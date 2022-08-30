طريقة تغيير الرقم السري الجامعي،في ظل الظروف التي تتعرض لها الجامعات من نظام الدراسة عن بعد، والمقررات الإلكترونية، فإن المتقدم للجامعة لا يتمكن أن يحصل على أي مقرر دراسي، أو يقوم بأداء أي واجبات عن طريق الانترنت إلا عن طريق الرقم الجامعي، للحساب الإلكتروني للجامعة.

كيفية تغيير كلمة السر الخاصة بالجامعة في جامعة الملك فيصل

يمكن للطالب الآن تغيير كلمة المرور الخاصة بالجامعة عن طريق الدخول إلى موقع جامعة الملك فيصل، ثم اتباع هذه الخطوات واحدة تلو الأخرى

انتقل أولاً إلى موقع الجامعة وهو

الخطوة التالية هي الوصول إلى خيار الخدمات من الواجهة الرئيسية للموقع.

ستظهر قائمة منبثقة، وعليك تحديد خيار (استعادة كلمة المرور) من هذه القائمة.

انتقل إلى ملء صفحة البيانات للحصول على كلمة المرور أو رمز المرور.

قم بتعبئة الرقم الجامعي للطالب ورقم الوظيفة للموظف.

قم بتعبئة رقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين في الخانة ذات الصلة.

اكتب رقم الهاتف في علبته.

سوف تتلقى رسالة تحتوي على رمز التحقق على رقم الهاتف الذي تم إدخاله.

املأ الكود الموضح في الحقل المقدم.

في النهاية تقوم بالضغط على خيار (استعادة كلمة المرور)، ومن ثم عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بالجامعة، وهو الرمز الذي سيتم استخدامه للاستفادة من خدمات الجامعة المتنوعة، وبذلك تكون قادرًا على التغيير كلمة مرور الجامعة.

الجدير بالذكر أن طريقة تغيير كلمة المرور الخاصة بالجامعة التي قدمناها يمكن إجراؤها على جامعات المملكة العربية السعودية أيضًا.

معايير تغيير كلمة السر الخاصة بالجامعة

هناك بعض المعايير التي يجب الالتزام بها في حال رغبتك في تغيير كلمة مرور الجامعة وهي كالتالي

يجب أن تكون كلمة المرور الجديدة بالأحرف الإنجليزية فقط.

يجب ألا تقل الكلمة عن ثمانية أحرف.

يجب أن يحتوي على أحرف صغيرة وكبيرة وأرقام ورموز.

عدم استخدام الكلمة سابقًا في أي من حسابات المستخدم.

لا تختر كلمة مرور تتضمن بيانات شخصية، بما في ذلك رقم الهاتف أو اسم الطالب.

أدخل رقم الهاتف وتحقق منه بشكل صحيح.

قم بتحديث كلمة المرور كل ثلاثة أشهر للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتوفرة على منصة جامعة الملك فيصل.

يجب ألا يخص رقم الهاتف أي شخص سوى المستخدم.

كيفية تحديث معلومات الحساب في جامعة الملك فيصل

أتاحت جامعة الملك فيصل إمكانية تحديث حساب المستخدم كل ثلاثة أشهر، للوقوف على كل ما هو جديد في نظام التعليم الإلكتروني بالجامعة، والاستفادة من خدمة الجداول الدراسية ونظام البانر الجديد باتباع التعليمات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الجامعة.

انتقل إلى قائمة الخدمات.

من هذه القائمة، انقر فوق اختيار لافتة.

انتقل إلى الصفحة المنبثقة، والتي تتضمن بعض المربعات، بما في ذلك كلمة المرور واسم المستخدم، واسم المستخدم هو الرقم الأكاديمي، وكلمة المرور هي التي قمت بتعيينها في الأسطر السابقة.

انقر فوق الخيار انقر هنا لتتمكن من تحديث البيانات.

املأ بعض المعلومات في صفحة التحديث وهي الرقم الأكاديمي، ثم اضغط على زر التأكيد، ثم اضغط على خيار (رقم حالة الطالب)، ثم اضغط على زر التأكيد.

ستظهر صفحة جديدة تتضمن رقم هاتف الطالب واسمه المسجل في الموقع.

يجب على المستخدم الإجابة على جميع الأسئلة الموجودة على الصفحة باستخدام اللغة الإنجليزية ثم الضغط على الزر “موافق”.

سيظهر مربع يجب ملء كلمة المرور الجديدة فيه، وهو عبارة عن ثمانية أرقام يجب أن تتضمن بعض الأرقام والحروف والرموز، على التوالي.

وبذلك تكون قد أتممت عملية تحديث البيانات على موقع جامعة الملك فيصل.

الخدمات التي تقدمها جامعة الملك فيصل

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها جامعة الملك فيصل، وفي مقدمتها تغيير واسترجاع كلمة المرور، بالإضافة إلى الخدمات التالية

التنقل بين هيئات العمل بالجامعة.

إمكانية طباعة شهادة تعريف للطالب.

زيارة الخدمات الطلابية للجامعة.

خدمة التحويل للطلبة الذين لم يتمكنوا من إنهاء السنة التحضيرية.

خدمات التحويل بين الكليات التابعة للجامعة.

القدرة على طباعة السجل الأكاديمي.

إمكانية التحويل الخارجي للجامعة.

الحصول على النماذج الإلكترونية.

إمكانية تأجيل الدراسة.

إمكانية الحصول على إقرار بالحصول على تذكرة طيران داخلية للطلاب.

توفير الجداول الدراسية للكليات بالجامعة.

امكانية طباعة الجداول الدراسية.

إمكانية الاعتذار عن استكمال الدراسة.

إمكانية إخلاء المسؤولية.

استفد من المكافآت المالية.

اكلت المسؤولين عن تقنية المعلومات تطوير كيفية استرجاع الرقم السري لمنسوبي الجامعة عن طريق الموقع الذي يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية , باتباع مجموعة كبيرة من الطرق التي وضحناه في المقال السابق نسال الله لكم التوفيق.