طريقة تغير الرقم السري لمنصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على طريقة تغير الرقم السري لمنصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي للطلاب .

منصة مدرستي

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية المنصة التعليمية المتكاملة مدرستي، بهدف تطبيق نظام التعليم عن بعد، لجميع المراحل (ابتدائي ومتوسط ​​وثانوي)، ليكون بديلاً عن نظام التعلم وجهاً لوجه، حيث يوفر الكثير خدمات تعليمية الكترونية. التعليم عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية، وكذلك توفير جميع الجداول الزمنية لكل مادة مع توقيت كل فصل. كما سمحت المنصة لأولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في المدارس السعودية إلكترونيًا.

كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي 1444

يمكنك إنشاء حساب على منصة مدرستي باتباع ما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

حدد حقل العودة إلى المدرسة من القائمة.

انقر فوق حقل تسجيل الدخول الجديد.

أدخل البيانات المطلوبة رقم الهاتف المحمول. رقم الهوية الوطنية. رقم الإقامة.

انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خانة الاختيار.

انتظر حتى يتم التحقق من البيانات المكتوبة، وتأكيد الحساب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي ليتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية على المنصة، من خلال الخطوات الموضحة أدناه

اذهب إلى الموقع الرسمي لمدرستي.

انقر فوق تسجيل الدخول من قبل المستخدم.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم االمستخدم. كلمه السر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

كيف أقوم بتغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي 1444

يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي إذا كان لا يزال يحتفظ بكلمة المرور القديمة للحساب، من خلال الخطوات البسيطة الموضحة أدناه

اذهب إلى الموقع الرسمي لمدرستي.

انتقل إلى حساب Microsoft المسجل في منصة مدرستي.

أضف كلمة المرور للحساب.

انتقل إلى لوحة تحكم حساب Microsoft.

انقر فوق “تغيير كلمة المرور”.

اكتب كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة لحسابك.

أعد إضافة كلمة المرور الجديدة للتأكيد.

انقر فوق “إرسال”.

يمكن للمستخدم تسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق كتابة كلمة المرور الجديدة.

استعادة كلمة المرور على منصة مدرستي 1444

أوضحت منصة مدرستي أنه يمكن للطالب استعادة كلمة المرور من خلال مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي”.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft) لكل من المعلم والطالب.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك على المنصة.

انقر فوق الخيار التالي.

انقر فوق “نسيت كلمة المرور”.

أدخل البريد الإلكتروني.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق {التالي.

اختر الطريقة الأنسب لاستعادة كلمة مرورك.

أدخل جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

أعد كتابة كلمة مرور جديدة.

تأكد من حفظه جيدًا.

استرجاع بيانات التسجيل على منصة مدرستي للطلاب والمعلمين

تتيح منصة مدرستي للطلاب والمعلمين استرداد بيانات التسجيل للمنصة، على النحو التالي

الدخول إلى بوابة العودة إلى المدرسة عبر الإنترنت.

انقر على خيار “تسجيل جديد”.

اضافة رقم الهوية الوطنية للمواطنين. او رقم الاقامة للمقيمين.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق “تحقق”.

اكتب “الرمز المطلوب للتحقق”.

انقر فوق “تحقق لعرض بيانات تسجيل الدخول الخاصة بمدرستي”.

استرجاع بيانات التسجيل على منصة الوالدين والمدرسة الرئيسية

كما وفرت المنصة خدمة استرجاع حساب أولياء الأمور والإداريين على منصة My School عبر نظام نور، وذلك باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور عبر الإنترنت.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور”.

أضف البيانات المطلوبة رقم الهوية. رمز التحقق.

انقر فوق “التالي” باللون الأخضر.

أدخل البريد الإلكتروني.

اضغط على إرسال.

انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني.

فتح الرسالة المرسلة من نظام نور.

انقر فوق ارتباط استعادة كلمة المرور.

أضف كلمة المرور الجديدة.

تأكيد كلمة المرور.

انقر فوق “حفظ”.

خدمة الدعم الفني عبر الإنترنت منصة مدرستي

خدمة الدعم الفني هي خدمة تقدمها منصة مدرستي للسماح للمستخدمين بإرسال تذكرة للدعم الفني، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى صفحة الدعم الفني لمنصة “مدرستي”.

انقر على زر “إضافة” الأخضر.

أدخل رقم الهوية للمواطنين السعوديين أدخل رقم الإقامة للمقيمين.

أدخل رقم هاتف المستخدم.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق {التالي.

أضف جميع البيانات المطلوبة.

أرسل التذكرة.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

كما أتاحت منصة Madrasati No. إمكانية التواصل مع خدمة عملاء الدعم الفني من خلال الاتصال خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس، من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 800 مساءً على الرقم 920033988، لتلقي جميع الشكاوى و استفسارات مستخدمي المنصة.

رابط الدعم الفني لحل مشاكل منصة مدرستي

أطلقت منصة مدرستي رابطًا إلكترونيًا لخدمة الدعم الفني يمكنك من خلاله إرسال تذكرة لممثلي خدمة عملاء المنصة لحل المشكلة التي تواجه المستخدم، ويمكن إدخال هذا الرابط مباشرة على هذا الرابط “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف علي طريقة تغير الرقم السري لمنصة مدرستي 1444 ، رابط الدعم الفني لحل مشاكل منصة مدرستي ، و استرجاع بيانات التسجيل على منصة الوالدين والمدرسة الرئيسية