طريقة تحميل Gta 6 Grand Theft Auto San Andreas للاندوريد والايفون

Grand Theft Auto San Andreas GTA San Andreas هِيْ أشهر لعبة أكشن فِيْ التاريخ، يحبها الصغار والكبار بين محبي الألعاب الإلكترونية، والتي أعلنت عنها شركة Rockstar الأمريكية عام 1999 واشتهرت فِيْ عالمنا العربي باسم السيارة. لعبة السرقة أو GTA. هذا الجزء هُو السادس فِيْ السلسلة بعد Gta5 وتدور أحداثه داخل مدينة سان أندرياس، وهِيْ دولة افتراضية تم تصميمها فِيْ مدينة ميامي الأمريكية وتدور الأحداث خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر الماضي، عندما كانت أمريكية. انتشرت المافِيْا والصراعات من أجل السيطرة، وتعمل بنظام Android و iPhone.

مواصفات GTA San Andreas

قبل تنزيل Gta san andreas، يجب أن تتعرف على مواصفاته الفنية على النحو التالي

تاريخ الإصدار 2022/04/13.

الإصدار الحالي 2.2.2

متطلبات التشغيل Android 4.4 والإصدارات الأحدث.

حجم اللعبة 1.8 جيجا بايت.

الترخيص مجاني.

الفئة العمرية +12.

نوع الملف APK.

تحميل لعبة Grand Theft Auto San Andreas

للحصول على اللعبة، يمكنك اتباع الخطوات التالية

أولاً، قم بتوصيل الهاتف بالإنترنت عبر شبكة بيانات الجوال Wi-Fi أو 4G.

بعد ذلك، ادخل إلى متجر Google Play لهُواتف Android أو متجر Apple لهُواتف iPhone.

ثم اكتب اسم اللغة فِيْ مربع البحث داخل المتجر واضغط على أيقونة البحث.

تظهر اللعبة فِيْ نتائج البحث ويطلب منك الدفع مقابل التنزيل باستخدام إحدى طرق الدفع المتاحة.

بمجرد اكتمال الدفع، ستبدأ اللعبة فِيْ التنزيل على جهازك وانتظر حتى يكتمل التثبيت.

ثم تفتح اللعبة، وتكتب المعلومات المطلوبة وتبدأ اللعب.

كيف تلعب Grand Theft Auto San Andreas

تتميز اللعبة بسهُولة اللعب، ويمكن للأطفال إتقانها بسهُولة بالغة، وذلك بفضل ضوابطها البسيطة، فباستخدام الفأرة ستتمكن من تحريك الشخص الذي تحاكيه وتنظر يمينًا ويسارًا.

سيسمح لك أيضًا بالتحرك لركوب السيارات والدراجات النارية أو المشي واقفًا، هذا بالإضافة إلى الشادور وإطلاق النار، ولكن إذا كنت تريد الركض أو التحرك مع الشخصية، فستساعدك لوحة المفاتيح.