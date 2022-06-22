طريقة تحميل PES 22 تعليق عربي Efootball pes 22 للايفون والاندرويد

Efootball pes 22 Efootball PES 22 Season 2 الإصدار الأحدث وهو الجزء الثاني والعشرون من سلسلة ألعاب كرة القدم PES التي أطلقتها اليابانية Konami عام 1998 على منصة PlayStation للألعاب الإلكترونية لتحقق نجاحًا كبيرًا منذ ظهورها الأول ، لذا أن اللعبة تم تطويرها لتعمل على جميع المنصات التي تعمل بالألعاب الإلكترونية ومنها أنها تحتوي على أجهزة محمولة بعد إصدار نسخة خاصة لها عام 2014. وتعتبر اللعبة من أفضل الألعاب التي تحاكي رياضة كرة القدم الحقيقية. من الطبيعي أن تحقق اللعبة معدلات مبيعات عالية بسبب شعبية كرة القدم والجمهور الكبير في جميع أنحاء العالم. نعلم الآن أهم متطلبات لعب اللعبة وطريقة تنزيل pes 22 على الأجهزة المحمولة وأهم ما يميز اللعبة.

كيفية تحميل لعبة Efootball pes 22

أولاً ، انتقل إلى الإعدادات وتحقق من ذاكرة الهاتف وتأكد من وجود مساحة كافية لتخزين اللعبة.

ثم انتقل إلى App Store لنظام تشغيل الهاتف Google Play أو متجر Apple.

بعد ذلك ، انقر فوق مربع البحث في المتجر واكتب اسم لعبة efootball pes 22 وابدأ البحث.

تظهر اللعبة في النتائج الأولى وتضغط على كلمة التثبيت بجوار اللعبة.

ثم تفتح اللعبة ، وتدخل البيانات المطلوبة ، وتبدأ اللعب.

يمكنك اللعب مع أصدقائك عبر الإنترنت أو اختيار فريق واللعب في الوضع الفردي.

متطلبات تشغيل eFootball mobile

أولاً ، يجب أن يكون لديك أكثر من 2 غيغابايت من مساحة التخزين المجانية على جهازك.

تحتاج أيضًا إلى 3 جيجا بايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي ، بحيث لا يكون هناك تأخير أثناء اللعب.

تحتاج أيضًا إلى معالج رسومات رباعي النواة على الأقل لجودة رسومات اللعبة.

يجب أن يكون نظام التشغيل Android لجهازك 8 وما فوق.

اهم مميزات لعبة Efootball pes 22