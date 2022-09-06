طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444، للتسجيل في منصة مدرستي التي تتيحها وزاره التربية والتعليم السعودية الى طلبة المدارس في المملكة، فانه ينبغي على الطالب الجديد الذي يحضر إلى المدرسة لأول سنه ان يقوم بالتسجيل في منصة مدرستي لتحميل كافه الدروس التي يدرسها في المدرسة، و استكمال الواجبات المدرسية التي يطرحها المعلمون وحل الاختبارات، وكافه الأمور المتعلقة بالدراسة.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي

لتسجيل طالب جديد في منصة مدرستي فانه ينبغي الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص وبعد ذلك يقوم ولي الأمر بعمل تسجيل دخول جديد فيكون بعد ذلك بوضع كافه المعلومات التي تتعلق بابنه الطالب وسيتم اعتماد الطلب بعد ذلك بعد موافقه المدرس على وجود الطالب في المنصة وسيتم متابعه الطلاب لحل الواجبات الدراسية.

دخول جديد منصة مدرستي

لعمل تسجيل جديد في منصة مدرستي قم بالدخول إلى الرابط التالي، بعده تقوم بدخول إلى صفحة جديدة لتقم بإدخال كافة المعلومات التي تلزم للدخول، ثم ستقوم بكتابه كافه المعلومات المتعلقة بالطالب وتعبئة الطلب، ثم تقوم بتأكيد الطلب، سيتم إرسال رسالة بقبول طلب انضمام الطالب الى منصة مدرستي.

منصة العودة للمدارس

بالحديث عن المنصة الخاصة بالعودة إلى المدارس في المملكة العربية السعودية فان وزاره التربية والتعليم في السعودية قامت بإنشاء منصة مدرستي عقب انتشار وباء كورونا لتلبيه ومتابعه كافه الطلبات التي يريدها الطالب السعودي، هذه المنصة من اهم المنصات التي تم إنشاءها في عام 2019 لتقييم الطالب والمتابعة من خلال المدرسين وتقديم الامتحانات للطلبة.

تسجيل جديد منصة مدرستي

لعمل تسجيل جديد في منصة مدرستي ينبغي للطالب الجديد ان يقم ولي أمره بعمل تسجيل جديد لمتابعة الانشطة المدرسية ومتابعة المنهاج الدراسي، وتختص منصة مدرستي بعمل اختبارات للطلبة لتوفير العديد من الميزات التي تجعل الطالب يتقدم ويطور من مهاراته الدراسية.

منصة مدرستي هي سبيل الطالب للحصول على المعلومات والاختبارات بشكل سريع وسهل، هذا ما يجعل من التعليم ف المملكة العربية السعودية أمرًا سهلًا للطلبة لتقييمهم وتقديم الاختبارات والمهارات التي تلزمهم للحصول على تعليم بجودة عالية.