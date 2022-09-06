طريقة تحميل GTA Vice City 2022 GTA 6 للموبيل مجانا،GTA vice city واحدة من اشهر وابرزم الألعاب التي لا تخلو من القوة التصاميم والتشويق والقتال، دون قيود أو أوامر تنتظر القيام بها، حيث أن تلك اللعبة تعتبر هي الحل الفريد من نوعه لك، بعد مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة من لعبة جاتا انتج لنا تحديث جديد لانظمة الاندرويد وهو GTA vice city .

تسريح نائب مدينة GTA 2022

لمعرفة كيفِيْة تنزيل هذه اللعبة، يجب عليك اتباع جميع الخطوات التالية

بادئ ذي بدء، قم بالوصول إلى متجر Google Play من هاتفك المحمول.

ثم اكتب اسم اللعبة Grand Theft Auto Vice City فِيْ حقل البحث أعلى الشاشة.

ثم انقر فوق تنزيل اللعبة.

ثم قم بتثبيت اللعبة واستمتع بأفضل لعبة قتال.

متطلبات نظام Grand Theft Auto Vice City

لتشغيل هذه اللعبة يجب عليك اتباع جميع القواعد اللازمة لتشغيلها، لذلك سيتم شرحها لك مباشرة على النحو التالي

تحتاج إلى تفريغ مساحة داخلية ضخمة تبلغ 4 جيجا بايت، مقسمة إلى 2.5 جيجا بايت لـ Google Play و 1.5 جيجا بايت لـ Grand Theft Auto Vice City.

تحتاج إلى توفِيْر مساحة ذاكرة تخزين مؤقت تبلغ حوالي 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ما هِيْ مميزات GTA Vice City

نعلم أنك تبحث عن إجابة لهذا السؤال، لذلك نوضحها مباشرة أدناه

نظام التحكَمْ سهل وبسيط للغاية.

لا يحتوي على إعلانات مزعجة.

الرسومات والأصوات فِيْ اللعبة رائعة وقريبة جدًا من الواقع.

يعمل دون اتصال بالشبكة.

يوفر العديد من الأسلحة والسيارات المختلفة.

تم إعادة بناء جميع الشخصيات وأصبحت أكثر مرونة فِيْ حركتها.

تشمل الأسلحة المتوفرة فِيْ اللعبة قبضة من الحديد والأسلحة ذات الشفرات مثل المطرقة والسكين ومضرب البيسبول والمزيد.

الوصف

يمكنك تنزيل GTA Vice City بسهُولة من خلال Google Play، هناك العديد من الميزات لهذه اللعبة بما فِيْ ذلك توفِيْر جميع الأسلحة البيضاء مثل مضرب البيسبول بالإضافة إلى توفر المركبات المختلفة.

عند اللعب سوف تجد ورقة فيه الوصف الكامل ويكون في حارات جانبية تشير لك إلى أنحاء المدينة والأماكن التي يوجد بها وظائف أو أماكن جمع الأدوات السرقة و عمل عمليات بعينها من أجل الحصول على المال، كما قلنا تستطيع فعل ما يحلو لك، خرب الاحياء وابدأ إطلاق النار على من لا تحبه.