طريقة تغير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب وأولياء الامور حول التعرف على طريقة تغير رقم الجوال في منصة مدرستي ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب والطالبات حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي

وهي من أهم المنصات الإلكترونية التي تم إنشاؤها واعتمادها رسمياً إبان جائحة كورونا، وكانت البوابة الرئيسية التي ساعدت على مواصلة عملية التعليم عن بعد بعد أن قررت الحكومة السعودية فرض العديد من الإجراءات الاحترازية، أهمها كان تطبيق التباعد الاجتماعي، وحققت هذه المنصة نجاحًا. هذا شيء عظيم خلال فترة التعليم عن بعد بسبب الخدمات المتنوعة التي تقدمها للطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور، حتى يتمكنوا من التعرف على المستوى العلمي لأبنائهم، ولهذا فإن رقم الهاتف المرتبط بهذا النظام الأساسي مهم جدًا، خاصة في حالة الرغبة في استرداد أو تغيير كلمة المرور.

كيف أقوم بتغيير رقم الهاتف المحمول في منصة مدرستي 1444

لقد أتاحت منصتي التعليمية إمكانية تغيير رقم الجوال المذكور سابقاً، من أجل استقبال أي مراسلات تتعلق بحساب الطالب أو المعلم، ويمكن تغيير رقم الهاتف المحمول باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى الصفحة الرسمية لحساب المستخدم مباشرة من خلال رابط موقع Microsoft “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لهما، واضغط على زر التالي لتسجيل الدخول.

من إعدادات أمان النظام الأساسي، اختر تحقق إضافي.

اتبع الخطوات لتغيير رقم الهاتف المحمول وإدخال الرقم الجديد.

تأكد من إدخال الرقم الجديد بدقة وانقر على أيقونة “حفظ التغييرات”. بهذه الطريقة، يمكن استلام أي رسائل متعلقة بالمنصة على رقم الهاتف المحمول الجديد.

كيفية استرجاع كلمة المرور لمنصة مدرستي 1444

تتيح منصة مدرستي لجميع المستخدمين والطلاب والمعلمين تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. لذلك، في حالة نسيان كلمة المرور، لا يمكن للطالب الوصول إلى المنصة. يمكن استرداد كلمة مرور المستخدم باتباع الخطوات التالية

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة “مدرستي”.

اختر تسجيل دخول خاصًا باستخدام Microsoft، وهي إحدى الميزات المتاحة لكل من الطلاب والمدرسين.

أدخل اسم المستخدم وانقر على زر “نسيت كلمة المرور”.

ثم يجب عليك إدخال اسم المستخدم الخاص بك ورمز التحقق.

يطلب الموقع بعد ذلك تحديد الطريقة التي تريد من خلالها استعادة كلمة المرور، والتي تتم في الغالب عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل مسبقًا في النظام الأساسي.

أدخل جميع البيانات التي يحتاجها الموقع والتي تخص المستخدم.

إعادة تعيين كلمة مرور جديدة، والتي ستمكنك من الدخول بسهولة إلى منصة مدرستي لاحقًا.

كيف أقوم بتغيير بياناتي على النظام الأساسي لمدرستي 1444

من الخدمات العديدة التي توفرها منصة مدرستي للطلاب هي القدرة على تغيير البيانات الشخصية المدرجة في المنصة، والتي يتم تسجيلها أثناء تسجيل الدخول الأول، ويمكن تعديل هذه البيانات باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصتي التعليمية “”.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق قائمة تغيير البيانات، واختر رمز قائد المدرسة.

ستظهر بيانات المستخدم تمكنه من تغييرها وإدخال بيانات جديدة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات الجديدة، انقر فوق زر حفظ.

كيفية تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي 1444

تعد منصة مدرستي التعليمية من أكبر المنصات الإلكترونية التي تسمح باستخدامها بشكل أساسي لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، كما تستخدمها العلمين لتسهيل العملية التعليمية ووضع الاختبارات المختلفة للطلاب. هذا هو سبب اهتمام كل هذه العناصر النشطة بالتسجيل من خلال المنصة التعليمية.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطلاب والمعلمين

يمكن لكل من الطلاب والمعلمين تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى رابط موقع “مدرستي”.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft، وهي خدمة متاحة للطلاب والمعلمين.

قم بتضمين كل من اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لهم.

انقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل دخول والدي مدرستي

توفر المنصة التعليمية My School إمكانية تسجيل الدخول للوالد باستخدام بيانات نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى منصة “مدرستي”.

اختر تسجيل الدخول بحساب نور والي.

قم بتضمين اسم المستخدم وكلمة المرور لمنصة نور الإلكترونية.

أدخل رمز التحقق واضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، قائد المدرسة

يعتبر قائد المدرسة أو المدير أحد العناصر المهمة والفعالة في منصة مدرستي. يستطيع من خلال المنصة القيام بجميع مسؤولياته الإدارية، ويمكنه تسجيل الدخول باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى المنصة الإلكترونية لمدرستي مباشرة “”.

اختر تسجيل الدخول من خلال نظام نور الإداري.

إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين لمنصة نور الإلكترونية.

أدخل رمز التحقق واضغط على زر تسجيل الدخول.

أهم خدمات منصتي التعليمية

في فترة زمنية قصيرة، حظيت منصة مدرستي باهتمام كبير خلال فترة تطبيق التباعد الاجتماعي والاعتماد على التعليم عن بعد. الطريقة التي يتواصل بها المعلم والطلاب معًا ويستكمل الطلاب تعليمهم دون أي عائق. توفر المنصة العديد من الخدمات ومنها

توفير الدروس والمقررات لجميع المستويات التعليمية إلكترونياً مما يمكن الطلاب من تسجيل الحضور في الدروس الإلكترونية.

قدرة الطالب على التواصل مع زملائه ومعلميه عبر المنصة لطرح جميع الأسئلة التي يريدها.

توافر دليل لاستخدام منصتي التعليمية لجميع المتعاملين على الموقع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة على المنصة ومعرفة كيفية التعامل معها.

الحصول على الجدول الدراسي الذي يعتبر بوابة الطالب الرئيسية في جميع المراحل التعليمية.

توفر المنصة جداول تقويم تتيح للطلاب معرفة مواعيد الاختبارات والواجبات اليومية.

من خلال المنصة، يمكن للمدرسين تعيين مهام يومية واختبارات أسبوعية لقياس مستوى الطالب والتركيز على الدورة.

رابط لتغيير رقم الهاتف المحمول في تسجيل الدخول إلى Microsoft الأساسي لمنصة مدرستي عبر الإنترنت

أصبح من الممكن الآن الوصول إلى منصة My School of Education، وتغيير رقم جوال المستخدمين “”، كما أتاح إمكانية استعادة كلمة المرور وتعديل بيانات المستخدم من خلال خدمتها المميزة.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على طريقة تغير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444 ، و أهم خدمات منصتي التعليمية ، و كيفية تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي 1444 ، و كيف أقوم بتغيير بياناتي على النظام الأساسي لمدرستي 1444 .