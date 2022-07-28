طريقة تحميل GTA V ONLINE Grand Theft Auto V للاندرويد والايفون

GTA V ONLINE هِيْ أحد أجزاء لعبة Gta 5، أو بشكل أدق، تعتبر لعبة منفصلة داخل اللعبة الرئيسية وتم الإعلان عنها فِيْ عام 2017 لإحداث تغيير ثوري فِيْ عالم ألعاب GTA. سانتوس وتبدأ فِيْ الانخراط فِيْ عالم الجريمة حيث تبدأ فِيْ القيام ببعض المهام لجمع الأموال والحصول على ثروة كبيرة وتنفِيْذ بعض الاستثمارات غير القانونية والسرقة والسطو على البنوك حتى تصبح قائد عصابتك الخاصة وتصل إلى موقع أكثر مشهُورة داخل المدينة والآن نستعرض خطوات تشغيل Theft Auto Online الرائعة وكيفِيْة بدء اللعبة وبعض مهامها

معلومات وكيفِيْة لعب GTA V ONLINE

تختلف المهام داخل اللعبة، وفِيْ البداية تكون مهام سهلة، وتبدأ درجة الصعوبة فِيْ الازدياد فِيْ المراحَلْ المتقدمة، وسنتعرف على بعض هذه المهام فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

بعثات الاتصال

هذه هِيْ مهام البداية وتعتبر الأسهل فِيْ اللعبة حيث تحصل على إشعارات المهمة على الهاتف المحمول. عليك أن تقبل المهمة التي ستؤديها فقط لجمع بعض المال وجمع النقاط لزيادة سمعتك مع العصابات.

سباقات حيلة

يطلب منك المشاركة فِيْ سباقات الرهان التي يتم تنظيمها داخل المدينة، وهِيْ فرصة جيدة لكسب المال. عليك أيضًا أن تسرق سيارة لتجعلها خاصة بك، لكن احذر من سرقة السيارات الفاخرة، لأنها مملوكة فِيْ الغالب من قبل لاعبين رفِيْعي المستوى، لا تفكر إلا فِيْ السيارات المتوسطة وتعديلها لإخفاء خصائصها.

بعثات المكافأة

حيث تجد مكالمة من شخص داخل اللعبة يعرف باسم Do Maude ويطلب منك خطف شخص، وهِيْ من أكثر المهام مكافأة.

كيفِيْة تنزيل GTA 5 وتشغيل وضع ONLINE