طريقة تحميل وتساب الذهبي watsapp gold 2022 على الهاتف المحمول بنظام الأندرويد أو نظام iOS

تعد تطبيقات المراسلة من بين أفضل التطبيقات التي تجد إقبالًا كبيرًا من قبل الأشخاص فِيْ مختلف أنحاء العالم، نظرًا لما توفره هذه التطبيقات من خدمات عديدة ومميزة. يعد تطبيق Golden WhatsApp أحد تطبيقات المراسلة الحديثة المهمة، وقد كان هذا البرنامج فِيْ إقبال كبير من قبل المستخدمين، وهذا التطبيق تابع لشركة واتس اب، لكن لديه العديد من الميزات الأخرى التي جعلته من أهم تطبيقات المراسلة، وفِيْ هذا المقال سنتعرف على كيفِيْة تنزيل تطبيق واتس اب الذهبي ومميزاته

كيفِيْة تنزيل WhatsApp Gold 2022

أولاً فِيْ البداية ندخل الرَابِطْ لتنزيل هذا التطبيق بالضغط على هذا الرَابِطْ، ولكن قبل ذلك يجب التأكد من أن الهاتف متصل بالإنترنت، ومن ثم يمكن للهاتف تنزيل مصادر غير معروفة.

ثانيًا بعد ذلك نضغط على خيار التنزيل وننتظر بعض الوقت حتى تتم عملية التنزيل بشكل جيد ثم نضغط على خيار التثبيت ثم نلاحظ ظهُور أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية للجهاز نضغط على الذي – التي.

ثالثًا ثم قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورقم الهاتف، وبعد بضع دقائق ننتظر رسالة تحتوي على كلمة مرور المستخدم، والتي يتم إدخالها فِيْ المساحة المخصصة له، وبالتالي يمكن للشخص استخدام التطبيق بشكل طبيعي.

ميزات WhatsApp Gold 2022