ.

مقادير الكيك التركي

يمكنك بسهُولة البدء فِيْ صنع الكيك التركي فِيْ المنزل بعد تحضير هذه المكونات أولاً، ومكونات الكيك التركي كالتالي

4 بيضات.

600 جرام دقيق خبز.

1 كوب حَلْيب

200 جرام سكر.

1 كوب زيت طعام.

2 كيس فانيليا.

4 ملاعق صغيرة من البيكينغ باودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الكيك التركي

تحضير الحَلْوى فِيْ المنزل ليس أمرا معقدا كَمْا يظن البعض، ولكن تحتاج إلى ضبط المكونات بعناية واتباع الخطوات بعناية، وبعد ذلك يتم الحصول على طعم مميز ورائحة لذيذة وشكل رائع، وكذلك الأمر فِيْ التحضير الحَلْوى.الكيك التركي، لأنه فِيْ البداية يجب اتباع الخطوات التالية

احصل على وعاء كبير.

نضع الدقيق والفانيليا والملح والبيكنج بودر والسكر فِيْ البداية ونقلبهم.

ثم أضيفِيْ البيض والزيت إلى المكونات الجافة واخلطيهم معًا.

خذ صينية واسكب عليها القليل من الزيت.

دهن الصينية بالكامل بالزيت وضعي عليها القليل من الدقيق مع التأكد من وصول الدقيق إلى جميع جوانب الصينية.

دعونا نسكب الخليط الذي أعددناه فِيْ الدرج.

نضع الصينية فِيْ الفرن.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل وضع الصينية فِيْ الفرن.

انتظر حتى تنضج الكعكة وتتحول إلى لون.

نخرج صينية الكيك من الفرن وننتظر حتى تبرد، ثم نبدأ فِيْ تقطيعها بالطريقة التي نريدها.

نضع الكيكة على الأطباق ويمكننا إضافة أي صلصة حَلْوة تحبها.

القيمة الغذائية للكعكة التركية