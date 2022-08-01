طريقة تحضير كرياتين الشعر المجهد والتالف ولفرد الشعر فِيْ اسبوع واحد

ترغب الكثير من النساء فِيْ الحصول على شعر أملس وقوي، واستخدام منتجات تمليس كيميائية تضر بالشعر، لاحتوائها على مادة الفورمالين التي تضر بالشعر.

فِيْ بعض الحالات تكون المواد الطبيعية هِيْ الأفضل لشعر قوي وناعم، لذلك نقدم اليوم عدة طرق لصنع الكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل باستخدام مواد طبيعية.

عدة وصفات لتحضير الكرياتين الطبيعي.

مكونات تحضير الكرياتين الطبيعي على أساس الزعتر

5 ملاعق كبيرة من الزعتر. 2 كوب ماء كبير. ملعقة كبيرة خل أبيض.

طريقة تحضير الكرياتين الطبيعي بالزعتر

نحضر وعاء عميق ونضيف الماء والزعتر ونضعه على النار حتى يغلي.

ثم نضيف الخل الأبيض ونخرجه من على النار ونرشحه جيداً.

بعد غسل الشعر بالشامبو، أضيفِيْ ماء الزعتر إلى الشعر واتركيه يتغلغل جيدًا فِيْ الشعر.

للحصول على أفضل النتائج، يجب تكرار الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

مكونات تحضير الكرياتين الطبيعي بالصبار

ملعقة كبيرة زيت الخروع. ملعقة كبيرة زيت جوز الهند. 2 ملاعق كبيرة من الصبار الطبيعي. ملعقة صغيرة من زيت خشب الصندل.

كيفِيْة تحضير الكرياتين الطبيعي بالصبار

نحضر وعاء صغير نضيف فِيْه الصبار وزيت الخروع وزيت جوز الهند.

ثم نضيف إليها زيت خشب الصندل ونخلطهم جيداً ونأخذهم على النار حتى يصبح الخليط فاتراً.

بعد ذلك نقوم بتدليك الشعر بهذا الخليط ونتركه على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو ونكرر الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

مكونات تحضير الكرياتين الطبيعي على أساس البيض

2 بيض فِيْ درجة حرارة الغرفة.

الموز كبير

3 ملاعق كبيرة من عسل النحَلْ الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

طريقة تحضير الكرياتين الطبيعي بالبيض