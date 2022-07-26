طريقة تحويل رصيد من زين ،تعتبر شركة زين من شركات الاتصالات المتميزة في منطقة الوطن العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ومعها شركة الاتصالات التي تحتوي على باقات سوا المتميزة بالتالي فإنه في العديد من الاوقات يكون الأفراد في حاجة إلى الرصيد الطارئ عند عدم الاستطاعة على الشحن، ويستطيع لعملاء شركات الاتصالات المتنوعة تحويل الرصيد إلى بعضهم البعض، دون التقيد لشروط الشبكة الواحدة.

خطوات تحويل رصيد زين الى زين 2022

عند تحويل رصيد من شركة زين إلى شركة زين أخرى، عليك اتباع عدة خطوات

في البداية يجب أن يكون العميل على علم برقم الخدمة، أي أنه يجب على الرئيس إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم. وهذه الرسالة النصية يجب أن تكون بهذه الطريقة bt، ثم مسافة فارغة، ثم كتابة رقم هاتف المستلم متبوعًا بمسافة فارغة، ثم قيمة المبلغ الذي يريد العميل تحويله إلى الرقم الآخر، وهذا المبلغ يجب كن بالعملة السعودية. ثم ترسل زين للعميل المستفيد من الحوالة، لإبلاغه أن الرقم المحول قد أرسل لك مبلغًا، وتعتمد عملية التحويل على تأكيدك. الخطوة التالية هي أن يقوم مستلم الائتمان بتأكيد التحويل عن طريق إرسال رسالة نصية إلى 702702 تحتوي على معرف ومساحة فارغة ورقم تعريف ثم الإرسال. وبالتالي، تم الانتهاء من التحويل بنجاح.

طريقة أخرى لتحويل الرصيد من زين 2022

في هذه الطريقة، يتم استخدام كود التحويل من خلال الخطوات التالية

يجب عليك أولاً تنزيل تطبيق phone – Dialer ثم تثبيته حتى تتمكن من تحويل الرصيد. ثم عليك فتح التطبيق ثم * 140 * ثم رقم الهاتف الذي تريد تحويل الرصيد إليه * ثم المبلغ الذي تريد تحويله # ثم الاتصال. وبذلك تكون قد أكملت عملية التحويل بنجاح.

شروط تحويل الرصيد من زين الى زين

يجب أن تكون خطوط زين مسبقة الدفع. هذه الميزة صالحة فقط لخطوط الدفع المسبق. يجب أن يكون لدى المحول إليه رصيد 25 ريال سعودي في خطه. لايجوز تحويل رصيد اقل من 5 ريال سعودي. الحد الأقصى للرصيد الذي يمكن تحويله في المرة الواحدة هو 20 ريال سعودي. لكن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن تحويله خلال اليوم لا يتجاوز 250 ريال سعودي. يجب أن يعلم العميل أنه سيتم خصم 50 هللة من رصيده مقابل التحويل. خدمة التحويل متاحة لجميع الباقات مسبقة الدفع باستثناء باقة زين ماكس. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تحويل الرصيد من الرصيد المجاني الذي تقدمه الشركة لعملائها. لا تؤثر خدمة تحويل الرصيد على فترة صلاحية خطوط الدفع المسبق. يجب أن تكون على دراية بأي عملية تحويل رصيد من زين، وهي عملية سهلة وبسيطة لا تستغرق سوى بضع ثوان، وهي خدمة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم. لا يمكن للعميل استرداد الرصيد المحول من خلال هذه الخدمة بعد أن تم تحويله بالفعل. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لمبلغ تحويل الرصيد من زين هو 10 ريال سعودي ولا يجوز أن يقل عن هذا المبلغ. ومع ذلك، يمكن أن يصل الحد الأقصى لمبلغ التحويل إلى 50 ريالًا سعوديًا ولا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ. لا يجوز إجراء التحويل قبل مرور 90 يومًا على بنود الدفع المحددة.

خطوات تحويل الرصيد من زين الى الجوال 2022

يمكن تحويل الرصيد من زين إلى موبايلي من خلال الخطوات التالية

في البداية، يجب على طالب التحويل إرسال رسالة نصية إلى الرقم التالي 611311. يجب على العميل كتابة في الرسالة الرمز التالي * 321 * ثم رقم المحول إليه * ثم قيمة المبلغ المراد تحويله. وبالتالي، تتم عملية التحويل دون الحاجة إلى خطوات أخرى.

خطوات تحويل الرصيد من زين الكويت

يجب عليك أولاً فتح رسالة نصية جديدة على هاتفك المحمول. في مربع المرسل إليه، أضف الرقم 99998 التالي. ثم نكتب نص الحرف t متبوعًا برقم العميل الذي تريد تحويل الرصيد إليه. ثم نضيف المبلغ المراد تحويله ونحدد العملة السعودية. ثم ستلاحظ فتح رسالة جديدة على هاتفك لتأكيد النقل وستطلب منك الشركة وضع كلمة المرور. بعد تأكيد كلمة المرور، يجب عليك إرسال الرسالة، وبعد ذلك ستلاحظ أن الرصيد قد تم تحويله بالفعل.

خدمة تحويل الرصيد من زين العراق

هذه الخدمة متاحة من خلال جميع فروع زين في جميع أنحاء العالم العربي ككل، ليس فقط في العراق، ولكن تختلف طريقة التحويل من دولة إلى أخرى.

يمكن لعملاء زين العراق اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية تحويل الرصيد بنجاح

في البداية، يجب عليك فتح رسالة نصية جديدة وكتابة الرقم التالي 21112 في مربع المرسل إليه. ثم يجب عليك إنشاء رسالة جديدة تحتوي على الرقم الذي تريد تحويل المبلغ إليه، متبوعًا بمساحة فارغة، ثم المبلغ المراد تحويله إلى عميل زين.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحويل مبلغ 2000، فإن عملية التحويل تمر عبر الخطوات التالية

إرسال رسالة نصية تحتوي على 54 ******** 2000، علما أن الرقم 54 ******** هو رقم المستلم أو الذي سيتم التحويل إليه، و 2000 هو المبلغ على أن يتم تحويلها.

شروط تحويل الرصيد من خطوط زين العراقية

يجب أن يكون رصيد المرسل أكثر من 1500 دينار عراقي. لايجوز تحويل ما يزيد عن 1000 الى 100000 دينار عراقي. عند الانتهاء من عملية التحويل، يتلقى كل من المرسل والمستلم أو المحول إليه رسالة تؤكد عملية التحويل. تبلغ تكلفة خدمة تحويل الرصيد من زين 360 دينارا عراقيا، ويقتطع هذا المبلغ تلقائيا من رصيد المرسل.

تحويل الرصيد من زين الى زين في الاردن

في الأردن، تسمى هذه الخدمة خدمة Moni Elk، والتي من خلالها يمكن للعملاء تحويل الرصيد لبعضهم البعض إذا كانت خطوطهم مسبقة الدفع.

كلمة السر الافتراضية لهذه الخدمة هي 0000 ولكن الكثير من المشتركين في الخدمة يريدون تغييرها، ويمكنك تغييرها من خلال * 102 * الرمز القديم * الرمز الجديد *.

تمر عملية تحويل الرصيد في شركة زين الأردن بإرسال ** 101Password * الرقم المراد التحويل إليه * المبلغ أو الرصيد المراد تحويله #.

أهم مميزات شركة زين للاتصالات

تمتلك زين أنظمة مميزة غير موجودة في شركات الاتصالات الأخرى. خدمات زين متوفرة على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي متوفرة في أي وقت خلال اليوم بالإضافة إلى كونها متوفرة في أي مكان. يجذب الدعم الفني من زين الكثير من المستخدمين. إمكانية تحويل الرصيد من مستخدم زين لآخر أو أي خط آخر ابتداءً من 5 ريال سعودي وحتى 50 ريال. زين لديها العديد من الفروع والمقرات المنتشرة في جميع مدن المملكة العربية السعودية ودولة العراق كذلك. زين لديها خدمة عملاء مفيدة للمستفيدين وأكثر فاعلية من الشركات الأخرى. تحرص زين دائمًا على دعم مجالات عملياتها بمزيد من الاهتمام والتركيز، نظرًا لحرصها على الوصول إلى أفضل مستويات الجودة والكفاءة.

يستطيع عملاء زين تحويل الرصيد إلى هاتف آخر في أي وقت من الأوقات خلال أسبوع و الرصيد سريع وآمن، حتى يستطيع العميل من استعمال رمزه السري، ومن بين تلك الخدمات التي توفرها شركة زين إعادة الشحن مسبق الدفع، ومن أهم خصائصها أنها تقدم خدمة العملاء على مدار اليوم للرد على الاستعلامات.