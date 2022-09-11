تعرف على طريقة تسجيل الدخول مستخدم جديد 1444 أبشر الجوازات ،تعتبر من أكثر الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة الداخلية السعودية والتي تساعد المواطنين بسهولة الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية والحكومية ،كذلك توفير خدمات السياحة والسفر وحجز التذاكر والجوازات من المنزل بالإضافة الى تسديد الأموال والمستحقات الخاصة بالسفر إلكترونياً.

جوازات أبشر السعودية هي منصة إلكترونية للخدمات الفردية

نجحت جوازات أبشر إلى حد كبير فِيْ تحقيق الهدف المنشود من إنشائها، وهُو توفِيْر الوقت والجهد، وكذلك الحد من تكتل المصالح الحكومية، وبالتالي الحد من انتشار فِيْروس كورونا الجديد.

حيث يمكنك حفظ بياناتك والتحقق من العديد من الخدمات دون الذهاب إلى أي مكان فقط باستخدام هاتفك. يمكنك أداء العديد من الوَظْائِفْ وإتمام العديد من الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع واتباع الخطوات المطلوبة.

مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وساهم فِيْ تشغيل العديد من الخدمات خلال فترات الحظر كَمْا ساهم بشكل فعال فِيْ الحد من انتشار الفِيْروس.

وهُو الهدف الأكبر من إنشاء جوازات أبشر ومنصات إلكترونية أخرى مصممة للتعامل مع فِيْروس كورونا المستجد (كوفِيْد 19)، وهدف الحكومة تسهِيْل الخدمات للناس.

تسجيل دخول مستخدم جديد 1444 أبشر

يمكن لأي مواطن سعودي يعيش داخل أراضي المملكة الاشتراك بها، حيث تتوفر خدمات المنصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكنه الاشتراك باتباع الخطوات التالية:

أدخل الرَابِطْ الرسمي منصة أبشر الإلكترونية.

اختر أيقونة الأشخاص واضغط عليها.

انقر فِيْ حقل مستخدم جديد.

ستظهر أمامك صفحة تسجيل المستخدم الجديد، يجب عليك ملء جميع البيانات المعروضة أمامك والتأكد من صحتها تمامًا.

بعد استكَمْال جميع البيانات، يجب عليك الموافقة على الشُروطْ والأحكام.

انقر فوق المربع أدناه.

ستتلقى رسالة تحتوي على رمز التحقق فِيْ رقم الهاتف الذي أدخلته فِيْ بياناتك.

أدخل رمز التحقق فِيْ المساحة المتوفرة وانقر فوق رمز التحقق.

بعد ذلك، انقر فوق خيار “التسجيل” وسيكون لديك حساب على منصة أبشر.

استخدام تطبيق جوازات أبشر عن طريق الهاتف المحمول

فِيْ بداية العمل منصة أبشر جوازات السفر للخدمات الفردية كان من الضروري الوصول إلى موقع أبشر جوازات من أجل استخدام خدمات أبشر الفردية والاستفادة منها داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

كجزء من الجهُود الأوسع التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة، تم تصميم تطبيق Absher Passports ليكون متوافقًا مع الأجهزة المحمولة حيث يمكن تنزيله على هُواتف iPhone و Android.

أهم أهداف الأفراد الإلكترونيين في أبشر

التقليل من الازدحام والتكتل بين الأفراد فِيْ الأجساد والمصالح مما يمنع العدوى.

توفِيْر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين.

سرعة تنفِيْذ جميع الخدمات بشكل الكتروني بسيط وبدون تعقيدات وبأوراق كثيرة.

الترَابِطْ بين قطاعات الدولة السَعُودِيْة.

تعرف على طريقة تسجيل الدخول مستخدم جديد 1444 أبشر الجوازات كذلك وفرت عدد من أرقام والصفحات الإلكترونية للتواصل مع المواطنين والمستفيدين في حالة مواجهة المشاكل في عمليات الدخول للمنصة أو الحجوزات القانونية وإرفاق المستندات.