طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 pes 22 بالتعليق العربي للموبيلات

تعتبر لعبة Efootball pes 22 أشهر لعبة فِيْ عالم ألعاب كرة القدم لما تتمتع به من مزايا عديدة وتعتبر من الألعاب المناسبة لجميع الفئات العمرية من الأطفال إلى المراهقين إلى الكبار. تحتوي سلسلة Efootball PES 22 على العديد من الأجزاء من الإصدار الأول للعبة فِيْ عام 1998 إلى الإصدار الذي نتحدث عنه، حيث يمكنك بدء اللعبة مع فريقك المفضل والتقدم من خلال البطولات المحَلْية وصولاً إلى البطولات القارية والدولية. internationals لعبة واحدة فقط، ومن خلال هذا المقال نستعرض أهم مميزات اللعبة وكيفِيْة تحميل لعبة Efootball pes 22 للهُواتف الذكية بكل سهُولة.

كيفِيْة تنزيل eFootball PES 22

أولاً، تأكد من اتصال هاتفك المحمول بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi لضمان سرعة أفضل.

بعد ذلك، ستنتقل إلى متجر تطبيقات Google Play لهُواتف Android. أو متجر Apple لهُواتف iPhone

ثم ابحث عن اللعبة عن طريق كتابة اسم اللعبة efootball pes 22 فِيْ مربع البحث داخل المتجر

تظهر اللعبة فِيْ النتيجة الأولى وتأكد من أن الناشر هُو Konami وانقر على أيقونة التثبيت.

تبدأ اللعبة فِيْ التنزيل على جهازك وتأكد من وجود مساحة كافِيْة للتنزيل.

ثم تفتح اللعبة بعد تنزيلها ويطلب منك إدخال بعض المعلومات مثل اسمك والبريد الإلكتروني.

ميزات لعبة Efootball pes 22