طريقة ترتيب غرف النوم السرير الخزانة الدولاب والتسريحة بالصور بكل سهولة ،مجموعة كبيرة من الناس تريد تنفيذ طرق جديدة وفريدة من نوعها لتوزيع وترتيب الأثاث بطريقة تتماشى مع العصر الجديد، وتبين شخصية صاحب المنزل وتذوق مجموعة كبيرة من الوسائل التي يمكن استعمالها لترتيب غرف النوم حسب مساحة الغرفة وأبعاد السرير والأمور الأخرى الموجودة في الغرفة وكيف الاستطاعة ان تزين الغرفة بتكلفة بسيطة.

كيفية ترتيب غرف النوم والسرير وخزانة الملابس وخزانة الملابس وخزانة الملابس بالصور

إليك كيفية ترتيب غرف النوم والسرير وخزانة الملابس وخزانة الملابس والخزانة بالصور بكل سهولة كما يلي

أولاً تحديد المكان المناسب لسرير النوم

يعتبر وضع السرير مهمًا جدًا، حيث إن وضع السرير في مكانه الصحيح يجعلك تشعر بالراحة والاستمتاع بنوم هادئ وجيد.

يمكنك اختيار أكثر من مكان لسريرك، لكن حجم غرفة نومك قد يؤثر سلبًا على اختياراتك لأنه محدود.

قد يكون معروفًا أن السرير من أكبر قطع الأثاث في غرفة النوم، لذلك قد يُنصح بالبدء به أولاً.

ملاحظات عند تحديد مكان السرير

هناك بعض الملاحظات المهمة عند تحضير طريقة ترتيب غرف النوم والسرير وخزانة الملابس وخزانة الملابس وخزانة الملابس بالصور حتى نحصل على شكل غرفة ممتاز، وهذه الملاحظات هي كالتالي

عند وضع سرير النوم على الحائط الرئيسي، فهذا لا يعني الجدار الكبير في الغرفة، ولكن يمكن أن يكون الجدار الأصغر، لأن الجدار الرئيسي هو الجدار الذي يمكن من خلاله رؤية الوضع الكامل للسرير في البداية من الغرفة. يوجد العديد من غرف النوم الرئيسية حيث يتم وضع السرير مقابل الحائط المقابل للباب ومجاور للحائط مباشرة ولكن ما يعيق ذلك هو وجود النافذة في الخلف مما يجعل من الضروري سحبها من المركز. في غرف النوم الصغيرة، يمكن وضع السرير مقابل الحائط المقابل للباب، مع ملامسة لوح السرير للحائط، مع الحرص على التحرك بحرية حول السرير. أما أنسب الأماكن لوضع السرير في غرفة النوم فهو وضعه في منتصف الغرفة حتى يصبح النقطة المحورية في الغرفة. يتطلب هذا السرير أيضًا غرفة نوم كبيرة جدًا، بحيث تتوفر مساحة كافية للسماح بحركة بسيطة وسهلة.

ضع الطاولة على جانبي السرير

من بين طرق ترتيب غرف النوم والسرير والخزانة وخزانة الملابس وخزانة الملابس بالصور، قد نناقش طريقة لوضع الطاولة على جانبي السرير، على النحو التالي

تعتبر المنضدة أو طاولة السرير من أهم الأشياء المفيدة في غرفة النوم.

يعد هذا الجدول مجالًا مهمًا لتخزين العناصر المستخدمة بشكل متكرر وحفظها.

يمكن وضع المفاتيح والهاتف وساعة اليد على هذه الطاولة، بالإضافة إلى المنبه، ولها ضوء خافت يضيء في الليل، وهذا هو الحال عمليًا.

بالنسبة للديكور والجانب الجمالي لغرفة النوم الداخلية، يمكن لهذا المنضدة أن توازن بين السرير وقطع الأثاث الأخرى.

من ناحية أخرى، يمكنك ملء الفراغ على الجدران المحيطة به، بحيث يمكن الاعتماد على الطاولة.

مكان خزانة الملابس في غرف النوم

ولترتيب خزانة الملابس في غرفة النوم، عليك القيام بذلك حتى يكون لديك مكان مناسب

الخزانة أو الخزانة هي القطعة الثانية بعد السرير مباشرة من حيث التأثير على مكان الغرفة.

لذلك لا تضعه بالقرب من سرير النوم مع مراعاة المساحة المناسبة بين السرير وخزانة الملابس حتى يكون هناك حرية في الحركة بشكل جيد ولا توجد اصطدامات.

أما بالنسبة للإضاءة في غرفة النوم، فقد يبدو أن لها دور كبير في تحديد المكان المناسب للخزانة، وكأن الغرفة بها إضاءة وتهوية رديئة، فعليك اختيار دولاب ملابسك أو دولابك بألوان فاتحة ووضعها في زاوية مظلمة.

كما يجب عدم وضع الخزانة أمام الباب أو النافذة، إذا فعلت ذلك، فقد وصلت الآن إلى المعادلة الصعبة، ووضعتها في مكانها الصحيح، وفي نفس الوقت لم تحجب الضوء في الغرفة. .

إذا كانت الغرفة بها الكثير من الضوء والتهوية، فلن تكون مقيدًا عند اختيار لون الخزانة، ولكن في نفس الوقت لا تختار الخزانة المليئة بالزجاج أو المعدن، لأن هذا يعكس الضوء في بطريقة غير لائقة.

يجب أن تأخذ في الاعتبار حجم الغرفة عند اختيار الخزانة. إذا كانت غرفة نومك صغيرة أو محدودة، فعليك اختيار خزانة متوسطة الحجم، أما إذا كانت الغرفة المقابلة والعكس كبيرة، فيمكنك اختيار خزانة كبيرة أو مناسبة للغرفة.

مكان وضع وترتيب خزانة الملابس وخزانة الملابس

سنقوم الآن بتوضيح المكان المناسب لوضع الخزانة على النحو التالي

بالنسبة لنظام فنغ شوي لوضع خزانة الملابس في المكان المناسب، فإن الجانب الأيسر من السرير هو أفضل مكان لوضعها.

حيث يمكن وضع الخزانة في زاوية جانب الحائط، وعدم وضعها مقابل الباب أو النافذة أو في الممر حتى لا تفصل الغرفة.

أما بالنسبة لمساحة الغرفة فهناك من يضع الخزانة على رأس السرير أو في نهايته خاصة إذا كانت المساحة صغيرة لكن صاحب الغرفة لا يشعر عند وضع الخزانة في هذا مكان.

أما بالنسبة لخزانة الملابس الطويلة، فإن مكان وضعها هو الزاوية، وهناك أيضًا نوع آخر من الخزانات التي قد تتكون من الكثير من الأدراج لتخزين المقتنيات، ومعظمها منخفض ومكانها المفضل أسفل النافذة.

كما ننصحك بعدم وضع خزانات متعددة المرايا لأنها تؤثر سلبًا على نومك، ولكن إذا كانت دولابك بها مرآة، فتجنب وضعها أمام الغرفة أو الباب، لأن هذا لن يجعلك تشعر بالراحة أبدًا.

المكان المناسب لوضع تسريحات الشعر في غرفة النوم

من بين طرق ترتيب غرفة النوم بشكل مناسب مع السرير وخزانة الملابس، خزانة الملابس أيضًا، ويمكن وضعها على النحو التالي

أما غرف النوم فلا يمكن وضعها خلف الأبواب أبدًا، لأن هذا لن يجعلك تصل إليها بسهولة، أما إذا كان هناك من يريد دخول الغرفة، فسيتعين عليك قفلها للسماح له بالدخول.

أما عن مساحة غرفتك، إذا كانت صغيرة أو محدودة، فلا تضع الخزانة بجانب السرير، لأن هذا يعيقك عن الوقوف أمامها وعدم فتح الأدراج بسهولة.

بالنسبة لغرف النوم المشتركة، يفضل وضع الخزانة في منتصف الغرفة وموازية للسرير.

ملخص الموضوع في ثلاث نقاط

فيما يتعلق بطريقة ترتيب غرف النوم والسرير وخزانة الملابس والخزانة، يجب مراعاة المكان المناسب في الغرفة حسب المساحة والإضاءة والتهوية.

إذا كانت الغرفة محدودة أو صغيرة، يمكنك اختيار أي قطعة أثاث تناسب المساحة، والأفضل هي القطعة المتوسطة.

إذا كانت غرفة النوم بها مساحة كبيرة، فعند اختيار الأثاث، يمكنك اختيار حجم الأثاث الكبير أو المناسب للغرفة.

مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتكون من حالة الفوضى التي تكون منتشرة في غرفة النوم، وعدم الاستطاعة على التصرف حيال هذه الأمور، ولذلك نحن في العرب اليوم قدمنا لكم أفضل الاقتراحات التي تساهم في حل هذه المعضلة، والتي تؤثر بشكل كبير على نفسية الساكن في البيت حيث أن المكان الغير مرتب يثير الشعور بالغضب السريع.