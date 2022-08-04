طريقة تحميل grand theft auto 6 GTA 6 فور نزول اللعبة رسميا

Gta 6 هُو أحدث إصدار من سلسلة ألعاب Gta التي لم تر النور بعد حيث أنها لا تزال قيد التطوير كَمْا أعلن المطور. ألعاب روكويتحدث الجميع عن وظيفتها القائمة على الدور والتي ستجعلها أفضل من أي لعبة أخرى. هذه اللعبة هِيْ تطور لسلسلة Gta حيث أنها أحدث نسخة من اللعبة، وتدور أحداثها حول رجل وفتاة يتورطان فِيْ عمليات سطو مع بعض العصابات. لتنزيل اللعبة بمجرد الإعلان عنها رسميًا فِيْ الأيام القليلة المقبلة.

أخبار GTA 6

انتشرت مؤخرًا بعض الشائعات حول لعبة Gta 6 ومن هم اللاعبون فِيْها، حيث كشفت التقارير أنها تتكون من شخصيتين رئيسيتين، فتاة لاتينية ورجل، وأن أحداث قِصَّة هذه النسخة تشبه إلى حد بعيد أحداث اللعبة. قِصَّة اللصوصين، بوني وكلايد، الحَقيْقَة، وجميع الأحداث تجري فِيْ فايس سيتي، والتي تشبه إلى حد بعيد ميامي.

ميزات سرقة السيارات الكبرى 6

على الرغم من أن هذه اللعبة لا تزال قيد التطوير إلا أن العديد من الأخبار تتسرب عنها من حين لآخر، ومن أبرز الأخبار أن مطور هذه اللعبة قد يعتمد على لعبة تقمص الأدوار أو قائمة على الأدوار، وهذه الميزات على النحو التالي

ستكون أكثر تفاعلية من خلال دمج الألعاب المفتوحة مع الألعاب القائمة على الأدوار، حيث تتمتع Rockstar بخبرة كبيرة فِيْ هذا النوع من الألعاب.

ستكون هذه اللعبة مختلفة عن أي جزء من سلسلة Gta السابقة لأنها ستعتمد بالكامل على الجزء القائم على الدوران ولم يتم تطبيق هذا فِيْ أي مكان آخر.

تتميز بإمكانية تكرارها وفِيْ كل مرة يوجد سيناريو مختلف، وذلك بفضل الوظيفة القائمة على الدوران، والتي تمنحك فِيْ كل مرة تبدأ فِيْها اللعبة من البداية تحصل على أحداث وشخصيات مختلفة. سيؤدي ذلك إلى إزالة الشعور بالملل عن اللاعب كَمْا كان فِيْ الإصدارات السابقة.

يحتوي على محتوى عملاق مناسب لشركة Rockstar العملاقة. اعتماد اللعبة على تعاقب الأدوار يجعل اللاعبين يقضون ساعات طويلة فِيْ اكتشاف العالم والأنشطة داخل اللعبة دون الشعور بالملل، كَمْا يمنح اللاعب متسعًا من الوقت للوصول إلى المستوى النهائي للعبة.

طريقة التحميل Gta 6 بمجرد الإعلان عنه