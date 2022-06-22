طريقة تحميل dream league soccer 2022 دريم ليج 22 تعليق عربي للموبيل

Dream League Soccer 2022 Dream League Soccer 22 ، الذي تم الإعلان عنه في عام 2014 من قبل شركة One Touch Game Company للألعاب الإلكترونية ، ومنذ اليوم بالنسبة للعبة ، اهتمت الشركة بإتاحتها لجميع منصات الألعاب ، بما في ذلك PlayStation و Xbox و Windows نظام التشغيل والأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة Android و iOS ، وحظيت اللعبة بترحيب كبير من جميع عشاق ألعاب كرة القدم نظرًا لاختلافها عن باقي ألعاب كرة القدم الأخرى. يمكنك اختيار لاعب واحد للسيطرة عليه داخل الفريق ، حتى لو كان هو حارس المرمى. أنت أيضًا مدرب الفريق والمدرب وصاحب النادي. يمكنك اختيار أي اسم لفريقك بعد تشكيله. الآن نعرف كيفية تنزيل اللعبة للأجهزة المحمولة وأهم ميزات Dream League Soccer 2022 بعد آخر التحديثات.

كيفية تحميل لعبة Dream League Soccer 2022 للجوال

أولاً أدخل ذاكرة الهاتف وتأكد من وجود مساحة كافية لتنزيل اللعبة حوالي 2 جيجا بايت.

بعد ذلك ، تدخل إلى متجر التطبيقات الخاص بهاتفك وتفتح متجر Google Play لهواتف Android ومتجر Apple لهواتف iPhone.

ثم من مربع البحث ، اكتب الاسم المختصر للعبة Dls 22 واضغط على بحث.

بعد ظهور اللعبة في نتائج البحث ، تقوم بالنقر فوق زر التثبيت الموجود بجوار اللعبة لبدء التنزيل.

بعد تنزيل اللعبة على جهازك ، يمكنك فتح اللعبة وإدخال اسمك الشخصي والبريد الإلكتروني واختيار اسم لفريقك.

كيف تلعب DLS 22

ذكرنا سابقاً أن اللعبة تختلف عن باقي ألعاب كرة القدم التقليدية. بعد تنزيل اللعبة بنجاح على جهازك ، تقوم بفتح اللعبة واختيار اسم لفريقك حسب رغبتك ، ثم تبدأ عملية تشكيل الفريق من قائمة اللاعبين المتاحين وتدريبهم على مهارات كرة القدم المختلفة والبدء في الدخول إلى البطولات من دوري الدرجة الثالثة أو دوري الهواة وابدأ في تنفيذ خططك من أجل الفوز ثم الصعود إلى البطولات الأعلى حتى تتمكن من الوصول إلى الدوري الممتاز وكلما زاد عدد الانتصارات تكسب المزيد من المال داخل اللعبة. شراء العديد من اللاعبين المتميزين مثل ميسي ورونالدو.