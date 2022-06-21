طريقة تحميل لعبة فوتبول بيس eFootball Pes نسخة سيسون الجديدة 2022 وخطوات تنزيلها على الأيفون والأندرويد

eFootball PES 2022 هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية التي ينجذب إليها الناس من جميع الأعمار. أول لعبة يتم إطلاقها في اليابان ، Konami ، تم إطلاقها في عام 1998 كلعبة PlayStation. منذ إصدار هذه اللعبة ، خضعت لتحديثات سنوية. ازداد الإقبال عليها حتى وصلت إلى الإصدار 22 ، ومن مميزاتها أنها تضم ​​العديد من منصات الألعاب الإلكترونية ، ومن خلال موقعنا الإلكتروني سنبين لك كيفية تنزيل أي لعبة كرة قدم pes 2022 .. تابعنا.

كيفية تنزيل eFootball Pes New Season 2022

يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم عن مزايا لعبة Football Pace ، حيث أن إصدارًا حديثًا يتضمن العديد من الإضافات المميزة ، ومنها ما يلي:

يضم عددًا كبيرًا من أفضل أندية الدوري الأوروبي.

يمكنك إدخال العديد من اللاعبين من أساطير كرة القدم على سبيل المثال بيكهام ومارادونا.

يمكنك اللعب محليًا ضد شخص واحد أو لعب مباريات جماعية ، مع إمكانية اختيار اللعب دوليًا مع لاعبين من مناطق مختلفة من العالم.

يمكن للاعب أن يختار الدوري الذي يريده سواء الأمريكي أو الروسي أو الفرنسي.

اللاعبون الذين يقدمون أفضل مستوى على مدار الأسبوع يمنحهم المزيد من النقاط.

ميزة التعليق الصوتي متوفرة بثلاث عشرة لغة مختلفة.

وهناك ميزة أخرى يمكنك من خلالها تغيير قمصان اللاعبين وكذلك الألوان مع إمكانية تحديثها في أي وقت.

يمكن لكل لاعب أن يعيش اللحظات الخاصة التي مروا بها خلال مباراة كرة القدم PES.

قم بتنزيل Football PES على iPhone أو Android

عندما تريد تنزيل لعبة Football Pace ، يجب أن تتوفر شبكة Wi-Fi قوية لتتمكن من تنزيل اللعبة ، ويلزم توفير مساحة كافية قد تتجاوز 2 جيجا بايت في ذاكرة الهاتف ، بالإضافة إلى اتباع الخطوات التالية: