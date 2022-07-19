طريقة تحضير كيك الشاتوه بصوص الشيكولاته بكل سهُولة بمكونات بسيطة

كيك شاتو هُو من الحَلْويات اللذيذة التي تسمى شاتو جاتو، يمكن تحضير الكيك فِيْ المناسبات وكذلك فِيْ أيام العطل، بالإضافة إلى إضافة الشوكولا والصوص الملون إلى كيك شاتو، فهُو يضفِيْ عليها مظهرًا جذابًا بالإضافة إلى مذاق مميز، حيث سنقدم لكَمْ من خلال موقعنا الإلكتروني المكونات اللازمة لتحضير كعكة القصر.

مكونات لصنع كعكة قصر

كوبين من الطحين الأبيض.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

½ كيلو بايت من الكاكاو الخام.

· نصف كوب زيت نباتي.

2 كوب حَلْيب سائل.

ست بيضات متوسطة الحجم.

القليل من الفانيليا.

القليل من مسحوق الخبز.

طريقة تحضير كعكة القصر

أولاً، نأخذ الخلاط الكهربائي، ثم نضع كلًا من الزيت والحَلْيب والسكر والكاكاو، ثم نستمر فِيْ التقليب جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا.

بعد خلط المكونات، احتفظي بكوب من الخليط ثم ضعيه فِيْ الثلاجة، حيث ستكون الصلصة التي ستضعينها بعد التحضير.

ثم نضيف البيض واحداً تلو الآخر ثم نضيف الفانيليا ونستمر فِيْ الخلط جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات مرة أخرى حتى يمتزج البيض جيدًا مع الخليط.

ثم نضيف الدقيق تدريجياً مع البيكنج بودر، ثم يعجن مرة أخرى حتى تصبح المكونات متجانسة جيداً.

خذ صينية مبطنة بورق زبدة حتى لا يلتصق العجين.

ضعي الخليط السابق فِيْ الدرج ووزعيه جيدًا بالتساوي داخل الصينية.

قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضع الصينية فِيْ الفرن حتى مرور حوالي أربعين دقيقة حتى تنضج تمامًا.

فِيْ النهاية نضع الصلصة التي تضعها فِيْ الثلاجة على وجه الكعكة حتى تكون غنية وغنية.

نصائح لنجاح الكيك

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لضمان نجاح الكيك، ومن بين هذه النصائح كل ما يلي