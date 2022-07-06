طريقة تعديل الدخل فِيْ حساب المواطن، يعتبر تسجيل بيانات الدخل من البيانات المهمة المطلوبة للتسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن، حيث يقوم المتقدم فِيْ البرنامج بإدخال مجموعة من البيانات الشخصية والعملية المتعلقة به أثناء تنفِيْذ عملية التسجيل ضمن حساب المواطن، ومن خلالها سنجيب وطريقة تعديل كشوف الدخل.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هُو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الاقتصاد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يستهدف البرنامج أفقر الأسر والأفراد فِيْ المملكة. يتم اختيار وتحديد المستفِيْدين فِيْ إطار الضوابط والشروط التي سبق تحديدها من قبل الوزارة.

أهداف برنامج حساب المواطن

يسعى إطلاق برنامج حساب المواطن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى تحقيق الأهداف التالية

تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجاً فِيْ المجتمع السعودي.

تقديم خدمات الطاقة المتنوعة للأسر المحتاجة بالإضافة إلى الدعم المادي.

يهدف إلى تحقيق المساواة الاجتماعية داخل المجتمع السعودي.

تعمل على رفع المستوى الاقتصادي للعديد من الأسر الفقيرة.

يساعد فِيْ امتلاك القوة الشرائية للأفراد.

كيفِيْة تعديل الدخل على حساب المواطن

يتم تعديل الدخل لبرنامج حساب المواطن بالخطوات التالية

تسجيل الدخول مباشرة من خلال بوابة حساب المواطن.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

انقر فوق علامة التبويب تفاصيل الطلب.

حدد خيار الإفصاح عن الدخل.

حدد علامة التبويب تعديل الدخل على مستوى الموقع.

سجل بيانات الدخل الجديدة.

انقر فوق كلمة حفظ.

كيفِيْة التسجيل فِيْ حساب المواطن 1444

للتسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن، اتبع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق كلمة الارتباط من صفحة الموقع.

حدد رمز تسجيل جديد.

اكتب جميع البيانات المطلوبة على الموقع.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح.

عرض والموافقة على الشروط والأحكام.

انقر فوق رمز التسجيل.

أدخل الرمز المرسل عبر رقم الهاتف.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين.

انقر فوق كلمة تسجيل.

قم بتعديل كلمة المرور واستبدالها بكلمة مرور أخرى.

شروط التسجيل فِيْ حساب المواطن 1444

يجب على المتقدم للتسجيل فِيْ حساب المواطن الالتزام بقواعد وشروط محددة وهِيْ كالتالي

للتسجيل فِيْ حساب المواطن يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على بطاقات التنقل للمتقدمين.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

يجب أن يكون لمقدم الطلب إقامة منفصلة.

التأكد من تحميل المستندات المطلوبة من خلال الموقع.

عدم وجود حكَمْ قضائي سابق فِيْ سجله العدلي.

رَابِطْ تسجيل حساب المواطن

تسجيل الدخول من خلال برنامج حساب المواطن السعودي بالرَابِطْ المباشر “” حيث يتم اتباع أهم الشروط والأحكام والشيكات الخاصة بالتسجيل والتطبيق لبرنامج حساب المواطن. يتم اتباع التعليمات وإجراءات التسجيل مع ضرورة التأكد من تحميل الوثائق الرسمية.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن كيفِيْة ضبط الدخل لحساب المواطن، وكيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن، وأهم شروط التسجيل وأهداف البرنامج، وإرفاق رَابِطْ التسجيل للمواطن. الحساب.