طريقة تحميل فِيْديو من اليوتيوب للأندرويد بدون برامج 2022

كيفِيْة تحميل فِيْديو من اليوتيوب للاندرويد بدون برامج 2022 للحصول على فِيْديوهات من اليوتيوب بدون مشاكل، حيث من المعروف ان يوتيوب لا يسمح للمستخدمين بالتحميل منه مباشرة حسب القوانين التي تفرضها شركة جوجل، لذلك فهُو مهتم بتعريفنا على الطريقة التي يتم من خلالها تنزيل مقاطع الفِيْديو من YouTube بتنسيق Mp4 أو بتنسيق ملف صوتي دون الحاجة إلى برامج تنزيل خاصة.

كيفِيْة تنزيل مقاطع فِيْديو YouTube لنظام Android بدون برامج 2022

هناك طرق عديدة لتنزيل مقاطع الفِيْديو من اليوتيوب بتنسيقات مختلفة حسب رغبة المستخدم، حيث يمكن تنزيل الفِيْديو بصيغة Mp4 لهُواتف أندرويد من خلال مواقع مخصصة للتنزيل أو من خلال مواقع التحويل لتنزيل الفِيْديو على شكل ملف صوتي ويحدث ذلك كَمْا سنوضح أدناه.

قم بالتنزيل من YouTube بدون برنامج بتنسيق MP4

يمكنك تنزيل مقطع فِيْديو على YouTube لنظام Android بدون برامج وبتنسيق Mp4 باتباع الخطوات التالية

انسخ رَابِطْ مقطع الفِيْديو من يوتيوب إلى الحافظة.

انتقل إلى موقع تنزيل مقاطع فِيْديو YouTube من خلال الرَابِطْ المباشر “”.

الصق رَابِطْ الفِيْديو فِيْ الحقل الموجود فِيْ الموقع.

انقر فوق خيار التنزيل الأخضر.

اختر تنسيق الفِيْديو Mp4، مع الانتباه إلى اختيار الجودة المطلوبة.

انقر فوق زر التنزيل باللون الأخضر الداكن بجوار صورة الفِيْديو.

انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل ويفتح الفِيْديو فِيْ الاستوديو.

قم بتنزيل MP3 من YouTube لنظام Android بدون برامج

يمكنك تحميل الفِيْديوهات من اليوتيوب لهُواتف الاندرويد على شكل مقاطع صوتية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع لتنزيل مقاطع الفِيْديو من YouTube بصيغة mp3 من خلال الرَابِطْ المباشر “”.

الصق رَابِطْ الفِيْديو الذي نريد تحويله إلى Mp3 من YouTube.

النقر فوق تحويل باللون الأزرق.

انتظر حتى يظهر تحويل الفِيْديو وخيارات العرض.

انقر فوق “تنزيل” فِيْ المربع الأزرق.

انتظر حتى تبدأ عملية التنزيل على الصفحة نفسها.

كيفِيْة تنزيل مقاطع فِيْديو YouTube على iPhone بدون برنامج 2022

بعد الحديث عن كيفِيْة تنزيل مقطع فِيْديو من اليوتيوب للاندرويد بدون برامج 2022 يمكننا الانتقال لشرح كيفِيْة تنزيل الفِيْديوهات من اليوتيوب بصيغة Mp4 أو تنسيق الصوت، حيث أن العديد من المواقع تقدم خدمات التنزيل مباشرة من اليوتيوب دون الحاجة لبعض و فِيْما يلي شرح لكيفِيْة التحميل للايفون من اليوتيوب بدون البرنامج.

قم بالتنزيل من YouTube بدون برنامج بتنسيق MP4

يتم تنزيل مقاطع فِيْديو Youtube بتنسيق mp4 بدون برامج بالطريقة التالية

انسخ رَابِطْ فِيْديو YouTube من متصفح أو تطبيق YouTube الرسمي.

انتقل مباشرة إلى YouTube video downloader for iPhone.

أدخل رَابِطْ الفِيْديو فِيْ مربع البحث على الموقع.

انقر فوق تنزيل بجوار مربع الارتباط.

حدد الدقة المطلوبة للفِيْديو.

انقر فوق تنزيل وانتظر حتى يكتمل.

قم بتنزيل MP3 من YouTube بدون برامج

لتحويل فِيْديو YouTube إلى Mp3 مباشرة دون الحاجة إلى برنامج، عليك اتباع الخطوات التالية

انسخ رَابِطْ الفِيْديو للتحويل من YouTube.

الدخول إلى موقع يوتيوب لتحويل الصوت لهُواتف آيفون من خلال الرَابِطْ المباشر “”.

حدد تنسيق MP3 ثم انقر فوق تنزيل.

انتظر حتى ينتهِيْ موقع الويب من النقل.

انقر فوق زر التنزيل الأزرق فِيْ الجزء العلوي لحفظ الفِيْديو بتنسيق MP3 على ذاكرة الجهاز.

خمسة مواقع لتحميل اليوتيوب للاندرويد والايفون

الحديث عن كيفِيْة تنزيل فِيْديو من اليوتيوب للاندرويد بدون برامج 2022 هُو فرصة لذكر قائمة بأفضل المواقع التي تسمح لمستخدمي أندرويد أو آيفون وحتى أجهزة الكَمْبيوتر بتنزيل الفِيْديوهات من يوتيوب، حيث أنها من أفضل هذه المواقع المذكورة ما يلي

موقع Savefrom.net.

موقع Keepvid.

موقع YTMP3.

موقع Ddownr.

موقع Y2mate.

savefrom.net

هُو واحد من أفضل مواقع تنزيل اليوتيوب حيث يتيح Save from site للمستخدم تنزيل مقاطع الفِيْديو من اليوتيوب بتنسيقات فِيْديو مختلفة ومن خلال زيارة الموقع الرسمي للأداة من خلال الرَابِطْ المباشر “” يمكن تنزيل الفِيْديوهات بدقة عالية أو أنت يمكن تحديد الدقة من قبل المستخدم، بالإضافة إلى القدرة على استخدام الرَابِطْ المختصر للتنزيل الفوري عن طريق إضافة ‘s’ مباشرة قبل كلمة YouTube.com فِيْ رَابِطْ الفِيْديو.

موقع Keepvid

Keepvid هِيْ أداة مخصصة لتنزيل مقاطع الفِيْديو من منصة YouTube حيث تتيح للمستخدم الحصول على مقطع الفِيْديو من YouTube بتنسيق صوتي بتنسيق MP3 أو تنزيله كَمْقطع فِيْديو عادي بتنسيق Mp4 على الهاتف المحمول يمكنك الوصول إلى موقع الويب والتقاط الاستفادة من خدمة تنزيل YouTube من خلال الرَابِطْ المباشر “”، كَمْا يمكنك الاستفادة من ميزة التنزيل من Facebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى من خلال زيارة الصفحة الرسمية للموقع.

موقع YTMP3

YTMP3 هُو أحد أفضل المواقع المجانية التي يمكنك من خلالها تنزيل مقاطع فِيْديو YouTube لهُواتف Android أو iPhone. عند زيارة الموقع الرسمي من الرَابِطْ المباشر “”، يمكن للمستخدم الاختيار بين تنزيل الفِيْديو من اليوتيوب أو تحويل الفِيْديو من اليوتيوب مباشرة إلى mp3، بالإضافة إلى القدرة على حفظ فِيْديوهات فِيْسبوك وتيك توك بدون علامة مائية.

موقع Ddownr

من خلال موقع ddownr يمكنك تحميل فِيْديوهات اليوتيوب بشكل مجاني تماما وبدون الحاجة للتسجيل بالموقع، فكل ما على المستخدم فعله هُو الذهاب مباشرة الى الرَابِطْ الرسمي للموقع “”، ثم لصق رَابِطْ فِيْديو اليوتيوب فِيْ الحقل المحدد وانقر فوق تنزيل بعد تحديد جودة الفِيْديو، انتظر حتى يتم حفظ الفِيْديو فِيْ مساحة تخزين الجهاز لدينا.

موقع Y2mate

Y2mate هُو موقع يمكنك من خلاله الحصول على مقاطع فِيْديو من YouTube عن طريق تحويلها إلى عدد من تنسيقات مقاطع الفِيْديو والصوت المختلفة. من خلال زيارة الموقع من خلال الرَابِطْ المباشر “” وتنزيل التطبيق لأجهزة الكَمْبيوتر، يمكنك تحويل مقاطع الفِيْديو من اليوتيوب إلى رقم من بين الأنواع، ومن أهمها ما يلي

MP3

موف

WMV

AVI

FLV

مكف

M4A

MKA

WAV

AAC

FLAC

AIFF

OGG

موقع ويب لتنزيل مقاطع الفِيْديو من Youtube بتنسيق WEBM M4A MP4 MP3

بعد تعلم كيفِيْة تنزيل مقطع فِيْديو من اليوتيوب للاندرويد بدون برامج 2022، من الضروري المضي قدما لتوسيع طريقة تنزيل الفِيْديو بالصيغة التي يريدها المستخدم، حيث يوجد العديد من تنسيقات الفِيْديو التي يمكن تنزيلها بشكل مختلف، ولكن واحد من اهم المواقع التي تسمح للمستخدم بتحميل الفِيْديوهات من اليوتيوب يوجد موقع Ddownr والذي يمكن الوصول اليه بالضغط على الرَابِطْ المباشر “” حيث يمكنك الحصول على جميع صيغ الفِيْديو كليب مجانا وبدون الحاجة الى اشترك فِيْ الموقع.

تحويل مقاطع فِيْديو youtube إلى mp3 بدون برامج

فِيْ سياق النقاش حول كيفِيْة تنزيل مقطع فِيْديو من اليوتيوب للاندرويد بدون برامج 2022 لا بد من شرح طريقة تحويل الفِيْديو الى mp3 على النحو التالي

انسخ رَابِطْ الفِيْديو للتحويل إلى MP3.

انتقل إلى موقع YouTube to Mp3 Converter بالضغط على الرَابِطْ المباشر “”.

أدخل رَابِطْ الفِيْديو فِيْ مربع البحث بعد تحديد خيار Mp3.

انقر فوق تحويل للحصول على الفِيْديو بالتنسيق المطلوب.

قم بتنزيل الملف المحول من YouTube.

أسهل طريقة لتنزيل مقطع فِيْديو من YouTube إلى جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك

مع شرح لكيفِيْة تحميل فِيْديو من اليوتيوب للاندرويد بدون برامج 2022 لا بد من شرح أسهل طريقة لتنزيل الفِيْديوهات من اليوتيوب على الحاسب الآتي

قم بتشغيل متصفح youtube على الكَمْبيوتر.

انقر على رَابِطْ الفِيْديو لتعديله.

أضف “ss” قبل كلمة YouTube فِيْ رَابِطْ الفِيْديو.

انقر فوق إدخال للانتقال إلى الارتباط الجديد.

النقر فوق “تنزيل” بعد تحديد تنسيق الفِيْديو وجودته المطلوبة للتنزيل.

كيفِيْة تحميل فِيْديو من اليوتيوب للاندرويد بدون برامج 2022 مقال تحدثنا فِيْه عن كيفِيْة تحميل الفِيْديوهات من اليوتيوب بصيغة Mp4 ثم تحدثنا عن كيفِيْة تحويل الفِيْديوهات من اليوتيوب الى MP3 مباشرة دون الحاجة الى بعض البرامج.