طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا 2022 ، سعى العديد من الناس حول امكانية التعرف على تحويل رصيد من سوا لسوا عبر الامكانيات والخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية داخل المملكة ، وهو من الأمور التي سمحت بها شركة سوا لجميع الأشخاص المستخدمين ضمن العديد من الخدمات الواسعة التي تؤمن الشركة من عبرها جميع احتياجات المستخدم على جميع المستويات ، تابعوا معنا .

تحويل رصيد من سوا إلى سوا

يمكن تحويل الرصيد من خط سوا إلى شريحة سوا أخرى باتباع إحدى الطرق التالية

تحويل رصيد سوا إلى سوا من خلال الرقم القومي.

تحويل سريع لرصيد سوا إلى سوا.

تحويل رصيد سوا إلى سوا بدون الرقم القومي.

قم بتحويل رصيد سوا إلى رصيد سوا من تطبيق mystc

سنشرح كل طريقة تحويل بالتفصيل أدناه.

كيفية تحويل رصيد سوا إلى سوا باستخدام رقم الهوية

يتم تحويل رصيد سوا إلى سوا من خلال الرقم القومي باتباع الخطوات التالية

يقوم المرسل بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 تحتوي على الرمز * 133 *، ثم رقم المحول إليه صاحب الرصيد، ثم الرمز #.

يرسل المستلم رسالة تأكيد الرصيد إلى نفس الرقم 1500 تحتوي على * 133 * متبوعًا برقم الهوية ثم الرمز #.

كيفية تحويل رصيد سوا إلى سوا بدون رقم الهوية

تتمثل طريقة تحويل الرصيد من سوا إلى سوا بدون الرقم القومي باتباع الخطوات التالية

يرسل مرسل الرصيد رسالة نصية إلى الرقم 1500 تحتوي على الرمز * 133 *، ثم رقم مستلم الرصيد، ثم الرمز *، متبوعًا بقيمة الرصيد المراد تحويله، ثم # رمز.

يرسل مستلم الرصيد رسالة تؤكد عملية التحويل إلى الرقم 1500 تحتوي على الرمز * 133 * متبوعًا برقم هوية مستلم الرصيد ثم الرمز #.

أسرع طريقة لتحويل رصيد سوا إلى سوا

يتم تنفيذ هذه الطريقة السريعة بخطوة واحدة بواسطة مرسل الائتمان، وهي كالتالي

إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 تحتوي على الرمز * 133 *، ثم رقم المحول إليه صاحب رصيد الهاتف، ثم الرمز *، متبوعًا برقم هوية المستلم للرصيد، ثم الرمز #.

كيفية تحويل رصيد سوا إلى سوا من تطبيق mystc

يمكن للعملاء تحويل الرصيد عبر mystc إلى Mystc باتباع الخطوات التالية

فتح تطبيق STC الخاص بشركة الاتصالات السعودية.

انقر فوق المربع الذي يظهر في منتصف الشاشة، والذي يحتوي على “تفاصيل البيانات الداخلية” و “دقائق خارج الشبكة”.

انقر فوق خيار التحويل من الصفحة الجديدة.

اختر إرسال رصيد من الخيارين، إرسال أو طلب رصيد، كما في الصورة أدناه.

حدد الرقم الذي تريد تحويل الرصيد إليه.

تحديد مبلغ الرصيد المراد تحويله.

يتلقى المرسل رمزًا على رقم الهاتف المحمول.

أدخل الرمز المستلم بشكل صحيح.

قم بتأكيد نقل الرصيد عن طريق سحب السهم الأحمر أسفل الشاشة إلى الجانب الأيسر تمامًا كما في الصورة.

بمجرد اكتمال السحب، سيتم تحويل الرصيد بنجاح إلى المستلم من خلال تطبيق STC.

كيفية تحويل الرصيد من خط الدفع الآجل إلى سوا

يُسمح للعملاء بتحويل الرصيد من خط الدفع الآجل إلى خط سوا باتباع الخطوات التالية

اكتب كود التحويل كالتالي * 144 * رقم جوال المستلم للرصيد، ثم قيمة الرصيد المراد تحويله، ثم الكود #.

أرسل رمز تحويل الرصيد السابق إلى 900.

كيفية تحويل رصيد سوا خارج السعودية

يمكن تحويل رصيد سوا خارج المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية

اكتب كود تحويل الرصيد كالتالي الرمز * 133 *، ثم رقم الهاتف المحمول المراد تحويل الرصيد إليه، ثم الرمز *، ثم قيمة المبلغ المراد تحويله إلى المستقبل، ثم الرمز *، متبوعًا برقم معرف مستلم الرصيد، ثم الرمز #.

أرسل كود تحويل الرصيد إلى 1500.

كيفية تحويل رصيد سوا دوليا

تحويل الرصيد الدولي سوا متاح للعملاء الراغبين في تحويل الرصيد خارج حدود المملكة باتباع الخطوات التالية

اطلب الرمز # 134 * بالترتيب واتصل عبر شبكة سوا.

اختر التحويل الدولي من قائمة الخيارات التي تظهر على الشاشة يساعد. قائمة الدول. النقل الدولي. سؤال.

اختر الدولة التي تريد تحويل الرصيد إليها.

اختر فئة الائتمان المطلوبة من قائمة الفئات المتاحة.

اختر الاسم ورقم الهاتف المحمول لمستلم الائتمان.

اختر نعم لتأكيد تحويل الرصيد الدولي.

اضغط على “موافق”، وسيتلقى العميل رسالة نصية تؤكد عملية النقل.

شروط تحويل رصيد سوا إلى سوا

اشترطت شركة الاتصالات السعودية في تحويل رصيد سوا إلى سوا الشروط التالية

الحد الأدنى للرصيد للتحويل 5 ريال سعودي والحد الأقصى 20 ريال سعودي.

سيتم خصم نصف ريال سعودي لكل معاملة تحويل رصيد.

كيفية إنشاء حساب Sawa SIM على الهاتف المحمول

أطلقت شركة الاتصالات السعودية STC تطبيقي الإلكتروني stc والذي يوفر العديد من الخدمات المميزة لشريحة سوا، ويسمح للعملاء بإنشاء حساب سوا على الجوال باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق my stc للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android ““.

قم بتنزيل تطبيق my stc لنظام تشغيل iPhone “IOS”.

حدد السماح لتطبيق stc الخاص بي بالوصول إلى موقع العميل عند الاستخدام فقط.

اضغط على New my stc Register هنا كما في الصورة أدناه.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

اضغط للمتابعة.

أدخل رقم الهاتف المتحرك على شبكة الاتصالات السعودية.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني الصحيح للعميل.

تحديد قبول الشروط والأحكام.

انقر فوق إنشاء حسابك كما هو موضح في الشكل أدناه.

يستلم العميل كلمة المرور الخاصة بحسابه عبر رسالة نصية من شركة الاتصالات السعودية، ويتم استكمال إنشاء الحساب.

كيفية إصدار بدل فاقد لشريحة سوا

أتاحت شركة الاتصالات السعودية STC استخراج بطاقة بديلة لشرائح سوا المفقودة من خلال تطبيق الهاتف، وذلك باتباع الخطوات التالية

افتح تطبيق stc الخاص بي والذي يحتوي على حساب SIM الذي تريد استخراج بطاقة بديلة له.

اضغط على الرقم الذي تريد استخراج بديل له من خلال التطبيق.

انقر فوق إدارة.

اختر الخصائص.

انقر فوق أيقونة الشريحة كما هو موضح في الشكل أدناه.

انقر فوق استبدال بطاقة SIM الخاصة بك.

اختر نوع الشريحة بين إلكترونية أو مضمنة.

يمكن للعميل اختيار توصيل الشريحة إلى المنزل أو الذهاب لاستلامها من فروع شركة الاتصالات.

أدخل رقم الاتصال الخاص بالعميل كرقم الهاتف المحمول.

تحديد الموقع من خلال التطبيق لتسليم شريحة سوا لمنزل العميل.

اضغط للمتابعة.

اختر اللغة العربية.

وافق على الشروط والأحكام.

اضغط على إنهاء.

سيتم تسليم شريحة Sawa بديلة في غضون 24 ساعة كحد أقصى.

خدمات ورموز سوا 2022

قامت شركة الاتصالات السعودية بتقديم بعض الخدمات وأكواد سوا 2022 لتسهيل عمليات شحن الرصيد وتحويله وفق الآتي

كود الشحن من رقم سوا إلى رقم آخر طريقة الخدمة (Top me up) أرسل الكود الذي يحتوي على (مبلغ التحويل، ثم مسافة، ثم الرقم المطلوب التحويل منه، ثم مسافة، ثم الرقم 170)، وارسال الكود الى الرقم 900 من خلال تطبيق mystc.

كود شحن خط سوا من خط مفوتر من رقم آخر أرسل الرمز الذي يحتوي على (مبلغ التحويل، ثم مسافة، ثم رقم الهاتف المحمول، ثم مسافة، ثم الرقم 144)، برسالة نصية إلى الرقم 900 من خلال تطبيق mystc.

أرسل الرمز، برجاء التواصل معي (الرمز # ثم رقم الهاتف المحمول الذي تريد إرسال الرمز إليه، ثم الرمز *، ثم الرقم 177، ثم الرمز *).

اتصل على 1100 للتواصل مع خدمة عملاء STC، أو تواصل مع مندوب خدمة العملاء عبر تطبيق mystc.

طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا 2022 ، والتي تعد من الخدمات التي تقدمها الاتصالات السعودية لتلبية احتياجات العملاء ، وتعرفنا على أكواد مرنة بهدف تسهيل تحويل الرصيد من مشترك إلى آخر داخل شبكة الاتصالات السعودية .