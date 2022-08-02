طريقة تحميل GTA 5 Grand Theft Auto 5 الأصلية للموبيل أخر تحديث للعبة

GTA 5 هِيْ واحدة من أفضل ألعاب الأكشن والتي يفضلها العديد من محبي الألعاب حول العالم، وهِيْ لثلاثة أشخاص يقومون بمجموعة من عمليات السطو المسلح فِيْ إحدى مدن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه النسخة هِيْ واحدة من سلسلة من الإصدارات المميزة للعبة. Grand Theft Auto 5 هِيْ واحدة من أشهر ألعاب الأكشن والمغامرات فِيْ العصر الحالي، وتسمى Grand Theft Auto 5، وهناك عدة إصدارات وتقام فِيْ مدينة Los Santos فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد هِيْ مجموعة من الأشخاص متورطين فِيْ بعض عمليات السطو والقتل ؛ حتى يتمكنوا من العيش، تم تطويره بواسطة Rockstar North، ونشرته Rockstar Games ويعمل على PlayStation و Xbox و Windows والهُواتف الذكية.

المواصفات سرقة السيارات الكبرى 5 لأجهزة الأندرويد

اكتسبت شهرة كبيرة بين ألعاب الأكشن، وأصبحت محبة لملايين اللاعبين حول العالم، وهناك إمكانية اللعب الجماعي، ومواصفاتها كالتالي

اسم اللعبة GTA 5 لنظام Android.

الحجم 1.5 جيجا بايت.

المطور Rock Star.

لغة اللعبة الإنجليزية.

إصدار اللعبة 1.10.1

رخصة اللعبة مجاني.

نظام التشغيل اندرويد 4.

التصنيف عمل.

التحديث الأخير 31 يوليو 2022.

قم بتنزيل GTA 5 من Google Play

إنها واحدة من أفضل سلاسل ألعاب GTA العالمية، والتي يفضلها العديد من محبي الألعاب فِيْ العالم. يمكنك تحميل النسخة الأصلية من متجر جوجل، فقط اتبع الخطوات التالية

أدخل متجر تطبيقات Google Play . ثم اكتب اسم اللعبة فِيْ مربع البحث وابدأ البحث. ثم تنقر فوق التثبيت على صفحة المتجر بجوار اللعبة. بعد تنزيل اللعبة، أدخل البيانات المطلوبة وابدأ اللعب.

إذا كنت من محبي هذه اللعبة، فِيْمكنك تنزيلها على جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك والاستمتاع بلعبها مع أصدقائك. لتنزيله على جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية

أدخل الموقع الرسمي للعبة. . ثم انقر فوق خيار التنزيل للكَمْبيوتر. بعد ذلك، سينقلك إلى صفحة أخرى، انقر فوق تنزيل.

للعب GTA 5 عبر الإنترنت، قم بما يلي

أدخل الموقع الرسمي للعبة. . ثم اختر GTA Online من القائمة العلوية. ثم انقر فوق Buy Now واختر المنتج الذي تريد شراءه.

مقتطف

GTA 5 هِيْ واحدة من أفضل ألعاب المغامرات التي انتشرت فِيْ العالم، وهناك العديد من الإصدارات ويمكنك تشغيلها على PlayStation و Xbox و Android و Microsoft Windows OS، ويمكنك شرائها بسهُولة.