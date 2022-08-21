طريقة تحضير الهريسة بكل تكاتها وأسرارها فِيْ المنزل بأسهل وأيسر المكونات والخطوات، تعد الهريسة من المأكولات الشهية واللذيذة والتي يرغبها الكبار والصغار، وتعد من الحلويات الشعبية، حيث لها العديد من الأسماء ومن أبرزها البسبوسة، و تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل بأسهل وأيسر المكونات، وتعد كافة الأطعمة التي يتم تحضيرها في البيت أكثر أمان من المحلات الخارجية.

مكونات صنع الهريسة

أربعة أكواب من الحبيبات الناعمة.

كوب سكر.

ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة سمن.

كوبان من حَلْيب البقر.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

فستق سوداني للزينة.

طريقة تحضير الهريسة

فِيْ البداية، اخلطي جميع المكونات الجافة فِيْ وعاء، كل من السكر والسميد، وكذلك صودا الخبز، واستمري فِيْ التقليب.

بعد ذلك، تُجمع المواد الرطبة، مثل الحَلْيب، بعد تسخينها قليلًا، مع الزيت المذاب والسمن.

اخلطي المكونات الرطبة والجافة معًا، ثم اسكبيها فِيْ صينية واتركيها تتخمر لمدة ساعة تقريبًا.

ثم نزينها بالفستق بعد مرور وقت التخمير، ثم نقطعها بالسكين قبل وضعها فِيْ الفرن.

فِيْ النهاية، سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم اخبزي الهريسة لمدة 15 دقيقة تقريبًا، حتى يتحول لونها إلى الأحمر، ثم أخرجيها من الفرن وضعي عليها القطر.

مكونات أخرى لصنع الهريسة

أربعة أكواب من الحبيبات الناعمة.

كوب حَلْيب سائل دافئ.

كوب زبادي.

كوب سكر.

كوب جوز هند.

خمسون جرام من الزبدة المذابة.

ملعقتان كبيرتان من البيكينغ باودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

اللوز والفستق للتزيين.

قطر التشريب.

طريقة تحضير الهريسة

اخلطي جوز الهند والسميد والسكر.

ثم نضيف الحَلْيب والزبدة وماء الزهر معا.

ثم أضيفِيْ الفانيليا والبيكنج باودر مع الاستمرار فِيْ التقليب جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

دهن الصينية بالزبدة، ثم اسكبي الخليط واتركيه يتخمر حتى مرور حوالي ثلاثين دقيقة، ثم قطعيه وزينيه بالفستق واللوز.

ثم نضعها فِيْ الفرن ثم نخبزها على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى تمر حوالي عشرين دقيقة.

أخيرًا، صب الشراب البارد فوق الهريسة وهِيْ ساخنة.

تعد طريقة تحضير الهريسة من أسهل الطرق التي يمكن عملها في المنزل، لأنها تحتوي على العديد من المكونات المتاحة في كل بيت، وتعد الهريسة من الأكلات الشعبية والتي تقدم كحلوى وذات المذاق الرائع والجذاب للجميع.