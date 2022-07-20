طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بالشكولاته بأقل الإمكانيات لجميع المناسبات

تختلف طريقة تحضير ملفات تعريف الارتباط التي تبلغ مدتها عشر دقائق من مطبخ إلى آخر وتتنوع بشكل كبير فِيْ التحضير بناءً على تفضيل الأسرة والمناسبة التي يتم تقديمها من أجلها، ولكن تظل طريقة التحضير والمكونات كَمْا هِيْ إلى حد كبير. متطابقة مع التنوع الطفِيْف فِيْ البعض مكونات. , ya que millones de personas de diferentes países del mundo aceptan la preparación de galletas de diez minutos Diariamente porque es fácil y sencilla, sobre todo por el maravilloso sabor que tiene, y es una comida sencilla y ligera que se puede comer en el desayuno o بجانب. للوجبات الرئيسية، لهذا سوف نشرح لجميع محبي ملفات تعريف الارتباط أفضل وأسهل الطرق لتحضير ألذ أنواع ملفات تعريف الارتباط فِيْ أقل من عشر دقائق.

المكونات لملفات تعريف الارتباط برقائق الشوكولاتة لمدة عشر دقائق

تعد مكونات ملفات تعريف الارتباط التي تبلغ مدتها عشر دقائق من بين المكونات الرخيصة المتوفرة فِيْ كل منزل وتتكون مما يلي

ربع كيلو دقيق ابيض لجميع الاغراض.

ربع كوب من الكاكاو الخام غير المحَلْى.

ربع كوب سكر أبيض ناعم.

خمس بيضات

ربع كيلو حَلْيب طازج أو معلب.

كوب سمن أو زيت.

قليل من الملح.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

رشة فانيليا.

ربع كوب نشاء.

طريقة التحضير وطريقة التحضير.

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