طريقة تحويل نقاط قطاف الى ريال بالخطوات ، لقد اثار ذلك العديد من التسائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعرف على كيفية تحويل نقاط قطاف الى ريال بالخطوات ، حيث أتاحت العديد من المؤسسات إمكانية التحصل على تلك النقاط من قطاف ، مع إمكانية التبادل بالنقاط من اجل الحصول على خدمات أخرى في مؤسسات متميزة وفريدة ، ويعد برنامج قطاف من أهم البرامج داخل المملكة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هو برنامج قطاف

برنامج قطاف من بين البرامج التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية stc حيث يتم الاشتراك بالبرنامج بشكل آلي وهو برنامج مجاني. فكرة البرنامج هي جمع النقاط عن طريق دفع فواتير الخدمات سواء الهاتف أو الجوال أو البيانات أو الحصول على نقاط من خلال مكافآت خارجية من خلال شركاء برنامج قطاف، يتم تطبيق البرنامج على جميع العملاء الذين لديهم اشتراكات في السعودية. شركة الاتصالات سواء كانوا افراد اذ لا تشمل هذه الخدمة المؤسسات والمنشآت الحكومية والتجارية والخدمية.

كيفية الحصول على نقاط قطاف

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها كسب نقاط قطاف، ويتم ذلك من خلال ما يلي

دفع فاتورة كويك نت.

دفع فواتير الإنترنت منزلك.

الشحن مجانا.

دفع فواتير الهاتف المحمول أو الخدمة.

شركاء الاستحواذ قطاف.

نشير إلى أن عملاء قطاف الذين اشتركوا مؤخرًا في برنامج الأقساط الشهرية، سواء كان ذلك لأجهزة “تابلت” أو “كويك نت”، غير مؤهلين للحصول على نقاط قطاف مقابل مبلغ الدفع الشهري.

كيف تحول نقاط قطاف الى ريال

يمكن للمستخدم تحويل نقاط قطاف إلى رصيد والاستفادة منها واستخدامها في خدمات أخرى، حيث يتم تحويل النقاط إلى ريال من خلال الخطوات التالية

تم إرسال رسالة نصية إلى 902.

التواصل مباشرة مع ميزة خدماتي.

طلب بديل من خلال برنامج My stc على الهاتف.

نلاحظ أنه يمكن تحويل نقاط قطاف إلى أرصدة من خلال ما يلي

يتم تحويل 100 نقطة قطاف إلى رصيد 35 ريال عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 902 تحتوي على الرقم 203 التالي.

يتم تحويل 100 نقطة إلى 140 رسالة نصية بإرسال رسالة تحتوي على الرمز 204 إلى الرقم 902.

يتم تحويل 100 نقطة إلى 80 رسالة قصيرة دولية عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على الرمز 205 إلى الرقم 902.

شروط تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر

يوفر برنامج قطاف إمكانية تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر، وهي خدمة تشمل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين، حيث تستخدم الخدمة لمشتركي شركة الاتصالات السعودية سوا ضمن نطاق مجموعة الشروط التي نذكرها كالتالي

عند تحويل النقاط يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنها من مضاعفات 22، أي أنها (20/40/60/80/100).

الحد الأقصى لتحويل نقاط قطاف هو 100 نقطة في الشهر.

الحد الأقصى للحصول على النقاط هو 300 نقطة.

كيفية تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر

سنبين من خلال الطريقة التالية الطريقة التي يتم بها تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر

أرسل رسالة نصية قصيرة إلى 902 تحتوي على رقم الهاتف الذي تريد التحويل إليه.

الرقم متبوع بمسافة ثم الرمز 1870.

ثم يترك فراغًا مرة أخرى.

يكتب عدد النقاط التي سيتم تحويلها إلى الرقم الآخر.

كيفية تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر عبر تطبيق Mystc

يتيح برنامج قطاف تحويل النقاط من رقم إلى آخر من خلال تطبيق Mystc، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

قم بتحميل تطبيق Mystc على الأجهزة الذكية من خلال الرابط التالي ““.

الضغط على خيار “قطاف”.

ستظهر الصفحة المخصصة لجميع النقاط في المقدمة.

الضغط على خيار تحويل نقاط قطاف.

يتم تحديد رقم الهاتف الذي تريد التحويل إليه من قائمة الأرقام المتوفرة على الهاتف.

حدد مقدار النقاط المراد تحويلها إلى الرقم الآخر.

انقر فوق خيار التحويل.

يتم تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر من خلال التطبيق.

بعد التحويل، ستتلقى رسالة تفيد بأن التحويل قد تم بنجاح.

كيفية تحويل نقاط قطاف إلى رصيد stc pay

يمكن الاستفادة من نقاط برنامج قطاف وتحويل النقاط إلى رصيد في المحفظة الإلكترونية، من أجل استخدام الرصيد في الحوالات أو محطات الوقود. عادة ما يتم إضافة الرصيد إلى المحفظة الإلكترونية لجميع أرقام الهواتف المحمولة المفوترة المسجلة باسم المستخدم، بحيث يكون مشاركًا في البرنامج، وإذا أراد إضافة رقم مسبق الدفع، فيجب عليك التسجيل باستخدام الرقم في المحفظة الرقمية. أما بالنسبة لاستبدال النقاط، فكل 5 نقاط تساوي 1 ريال سعودي، وقد يصل الحد الأقصى للتحويل إلى 2500 نقطة أي ما يعادل 500 ريال سعودي. نلاحظ أن التحويل يتم عن طريق ربط الحساب في حساب المحفظة الإلكترونية لبرنامج قطاف.

كيفية الاشتراك في برنامج قطاف

بالإمكان الاشتراك في برنامج قطاف الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية stc بكل سهولة، ويتم ذلك عن طريق إرسال رسالة تحتوي على الرمز 201 إلى الرقم 900، مع العلم أن الاشتراك في برنامج قطاف مجاني بدون أي رسوم. التكاليف. المملكة العربية السعودية “stc” وتقدم طلبًا للمشاركة في برنامج قطاف.

قم بتنزيل تطبيق Mystc لتحويل نقاط قطاف إلى ريال

يوفر تطبيق Mystc العديد من الخدمات التي يمكن للمستخدمين استخدامها من هذه الخدمات، وإمكانية تحويل نقاط قطاف إلى ريال، كما يمكن تحويل النقاط إلى رقم آخر، ويتم ذلك من خلال تطبيق STC الذي يمكن تحميله من خلال الرابط التالي

قم بتنزيل تطبيق Mystc لأجهزة iPhone ““.

قم بتنزيل تطبيق Mystc لأجهزة Android ““.

طريقة تحويل نقاط قطاف الى ريال بالخطوات برنامج قطاف من بين البرامج التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية stc حيث يتم الاشتراك بالبرنامج بشكل آلي وهو برنامج مجاني ، وشروط تحويل نقاط قطاف إلى رقم آخر.