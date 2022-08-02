طريقة تحميل من التيك توك بدون حقوق apk بالخطوات ، قد تسائل العديد من مستخدمي الانترنت حول العالم عن الطريقة التي تمكنهم من عملية تحميل من التيك توك بدون حقوق apk بالخطوات ، حيث يعطي تطبيق Tik Tok للأشخاص مستخدمين الحصول على المقاطع لبفيديو، ولكن يضع علامة Tik Tok المائية في نهاية الفيديو ، تابعوا معنا .

تنزيل من tik tok بدون حقوق apk

يسمح تطبيق Tik Tok لجميع المستخدمين بحفظ مقاطع الفيديو على ذاكرة الهاتف المحمول مباشرة من التطبيق، ولكن يشترط لهذا أن يكون له العلامة المائية وحقوق الناشر على مقطع الفيديو، ولكن يمكن الحصول على المقطع بدون حقوق بواسطة باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل البرنامج لحفظ مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية لهواتف Android بالضغط على الرابط المباشر ““.

قم بتثبيت حزمة APK التي تم تنزيلها.

انتقل إلى برنامج Tik Tok على الهاتف المحمول.

انسخ رابط الفيديو لتنزيله بدون علامة مائية.

قم بتشغيل البرنامج لتنزيل مقاطع tik tok بدون علامة.

الصق رابط الفيديو في الحقل المتوفر في البرنامج.

انقر فوق تنزيل للحصول على الفيديو الخالي من حقوق الملكية.

Tik Tok قم بتنزيل التطبيق بدون علامة

هو تطبيق لأجهزة Android، يتيح هذا التطبيق لجميع المستخدمين الحصول على مقاطع الفيديو من TikTok بدون العلامة المائية التي تظهر على مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها عادةً من TikTok، فقط عن طريق نسخ رابط الفيديو من TikTok وإدراجه في التطبيق، و يمكن الحصول على البرنامج على شكل ملف APk بحجم 17 ميغا فقط بالضغط على الرابط المباشر ““.

أفضل برامج تنزيل Tik Tok المجانية لنظام Android

في سياق شرح كيفية التنزيل من Tik Tok بدون حقوق apk، من الضروري تضمين أفضل التطبيقات المخصصة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android من أجل الحصول على مقاطع من Tik Tok بدون حقوق، كأحد أفضل التطبيقات المتاحة على المتجر الرسمي لهواتف Android نذكر ما يلي

تطبيق SnapTik

تطبيق Tiksave – بدون علامة مائية

تنزيل الفيديو من تيك توك

تنزيل الفيديو من تيك توك

هو برنامج مخصص فقط لتنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون العلامة المائية الموجودة مع الفيديو من Tik Tok، وذلك بتحميل التطبيق لهواتف Android عبر الرابط مباشرة “”، ثم الانتقال للصق رابط الفيديو الرئيسي. واجهة التطبيق بحيث يمكن تحميلها بسهولة.

TikSave – تنزيل TikTok

يعد Tiksave من أفضل البرامج التي يمكن للمستخدمين تنزيلها من Tik Tok بدون العلامة المائية، حيث يتوفر التطبيق على متجر Google Play الرسمي، ويمكن تنزيله من الرابط المباشر “” مجانًا وبدون الحاجة إلى ذلك. قم بإجراء أي اشتراكات في التطبيق، ما عليك سوى الحصول على رابط الفيديو المطلوب حتى يعرفه البرنامج.

سنابتيك

يعتبر من أفضل البرامج التي يمكنك من خلالها حفظ مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون حقوق ناشر الفيديو. ذاكرة الهاتف المحمول بنقرة واحدة، بالإضافة إلى الحصول على دقة الفيديو الأصلية.

قم بتنزيل Tik Tok بدون علامة مائية على iPhone

لا يمكن التنزيل من tik tok بدون حقوق apk على هواتف iPhone ؛ لأن هواتف iPhone لا تدعم تنسيق ملف APK، لذلك يجب أن تحصل على تطبيقات مخصصة لأنظمة تشغيل iPhone لتنزيل مقاطع من Tik Tok بدون العلامة المائية، حيث أن تطبيق Tiksave – بدون علامة مائية هو أحد أفضل التطبيقات لهواتف iPhone من أجل الحصول على مقاطع من Tik Tok بدون حقوق ملكية لصاحب الفيديو، فقط عن طريق تنزيل التطبيق من متجر Apple الرسمي أو من خلال الرابط المباشر “”، ثم لصق رابط الفيديو من أجل تنزيله.

تحميل من Tik Tok بدون حقوق للايفون

من أجل التنزيل من Tik Tok بدون حقوق apk على هواتف iPhone، يجب اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى تنزيل Tiksave لأجهزة iPhone بالضغط على الرابط المباشر ““.

قم بتشغيل تطبيق Tik Tok على iPhone.

انسخ رابط الفيديو من Tik Tok.

افتح التطبيق لتنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون العلامة المائية.

أدخل رابط الفيديو في الحقل المتوفر في البرنامج.

انقر فوق زر التنزيل لحفظ الفيديو في ذاكرة الهاتف بالدقة المطلوبة.

تنزيل من tik tok بدون علامة مائية عبر الإنترنت

بعد أن تعلمنا كيفية التنزيل من Tik Tok بدون حقوق apk، يجب أن ننتقل للحديث عن كيفية الحصول على مقاطع فيديو من Tik Tok بدون علامة مائية بدون برنامج، وهذا ممكن باتباع الخطوات التالية

انسخ رابط الفيديو لتنزيله من Tik Tok.

انتقل إلى الموقع لتنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية عبر الرابط المباشر ““.

الصق رابط الفيديو في المربع الموجود في موقع تنزيل Tik Tok.

انقر فوق زر التنزيل للبحث عن الفيديو.

النقر فوق حفظ للحصول على الفيديو في ذاكرة الهاتف المحمول.

موقع مجاني لتحميل الفيديو تيك توك

هناك العديد من المواقع التي يمكن للمستخدم من خلالها تنزيل مقاطع فيديو من Tik Tok بدون علامة مائية، ولكن من أفضل المواقع التي تقدم هذه الخدمة هو qload.info، حيث يتيح الموقع للمستخدمين من جميع أنحاء العالم تنزيل مقاطع الفيديو من Tik Tok بدون علامة مائية. العلامة المائية أو الحقوق، بالإضافة إلى أنها تقدم الخدمة مجانًا من أجل الحصول على الفيديو من Tik Tok بأعلى دقة ممكنة، ويمكن الوصول إلى صفحة التنزيل الخاصة بالموقع بالضغط على الرابط المباشر ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف طريقة تحميل من التيك توك بدون حقوق apk بالخطوات ، أفضل برامج تنزيل Tik Tok المجانية لنظام Android ، و موقع مجاني لتحميل الفيديو تيك توك .