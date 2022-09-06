طريقة تعبئة رصيد زين الكويت بالخطوات شحن الرصيد ، تعتبر شركة زيت الخاصة بالعمل في مجال الاتصالات داخل دولة الكويت العربية ، وهي أبرز الشركات ومن اكثرها تقدماً في العمل على توفير الخدمات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين داخل الكويت ، وتعد شركة زين الكويت تقدم العديد من الخدمات لعملائها، ومن أهم هذه الخدمات إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات المتنقلة ، تابعوا معنا .

شركة زين الكويت

زين في الكويت هي إحدى الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت المختلفة بالإضافة إلى تقديم خدمات الاتصال لمختلف المواطنين والمقيمين في الكويت، بالإضافة إلى كونها شركة دولية تقدم العديد من الخدمات لدول في الشرق وأفريقيا والشرق الأوسط، وتحدد الكويت والسعودية والبحرين والعراق، ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة زين، وخدمة الإنترنت، وشبكات الجيل الرابع والخامس، وإمدادات الإنترنت بالألياف الضوئية المعروفة باسم الألياف الضوئية.

أبرز الخدمات التي تقدمها شركة زين للاتصالات

فيما يلي نستعرض أهم الخدمات التي تقدمها شركة زين للاتصالات

الدفع التلقائي لخدمات الاشتراك الشهري.

خدمة البطاقة المدنية لتزويد المتعامل بالإشعارات المتعلقة بالبطاقة.

خدمة الفرع الذكي للمساعدة في إجراء المعاملات بسهولة وسرعة.

احصل على باقات تجوال لتصفح الإنترنت وإجراء مكالمات خارج حدود الكويت.

خدمات البريد الصوتي المرئي المجانية.

خدمات تحويل الرصيد لعملاء زين.

خدمة نقل الرقم إلى مشغل اتصالات آخر في الكويت دون تغييرها.

خدمة وزارة الداخلية لتزويد المستخدم بالإشعارات المهمة.

طريقة شحن رصيد زين

توفر شركة زين في الكويت أكثر من طريقة لتعبئة رصيد زين، بما في ذلك التعبئة عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وبطاقات إعادة الشحن. أهم طرق شحن رصيد زين

اشحن رصيد زين من خلال بطاقة الشحن

يمكن إعادة تعبئة رصيد زين من خلال بطاقة إعادة شحن EEZEE ويتم ذلك من خلال ما يلي

اذهب إلى أحد موزعي زين واشتر البطاقة.

انتقل إلى واجهة الاتصال بالهاتف.

اكتب الكود التالي * 141 * ثم رقم البطاقة # بدءا بعلامة النجمة.

اضغط على خيار الاتصال بعد التحقق من الرقم.

انتظر حتى وصول إشعار اكتمال عملية الشحن.

اشحن رصيد زين الكويت من خلال خدمة Eezee Sufratk

يمكن زيادة رصيد زين الكويت باستخدام خدمة Eezee Sufratak، ويتم ذلك على النحو التالي

اذهب إلى موقع زين الكويت ““.

انقر فوق خيار EEZEE Balance Loading من الجزء العلوي.

أدخل رقم الهاتف الذي تريد شحن رصيده.

املأ الرقم من القائمة.

حدد الخيار المناسب لإعادة شحن الرصيد.

انقر فوق “استكمال”، ثم اختر طريقة الدفع المناسبة.

انقر فوق تفاصيل الدفع ثم وافق على الشروط.

انقر فوق ادفع الآن لإكمال عملية الدفع.

اشحن رصيد زين من خدمة الدفع السريع

تتوفر طريقة شحن رصيد زين من خلال خدمة الدفع السريع، ويتم ذلك وفق الآتي

انتقل إلى الموقع الرسمي لشركة زين الكويت ““.

انتقل إلى علامة التبويب “الدفع السريع” من الواجهة الرئيسية.

أدخل رقم الهاتف في الحقل الفارغ.

النقر فوق خيار الدفع الآن باللون الأحمر.

حدد خيارات الدفع المناسبة، ثم انقر فوق إكمال.

حدد طريقة الدفع واكتب التفاصيل.

الموافقة على الشروط ؛ ثم أكمل الدفع.

اشحن رصيد زين من التطبيق

جعلت زين من الممكن إعادة شحن الرصيد من خلال التطبيق، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

لتحميل تطبيق زين

قم بتشغيل التطبيق بعد التنزيل.

إعطاء الموافقة لمنح الأذونات المطلوبة.

انقر فوق خيار الاختصارات من أسفل الواجهة.

حدد طرق الدفع السريع من القائمة المختصرة.

انقر فوق الخيار لملء eeZee ثم اكتب رقم الهاتف.

اضغط على خيار شراء بطاقة شحن ثم اضغط على اختر فئتها.

انقر فوق الخيار لاختيار طريقة الدفع من الأسفل.

حدد الطريقة ثم اختر تفاصيل الدفع المطلوبة.

أكمل عملية الدفع ثم قم بتأكيد شراء الائتمان من التطبيق.

قم بتعبئة الرصيد عن طريق تحويل الرصيد من زين

تقدم زين خدمة تحويل الرصيد لشحن بطاقة SIM من خلال الأصدقاء أو أفراد الأسرة، من أجل إجراء مكالمات متنوعة وتصفح الإنترنت. فيما يلي طريقة لإعادة شحن الرصيد عن طريق تحويل الرصيد من زين

يمكنك الاستفادة من خدمة تحويل الرصيد من اشتراكات خطوط الاتصال او الانترنت.

يجب أن تكون خطوط الدفع الآجل صالحة لمدة 90 يومًا على الأقل لتحويل الرصيد.

لن يتم تحويل الرصيد إذا كان المبلغ المستحق 50 دينار كويتي أو أكثر.

يجب أن يتبقى 0.001 دينار كويتي للخطوط مسبقة الدفع بعد اكتمال التحويل لرصيد المرسل.

سيتم خصم الرصيد المرسل والصلاحية من رصيد الشخص المرسل في وقت التحويل.

يجب ألا يزيد معدل الزيادة عن 100 فلس أو أقل.

طريقة تعبئة رصيد زين الكويت بالخطوات شحن الرصيد ، تعمل شركة الاتصالات زين على تقديد الخدمات المختلفة من الانترنت والاتصالات للمواطنين في الكويت ، وأوضحنا لكم العديد من الخدمات البارزة داخل الأسواق في الكويت والتي تقدمها شركة زين .