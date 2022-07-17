طريقة تعديل التابعين في حساب المواطن

كشف حساب المواطن على شكل تعديل معالين رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي في البرنامج وشروط دمج المعال الجديد.

عندما سئل من قبل شخص لديه 6 معالين، ولكن تم تسجيل 5 منهم فقط، قالت خدمة المستفيدين أنه إذا تم تحديث البيانات مع دائرة الأحوال المدنية وتم إضافة المعال إلى سجل الأسرة، فيمكن إضافته إلى من خلال ما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على بوابة حساب المواطن.

انتقل إلى تفاصيل الطلب، ثم تفاصيل الإحالة.

أضف التابع (الشركات) الجديدة ثم انقر فوق إضافة ثم حفظ.

الإفصاح عن الراتب

وسبق أن أكد البرنامج أنه عند التسجيل أو تحديث البيانات يجب على المستفيدين الإفصاح عن الراتب الكامل للوظيفة بما في ذلك التقاعد أو التأمين. وأوضح البرنامج أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والمكافآت، مبينًا عدم مراعاة القروض والالتزامات المالية.

ولفت إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، مشيرا إلى أن إضافته تتم عبر البوابة، مضيفا أن خطوات إضافة متابع تتكون من إدخال تفاصيل الطلب، ثم تفاصيل التابعين.، إضافة التابع، ثم الضغط على “إضافة” ثم “حفظ”.

أودع برنامج حساب المواطن، مسبقًا، مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الأهلية في الجولة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن الدليل الودود الذي تضمن إعادة الفتح. التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.