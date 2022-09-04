طريقة تحميل Minecraft ماين كرافت الأصلية للاندرويد أخر إصدار،تعتبر لعبة ماين كرافت من الالعاب الفريدة من نوعها فقد بدأ مشروع تحديثها في عام 2009، كما ولقد استطاع تنزيل لعبة ماين كرافت اخر اصدار من الحصول على محبة وعشق مجموعة كبيرة من الممستخدمين من في جميع اقطار المعمورة من شتى انواع الاعمار حيث تعتبر لعبة ماين كرافت الحديثة من ابرز واشهر الالعاب في عالم الانترنت.

خطوات تنزيل Minecraft

إذا كنت تبحث عن خطوات تنزيل اللعبة على الهاتف المحمول، فاتبع الخطوات التالية

لمالكي هُواتف Android ، انتقل إلى متجر Google Play.

ثم اكتب اسم اللعبة فِيْ مربع البحث.

ثم سترى الصفحة الرئيسية للعبة، اضغط على الأيقونة الخضراء مع السعر المكتوب عليها.

ثم حدد طريقة الدفع بين بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم.

ثم قم بتأكيد دفع قيمة اللعبة وسيتم تنزيلها على هاتفك المحمول.

كيفِيْة تنزيل MinecraftEducation

قدم المطور السويدي ماركوس بيرسون نسخة تعليمية للأطفال، لتنمية القدرة على التعاون والإبداع من خلال مهمات اللعبة، للحصول على ما يلي

أدخل متصفح الإنترنت على الهاتف المحمول واكتب فِيْ مربع البحث “ماين كرافت الطبعة التعليمية.”

“ماين كرافت الطبعة التعليمية.” ستظهر صفحة التنزيل، انقر فوق مربع “تثبيت”.

كيف تلعب مع الأصدقاء فِيْ Minecraft

لتتمكن من مشاركة اللعبة مع أصدقائك فِيْ Minecraft، قم بما يلي

افتح اللعبة على جهازك وحدد لاعب واحد.

انقر فوق متابعة لتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك مجانًا.

أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحسابك، ثم انقر فوق “التالي”.

حدد حساب Minecraft الخاص بك وستتلقى رسالة فِيْ إعدادات اللعبة لدعوة الأصدقاء.

انقر على كلمة دعوة، وحدد قائمة بأصدقائك والعب معهم.

ما هِيْ مميزات لعبة Minecraft

تتضمن Minecraft العديد من الميزات التي تجعلها مختلفة، وهِيْ كالتالي

جودة عالية وتقنية ثلاثية الأبعاد.

يساعد على تنمية الإبداع.

مناسب لجميع الأعمار من سن السابعة.

يدعم جميع أنواع الأجهزة.

الوصف

لعب ماين كرافت الإصدار الجديد من أشهر ألعاب التفكير، مع مجموعة متنوعة من السلاسل بين Minecraft Education و Minecraft Story Mode و Dungeness وكل إصدار بتكنولوجيا أفضل وأكثر من العام السابق.

استنتاج

نوفر لك طريقة لتنزيل لعبة. ماين كرافت على هاتفك المحمول، سواء للاستمتاع باللعب أو لتنمية مهارات طفلك، نوضح لك أيضًا خطوات اللعب مع الأصدقاء وأهم الوَظْائِفْ التي تقدمها لك اللعبة.

تعتبر هذه اللعبة من اشهر الالعاب في العالم حيث تحتوي على مجموعة من مكعبات تستطيع تجميعها وتشكيل احجام متنوعة منها، ويوجد منها مجموعة كبيرة من الإصدارات الكثيرة والمتنوعة، تعمل على مجموعة كبيرة من الأنظمة في العالم وهي لعبة من الالعاب الثلاثية الأبعاد .