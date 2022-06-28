طريقة تسجيل حساب ولي الامر ابناؤنا فِيْ الخارج 2022

ماهِيْ طريقة تسجيل حساب ولي أمرنا فِيْ الخارج 2022 حيث تتيح بوابة أطفالنا بالخارج إمكانية التسجيل فِيْ حساب ولي الأمر للاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة على المنصة إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، ومن خلالها سننظر لك فِيْ طريقة تسجيل حساب ولي أولادنا فِيْ الخارج، وسنتحدث عن عام 2022 م.

أبناؤنا يأخذون الامتحانات فِيْ الخارج

ترغب وزارة التربية والتعليم فِيْ توفِيْر أدوات تعليمية سهلة لأبناء جمهُورية مصر العربية بالخارج، حيث أطلقت منصة “أطفالنا فِيْ الخارج” حيث يمكن لجميع الطلاب من جميع المراحَلْ التسجيل فِيْ البوابة التعليمية والاستفادة من جميع الخدمات. كَمْا يمكن للطالب التسجيل والحصول على رقم مكان لإكَمْال الامتحان المقرر لكل مرحَلْة مدرسية، من المدرسة الابتدائية إلى المرحَلْة الثانوية، ويمكن للطلاب أيضًا استلام نتائج الاختبارات التي شارك فِيْها الطالب. فِيْ البوابة وإعادة التقديم للاختبار بشرط أن يجمع الطالب 50٪ من النتيجة.

كيفِيْة تسجيل حساب الوالدين لأطفالنا فِيْ الخارج 2022

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لأطفالنا بالخارج “”.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft أو حساب Google.

انقر فوق تسجيل جديد كَمْا هُو موضح أدناه.

سيتم نقلك إلى صفحة التسجيل لحساب الوالد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة والتي تشمل ما يلي جنسية. الهُوية الوطنية. اسم. صفة. رقم الهاتف، رقم WhatsApp. الولاية السفارة.

انقر فوق تسجيل جديد.

اتبع التعليمات لإكَمْال التسجيل والاستفادة من الخدمات عبر الإنترنت التي يطلقها الموقع.

حساب الوالدين أطفالنا فِيْ الخارج تسجيل الدخول

حساب الوالدين مرتبط بمنصة Abna Abroad باتباع الخطوات التالية

الانتقال إلى منصة “أبناؤنا فِيْ الخارج”.

اضغط على التسجيل فِيْ البوابة.

حدد طريقة الاتصال كَمْا هُو موضح أدناه.

اتبع التعليمات لإكَمْال خطوات الاتصال.

كيفِيْة تسجيل حساب ولي الأمر فِيْ سفارة الرياض 2022

يتيح المكتب الثقافِيْ المصري بالرياض إمكانية إدخال بيانات ولي الأمر باتباع الخطوات التالية

عن طريق إدخال صفحة “تسجيل بيانات الأصل”.

أدخل البيانات التي يطلبها النظام ومنها الاسم الكامل للوالد. حدد التخصص والمسمى الوظيفِيْ لولي الأمر. رقم جواز السفر ورقم الإقامة. عنوان ولي الأمر فِيْ جمهُورية مصر العربية والمملكة العربية السَعُودِيْة. رقم جوال ولي الأمر فِيْ السَعُودِيْة. البريد الإلكتروني. الرقم القومي لولي الأمر. كلمة مرور ولي الأمر وتأكيدها.



انقر فوق تسجيل.

كيفِيْة التسجيل لامتحانات أبنائنا فِيْ الخارج

يمكن للوالدين تسجيل أطفالهم فِيْ المنصة الموحدة عبر الإنترنت المعدة لامتحانات أطفالنا فِيْ الخارج باتباع الخطوات التالية

مدخل البوابة لأطفالنا بالخارج “”.

يمكن إنشاء حساب جديد.

حدد “انقر للتسجيل” فِيْ صفحة التطبيق.

أدخل البيانات المطلوبة ومنها الهُوية الوطنية. تاريخ الولادة. محافظة الولادة. يكتب.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل تفاصيل السفارة.

اكتب معلومات الطالب الأساسية ومعلومات الاتصال.

إدخال البيانات التعليمية للطالب قبل السفر خارج مصر.

بيانات آخر اختبار قام به الطالب.

انقر فوق حفظ

طباعة وتوقيع الاستمارة.

دفع رسوم الامتحان.

يتم تقديم النموذج للسفارة المصرية فِيْ الدولة التي يقيم بها ولي الأمر، للموافقة عليها بختم السفارة.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

أضف صورة حديثة للطالب مع ختم النسر.

يتم استخراج رقم اجتماع الطالب للتقدم للامتحان.

منصة الدعم الفني أطفالنا فِيْ الخارج

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استعداد لمساعدة أولياء الأمور خارج جمهُورية مصر العربية من خلال تطوير نظام التعلم الإلكتروني، حيث ترغب فِيْ أن تكون على اتصال دائم بأولياء الأمور من خلال مجموعة متنوعة من وسائل الاتصال، والتي تم تسليط الضوء عليها فِيْ التالية

الهاتف 00201007902644 أو 00201221177406.

رقم الواتس اب 00201111667626.

البريد الإلكتروني وزارة التربية والتعليم توفر بريداً إلكترونياً لكل مرحَلْة تعليمية يمكن الوصول إليها “”. -البريد لكل مرحَلْة.

حَلْ مشكلة البريد الإلكتروني لأبنائنا بالخارج

فِيْ حالة وجود مشكلة بالبريد الإلكتروني، يجب إرسال المستندات التالية عبر البريد الإلكتروني المحدد لهذا

صورة بالبريد الإلكتروني.

يتم إرسال كلمة المرور الافتراضية إلى المستخدم.

ستتم إعادة تعيين كلمة المرور لأول مرة.

تفاصيل أولياء الأمور وكذلك تفاصيل الطلاب.

نسخة من هُوية ولي الأمر.

رَابِطْ تسجيل حساب ولي أمر أطفالنا بالخارج 2022

يمكنك الذهاب إلى الرَابِطْ لتسجيل حساب ولي الأمر على منصة “أطفالنا فِيْ الخارج” لعام 2022 م. واتبع خطوات التسجيل المذكورة أعلاه للتسجيل فِيْ حساب الوالدين والاستفادة من مختلف الخدمات عبر الإنترنت المتاحة على المنصة.

فِيْ الختام شرحنا لكَمْ كيفِيْة تسجيل حساب ولي أمر طفلنا فِيْ الخارج عام 2022، وكذلك طريقة تسجيل حساب ولي الأمر فِيْ سفارة الرياض، وشرعنا فِيْ توضيح طريقة التسجيل لامتحانات أبنائنا فِيْ الخارج، و لقد تحدثنا عن نتائج أطفالنا فِيْ الخارج.