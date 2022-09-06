طريقة تحميل GTA vice city GTA 6 للاندرويد والأيفون، يحكي سناريو اللعبة حول قاتل تم القبض عليه ووضعه في السجن وخرج ليثأر ممن كان سبب في سجنه، وهي لعبة ثلاثية الأبعاد وتعمل على مجموعة متنوعة من الأنظمة المتطورة وتعتبر لعبة جاتا فايس ستي من الألعاب التي قام بتحديثها المطور العالمي روكستار نورث، فهي التحديث السابع من سلسلة ألعاب GTA الفريدة من نوعها.

شرح لعبة GTA Vice city

يمكن لعب GTA Vice City على الكَمْبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول، مما يجعلها الخيار الأمثل، وما يميز هذه اللعبة هُو درجة الواقعية فِيْ تفاصيلها، فتجد أن المباني ثلاثية الأبعاد، مع تناوب الليل والنهار، وأدق تفاصيل الشخصيات والسيارات ورجال الشرطة.

عند اللعب ستجد خريطة جانبية تشير إلى المناطق المحيطة بالمدينة والمناطق التي توجد بها مهمات أو أماكن لجمع الأسلحة والقيام بمهام محددة مقابل المال، كَمْا قلنا أنه يمكنك فعل ما تريد وتخريب المدينة والبدء. أطلق النار على من لا تحبهم، واجذب الشرطة وأطلق النار، واسرق السيارة التي تحبها وانطلق، هناك سباقات غير قانونية بالنسبة لك، فقط أطلق العنان لخيالك أثناء لعب اللعبة، ستأخذك اللعبة إلى عالم مختلف عن لدينا. وهُو علم بلا قيود ولا اخلاق.

طريقة التحميل gta 6

تذهب إلى موقع Rockstar Games.

فِيْ القائمة العلوية، تختار ألعاب GTA.

ثم اضغط grand theft auto 6.

بعد ذلك، تدفع ثمن اللعبة بإحدى طرق الدفع المتاحة.

يتم تنزيل اللعبة على جهازك وأنت على استعداد للذهاب.

مقتطف من نائب مدينة GTA

GTA Vice City هِيْ لعبة سهلة التنزيل للهُواتف وأجهزة الكَمْبيوتر. الذي يتميز بواقعيته وتميزه، ويحتوي على عدد كبير من الأسلحة الممتازة، لذا ننصحك بتنزيله والاستمتاع به ماذا تنتظر قم بتنزيل GTA 6 الآن وأطلق العنان لخيالك وافعل كل ما يخطر ببالك. لا توجد عواقب، لا توجد حدود لما يمكنك فعله، عش حياة رئيس الغوغاء واترك الباقي فِيْ الوقت المناسب.

تأتي اللعبة كجزء من برنامج gta trilogy ، لذا من المستطاع شرائها في مجموعة بأقل من سعرها بمفردها ويضم الإصدار الحديث على نظام صوتي محوري ليحس بالصوت من جميع الأماكن والاستطاعة على السيطرة في الحجم والألوان وكيفية عمل السيارات والأسلحة ميكانيكا مركبات مرتفعة الدقة .