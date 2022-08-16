طريقة تحويل رصيد من مفوتر الى سوا 1444 ، سعى العديد من الناس حول امكانية التعرف على تحويل رصيد من مفوتر الى سوا عبر الشركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية ، وهو من الأمور التي سمحت بها شركة سوا لجميع الأشخاص المستخدمين ضمن العديد من الخدمات الواسعة التي تؤمن الشركة من عبرها جميع احتياجات المستخدم على جميع المستويات ، تابعوا معنا .

معلومات عن سوا stc

سوا هي إحدى الشركات الرائدة في مجال عملها، حيث توفر هذه المؤسسة العريقة مجموعة واسعة من الخيارات والحلول والخدمات الرقمية في مجالات واسعة ومتعددة، من أهمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التكنولوجيا الرقمية خدمات الدفع التي تسهل على المستخدم الوصول إلى مدفوعات أشياء كثيرة عبر الشبكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأمن السيبراني والعديد من الأمور والتخصصات الأخرى في عدد من المجالات الرقمية المطورة عالميًا، هي شركة تهدف إلى التقدم باستمرار، وتحمل ضمنها آمال كبيرة للتطوير والابتكار، أملاً في مستقبل حضاري لجميع المستفيدين من حزمة خدمات الشركة في الدول التي تعمل فيها. أبرزها المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن جميع خدمات سوا تقدم من خلال شريحتها الخاصة، وهي حلقة الوصل بين الشركة والمستخدم، حيث تصل شريحة المستخدم إلى الشركة للاستفادة من باقة الخدمات والعروض التي يتم الإعلان عنها في جميع المناسبات الهامة.، والرسائل الدولية والمحلية، ويمكن للعميل الاعتماد على استخدام هذه الشريحة للتواصل مع أصدقائه أو أفراد أسرته داخل وخارج المملكة إذا كان ضمن الفترة الزمنية للإجازة، أو إذا كانوا من بين الأشخاص الذين يؤدون مناسك الحج او العمرة.

كيفية تحويل الرصيد من مفوتر الى سوا 1444

يمكن تحويل الباقات من رصيد إلى خط مفوتر إلى أحد خطوط سوا في المملكة العربية السعودية باتباع عدد من الخطوات الإلكترونية التالية

الخطوة الأولى نقوم بكتابة كود التحويل بالشكل الصحيح المعلن وهو * 144 * رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستقبل للرصيد ثم قيمة الرصيد المراد تحويله ثم الكود #.

الخطوة الثانية نقوم بإرسال كود تحويل الرصيد السابق إلى الرقم 900.

كيفية تحويل رصيد سوا إلى سوا باستخدام تطبيق stc

من خلال تطبيق stc الرسمي، يمكن لعملاء سوا تحويل الرصيد من خلال سلسلة من الخطوات المتسلسلة في البرنامج والتي جاءت بالترتيب التالي

نقوم بتحميل تطبيق stc pay على الجهاز الإلكتروني لكل مشترك مما يلي للتنزيل على أجهزة Android. للتنزيل على أجهزة iPhone.

نقوم بتنفيذ إجراءات تسجيل حساب جديد من خلال التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول.

إدخال الرصيد عبر تطبيق stc pay.

الضغط على خدمة “شحن رصيد سوا” من القائمة الرئيسية ..

نقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المطلوبة وهي كالتالي رقم جوال مالك الحوالة. المبلغ المراد تحويله.

انقر فوق علامة التبويب (الدفع) من محفظتي الإلكترونية.

ما هي شروط تحويل الرصيد من المفوتر الى سوا 1444

نوهت شركة سوا للاتصالات بعدد من الشروط التي يجب على جميع المستخدمين اجتيازها والوفاء بها من أجل تحويل الرصيد من خطوطهم إلى قطاعات أخرى، وهي كالتالي

من الضروري أن يمتلك الشخص الذي لديه عملية التحويل شركة خاصة من سوا.

قد يكون التحويل في سوا بامتلاك خط الدفع الآجل التابع للشركة.

ضرورة تحويل رصيد بمبلغ محدد على أن لا يقل عن (5) ريال سعودي ولا يزيد عن (20) ريال سعودي دفعة واحدة.

الموافقة على خصم قيمة (50) هللة عند إجراء عملية تحويل الرصيد.

يجب على الراغبين في التحويل أن يكون لديهم رصيد في حسابهم الشخصي لا يقل عن 20 ريال سعودي، كحد أدنى حتى يتمكنوا من التحويل.

كيفية تحويل الرصيد من سوا خارج السعودية

أطلقت سوا خدمة تحويل الرصيد الدولي، بحيث يمكن للمقيم خارج المملكة العربية السعودية تحويل رصيد في سوا إلى شخص داخل المملكة، من خلال خطوات إلكترونية أبرزها

إدخال خيارات الرسائل النصية في الهاتف المحمول الذي نريد الإرسال منه للخارج.

اكتب رسالة التحويل الخاصة التي تحتوي على اسم الدولة المراد التحويل إليها على (801500).

سجل رمز المبلغ الذي نرغب في تحويله وقيمة الرسوم الواجب دفعها لإجراء التحويل المناسب.

مباشر عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على الكود (* 133 * رقم المرسل إليه * رمز المبلغ المراد تحويله #) إلى الرقم 801500. ملاحظة يجب على المستلم إرسال رسالة نصية تحتوي على الحرف Y لتأكيد النقل.



كيفية تحويل الرصيد من سوا دوليا

هي من الخدمات المتميزة التي يمكن لجميع المستخدمين الآن تحويل الرصيد إلى إحدى دول سوا في الخارج، وهي خدمة متاحة لعملاء سوا الدوليين، وتأتي ضمن خطوات

اضغط على الكود (# 134 *) بالترتيب واتصل عبر شبكة سوا.

اختيار خدمة (تحويل دولي) من باقة الخدمات والخيارات التي تظهر على الشاشة وهي يساعد. قائمة الدول. النقل الدولي. سؤال.

تحديد الدولة التي يرغب المشترك في تحويل الرصيد من خطه إليها.

حدد فئة الائتمان المطلوبة من قائمة الفئات المتاحة على الموقع.

اختر الاسم ورقم الهاتف المحمول لمستلم الائتمان.

حدد نعم لتأكيد تحويل الرصيد الدولي.

انقر فوق علامة التبويب (موافق) من خيارات الموقع المتاحة.

تلقي رسائل نصية تؤكد نجاح النقل.

كيفية إنشاء حساب Sawa SIM على الهاتف المحمول

للاستفادة من حزمة الخدمات التي تقدمها سوا عبر تطبيق stc الإلكتروني الخاص بي، يجب على العملاء في تلك الشركة الشروع في إنشاء حساب من خلال خطوات بسيطة، على النحو التالي

الخطوة الأولى عليك تنزيل تطبيق (my stc) للهواتف المحمولة متجاوزًا الروابط تنزيل لأجهزة Android. التنزيل لهواتف iPhone التي تعمل بنظام IOS ““.

اختيار (السماح) لتطبيق stc الخاص بي للوصول إلى موقع العميل عند الاستخدام فقط.

اضغط على خيار (سجل هنا) في خدمة stc الجديدة الخاصة بي، بعد إدخال بيانات التطبيق.

اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

النقر على خيار “متابعة” من الخيارات الموجودة في القائمة.

اكتب رقم الجوال على شبكة الاتصالات السعودية.

اكتب عنوان البريد الإلكتروني الصحيح للعميل بشكل صحيح. تحديد قبول الشروط والأحكام.

انقر فوق علامة التبويب (إنشاء حسابك) من خلال الخيارات الموضحة في الصفحة.

ملاحظة يجب استلام كلمة المرور في الحساب عبر رسالة نصية من الشركة، ووضعها في المربع، وذلك لاستكمال إنشاء الحساب في التطبيق.

أدخل الخدمات وشاهد خيارات التطبيق.

أكواد تحويل الرصيد سوا 2022

قدمت سوا عددًا مهمًا من الأكواد التي تساعد المستخدم في عملية شحن الرصيد وتحويله، وغيرها من الأمور الأساسية والمهمة بشكل يومي، وجاءت على النحو التالي

الرمز الأول، وهو الرمز المخصص لإعادة شحن الرصيد من رقم سوا إلى آخر عبر طريقة “Top me up” يتم ذلك عن طريق إرسال الكود الذي يحتوي على (مبلغ التحويل، ثم مسافة، ثم الرقم المطلوب التحويل منه، ثم مسافة، ثم الرقم 170)، وإرسال الكود إلى الرقم 900 من خلال تطبيق mystc.

الرمز الثاني وهو الكود المخصص لشحن خط سوا من خط مفوتر من رقم آخر يتم ذلك عن طريق إرسال الكود الذي يحتوي على (مبلغ التحويل، ثم مسافة، ثم رقم الهاتف المحمول، ثم مسافة، ثم الرقم 144)، برسالة نصية إلى الرقم 900 عبر تطبيق mystc.

الرمز الثالث وهو الرمز الذي يمكنك الإرسال من خلاله الرجاء التواصل معي يحتوي الكود على (الرمز # ثم رقم الهاتف المحمول الذي تريد إرسال الرمز إليه، ثم الرمز *، ثم الرقم 177، ثم الرمز *).

الكود الرابع وهو الكود المخصص للتواصل والتواصل مع الشركة حيث يتم استدعاء الرقم 1100 للتواصل مع خدمة عملاء STC أو التواصل مع مندوب خدمة العملاء عبر تطبيق mystc.

ما هي خدمات شركة الاتصالات السعودية stc

تقدم سوا مجموعة كبيرة من الخدمات المهمة لجميع العملاء والمشتركين، ولكن أشهر هذه الخدمات هي كالتالي

خدمة تحويل رصيد سوا إلى سوا من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

الحصول على خدمة (اتصل بي أو اتصل بي).

باقة من أبرز خدمات الإنترنت عالي السرعة.

قدمت عددا من خطوط الاتصال المتميزة.

خدمات التعامل مع إجراء المكالمات الدولية والمحلية.

خدمة تحويل الرصيد من شرائح الدفع المسبق.

موقع شركة سوا السعودية stc.com

يمكن التواصل مع الموقع الرسمي لسوا عبر الإنترنت، وهو الموقع الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات التي يقدمها سوا للمستخدمين، ويمكن للعملاء الاستفادة من تلك الخدمات والرد على العديد من الاستفسارات بعد تسجيل الدخول إليها.

طريقة تحويل رصيد من مفوتر الى سوا 1444 ، حيث تعتبر شركة سوا هي إحدى الشركات المهمة داخل الممكة ، و التي لطالما كانت رائدة في تقديم خدمات مفيدة لجميع المستفيدين في جميع المدن والمحافظات السعودية ، وتعرفنا على أكواد تحويل الرصيد سوا 2022 .