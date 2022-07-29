طريقة تحميل لعبة GTA 6 الجديدة بجرافِيْك جديد ومغامرات جديدة ومَوعِد نزولها المتوقع

كيفِيْة تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة هذه هِيْ أفضل طريقة لمعرفة كيف تنزيل Grand Theft Auto 6. رسميًا بدون إعلانات منبثقة أو برامج خادعة. كان هناك العديد من الشائعات حول اللعبة التي كان عشاق الألعاب فِيْ جميع أنحاء العالم ينتظرونها. على وجه التحديد، سلسلة ألعاب Grand Theft Auto. وذلك منذ إطلاقه رسميًا عام 2002 على أجهزة سطح المكتب (PC). كانت تسمى Grand Theft Auto Fay City. كَمْا أنها كانت لعبة محدودة المهام ومحدودة فِيْ ممراتها. واستمر Rockstar فِيْ تقديم أفضل إصدارات اللعبة وحتى GTA 5 لأجهزة الكَمْبيوتر الشخصية و PlayStation و Xbox والهُواتف المحمولة. اليوم سوف نتعلم معًا أسهل طريقة للحصول عليها تحميل Grand Theft Auto 6 من خلال خطوات بسيطة ورسمية. اتبعني أدناه.

كيفِيْة تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة

هناك طريقتان للحصول عليه سرقة السيارات الكبرى 6 المتوقع وجودها من خلال Rockstar أو أحد وكلاء Rockstar، مثل مواقع مثل Amazon و eBay. كلتا الطريقتين رسميتان بدون مشاكل. و القوة تحميل لعبة GTA 6 يجب اتباع الخطوات التالية.

قم أولاً بفتح الكَمْبيوتر وتوصيله بالإنترنت.

وكذلك افتح متصفح جوجل كروم وابحث عن شركة Rockstar.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة على الويب وقم بتسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني المخصص أو الاتصال بحسابك على Facebook.

الآن يجب عليك البحث كيفِيْة تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة .

. ثم خيار الإصدار الذي سيعمل على الجهاز لديك. تدعي Rockstar أنها تدير اللعبة فقط على Xbox و PlayStation 5.

بعد ذلك، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة الدفع الخاصة باللعبة ويجب دفع قيمة اللعبة بنظامك المفضل ويكون أمان أنظمة الدفع هُو الدفع باستخدام حساب PayPal.

بعد إتمام الدفع بنجاح، سيتم ذلك تنزيل Grand Theft Auto 6 فِيْ الحاسوب. ثم انقل اللعبة إلى Xbox أو Playstation، ثم قم بتثبيتها واستمتع باللعب.

تاريخ التنزيل المتوقع لـ Grand Theft Auto 6

أكثر أهمية من كيفِيْة تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة تم إصداره رسميًا على هذه الأجهزة. من المقرر إطلاق اللعبة منذ حوالي عام. لكن اللعبة لم يتم تطويرها بالكامل بعد. حيث أن اللعبة بها الكثير من التغييرات عن الإصدارات السابقة. من المفترض أن يكتمل التطوير مطلع العام المقبل 2023. كَمْا سيتم اختباره فِيْ مقر الشركة على الأجهزة ومن المتوقع تنزيل Grand Theft Auto 6 فِيْ الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل 2023. يمكن أيضًا حجز اللعبة الآن من موقع Rockstar الإلكتروني الرسمي، كَمْا ذكرنا فِيْ الفقرة السابقة. بمجرد أن تصبح اللعبة متاحة رسميًا، سيتم إخطار المستخدمين لاستلام نسخهم الجديدة.

والآن، عزيزي المستخدم، نلتقي كيفِيْة تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة نحن نعلم أيضا اقتباس تنزيل Grand Theft Auto 6 مُتوقع. نتمنى لكَمْ الاستمتاع باللعبة ونتمنى لكَمْ الصحة والعافِيْة.