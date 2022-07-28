طريقة تسجيل دخول المعلم في منصة مدرستي لمتابعة الحضور والغياب ، قد سعي الكثير من قبل المعلمين والمعلمات حول التعرف على طريقة التي تمكنهم متابعة الحضول من قبل الطلاب عبر منصة مدرستي والحصول علىكشف الحضور والغياب الخاص بالطلاب ، وهو من أهم الامور التي تسائل عنه المعلمين حولها داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن إثبات حضور الحصص في منصة مدرستي من الامور المهمة بحيث تتم للطالب فهم الدروس بشكل سلسل داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

المعلم هو مدرستي

يمكن للمدرس تسجيل الدخول إلى منصة باستخدام حساب Microsoft بعد إتمام التسجيل من خلال بوابة العودة إلى المدرسة أو من خلال تطبيق Tawakkalna، من أجل شرح الدورات للطلاب باستخدام تقنية الاتصال بالفيديو عن بعد، وكذلك الإجابة أسئلة واستفسارات الطلاب التي تهدف إلى إنشاء مهام واختبار فهمها وتصنيفها أيضًا.

دخول المعلم لمنصة مدرستي

يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي التعليمي الخاص بي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “مدرستي” مباشرةً.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Teacher.

اكتب اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام ثقتنا في المعلم

يمكن للمعلمين اتباع ما يلي لتسجيل الدخول إلى مدرستي عن طريق تكليفنا

اذهب إلى منصة “توكلنا” مباشرة.

أدخل رقم الهوية أو رقم الهاتف الخاص بك.

تحقق وتابع إلى حساب ثق بنا.

انقر فوق الخدمات.

انقر فوق My School Data Service.

انظر اسم المستخدم الخاص بالمعلم.

اختر مدرسًا من القائمة، ثم اضغط على إرسال.

في انتظار وصول كلمة المرور في رسالة نصية.

اذهب إلى مدرستي “” مباشرة.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

اكتب اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

تسجيل دخول المعلم لمنصة مدرستي من العودة إلى بوابة المدرسة

يقوم المعلمون بتسجيل الدخول إلى مدرستي من خلال بوابة العودة إلى المدرسة على النحو التالي

قم بزيارة موقع “العودة إلى المدرسة” مباشرة.

انقر على أيقونة مدرستي.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

اكتب اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور في الحقل الفارغ.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

دور المعلم في منصة مدرستي

للمعلم دور مهم في منصة مدرستي، بالإضافة إلى واجباته في عقد الدروس المرئية وشرح الدورات وتقييم الطلاب من خلال الواجبات والاختبارات. لنفعه مدى الحياة.

مهام المعلم في منصة مدرستي

يقوم المعلم بعدد كبير من المهام في منصة مدرستي، أبرزها متابعة الحضور والغياب، إضافة الواجبات، إنشاء الاختبارات وتقييم الطلاب، وإليكم بعض التفاصيل حول هذه المهام.

متابعة الغياب والحضور في مدرستي

يتابع المعلمون الغيابات على مدرستي ويحملون قائمة بأسماء الطلاب للدلالة على الحضور والغياب على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى مدرستي “” مباشرة.

اذهب إلى الفصل وابدأه.

انقر على أيقونة قائمة الحضور من الواجهة.

انقر فوق الزر “خيارات”.

اختر تنزيل قائمة الحضور من القائمة المنسدلة.

طريقة تقييم المعلم للطلاب منصة مدرستي

يتم تقييم الطالب في مدرستي من قبل المعلم باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “مدرستي” مباشرةً.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

اتبع التعليمات لتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

انقر فوق قائمة الطلاب من القائمة الرئيسية.

استخدم شريط البحث للعثور على الطالب.

النقر على أيقونة المحفظة الإلكترونية للطالب.

الضغط على زر التقييم الذي يشبه شكل المفتاح.

اكتب التقييم ثم انقر على أيقونة حفظ.

كيف أضيف واجب في مدرستي

يتخذ المعلم الخطوات التالية لإضافة واجب في مدرستي

تسجيل الدخول إلى مدرستي ““.

انقر فوق المهام من القائمة الرئيسية.

انقر فوق أيقونة Add Duty.

أدخل معلومات الواجب، ثم انقر فوق “التالي”.

أضف أسئلة وحدد عدد لكل منها.

انقر فوق أيقونة حفظ عند الانتهاء.

العودة إلى قائمة المهام.

انقر فوق الزر إرسال الواجب.

حدد الوقت ثم اختر الطلاب المستهدفين.

أضف البيانات المطلوبة، ثم انقر فوق حفظ.

تنزيل الواجب المنزلي للطلاب في مدرستي

يمكن للمعلمين القيام بما يلي لتحميل واجب منزلي جديد على النظام الأساسي لمدرستي

اذهب إلى مدرستي “” مباشرة.

اتبع التعليمات لتسجيل الدخول.

انقر فوق المهام من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق إضافة واجب.

تحديد التسلسل التعليمي من القوائم.

اكتب اسم المهمة، ثم حدد المصدر.

أدخل الوصف وأضف البيانات الأخرى.

حدد نطاق المهمة، ثم انقر فوق التالي.

أضف أسئلة وحدد عدد درجاتهم.

انقر فوق “حفظ” لإضافة الواجب.

العودة إلى قائمة المهام.

انقر فوق أيقونة إرسال الواجب.

املأ النموذج، ثم انقر على حفظ.

تنزيل منصة مدرستي على Android و iPhone

يمكن للمدرسين تنزيل منصة “My School” لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام IOS المعتمد على هواتف iPhone و iPad، ويمكن للمدرس تنزيل “My School” لمختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android، من خلال متجر التطبيقات الرسمي.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على طريقة تسجيل دخول المعلم في منصة مدرستي لمتابعة الحضور والغياب ،و تنزيل الواجب المنزلي للطلاب في مدرستي ، و كيف أضيف واجب في مدرستي ، و مهام ودور المعلم في منصة مدرستي .