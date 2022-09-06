طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو للاندرويد GTA 5 للكَمْبيوتر، تم تحديث لعبة حاتا 5 من خلال العملاقة Rockstar Games والتي تم تأسيسها عام 2013 وتسمى باسم جراند ثفت أوتو V في فقد تم تقديم إصدار لأجهزة الحاسوب فقط، ولكن مع ارتفاع من نسبة شعبية اللعبة وإنتشارها بين الجماهير الكبيرة من مستخدمي أجهزة الحاسوب أصبحت مطلوبة من مالكي الهواتف الحمولة .

كيفِيْة تنزيل Grand Theft Auto لنظام Android

تتميز لعبة Grand Theft Auto بالكثير من الإثارة والتشويق، حيث تدور قصتها حول مطاردة بين عصابة من ثلاثة أفراد والشرطة التي عادة ما تطاردهم عندما يرتكبون عمليات سطو وسطو والعديد من الجرائم المكلفِيْن بها، و فِيْ الإصدار الجديد من Grand Theft Auto 5، الكثير من الترقيات فِيْ شكل أسلحة وشخصيات ومركبات مستقلة عن رجال العصابات، بالإضافة إلى تحسينات رائعة فِيْ شكل الشوارع التي يتجولون فِيْها فِيْ مدينة سان الجميلة. أندرياس. ، لذلك هناك المزيد والمزيد من عمليات البحث حول كيفِيْة تنزيل لعبة Grand Theft Auto عبر الهاتف، والتي سنتعرف عليها فِيْ الخطوات التالية

أولاً، عليك الذهاب إلى متجر Google Play المتاح على هُواتف Android.

أدخل اسم اللعبة GTA 5 فِيْ حقل البحث وانقر فوق علامة البحث.

انقر على الإصدار الأصلي للعبة وانقر على زر التثبيت.

انتظر بضع دقائق حتى تنتهِيْ اللعبة من التنزيل تمامًا.

ثم يمكنك الدخول إلى اللعبة واتباع الخطوات والاستمتاع باللعب.

لعبة GTA 5 الجديدة للكَمْبيوتر

يمكنك بسهُولة تنزيل لعبة Grand Theft Auto على جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك، من خلال الروابط المباشرة المتوفرة على Mediafire، بعد التأكد من وجود مساحة خالية كبيرة تبلغ حوالي 100 جيجا بايت من المساحة الصلبة لتثبيتها على الجهاز بعد دخول اللعبة، ستجد أنه سيتم عرض فِيْديو توضيحي يوضح تفاصيل اللعبة، ثم يمكنك الضغط على بدء اللعب وسيتم إرشادك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه لتلقي المهام المطلوبة.

استعمل البنادق الرشاشة والمتفجرات لمقاتلة الخصوم وتستطيع الركض أو القفز أو استعمال المركبات للتنقل في العالم الشبه واقعي تقدم اللعبة مجموعة كبيرة من اقسام السيارات الغائبة في اللعبة التي قبلها Grand Theft السيارات IV ، مثل السيارات والدراجات النارية الفريدة من نوعها .