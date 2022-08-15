طريقة تغيير رقم جوال حساب أبشر، يعتبر تطبيق أبشر من اهم وابرز التطبيقات الإلكترونية التي توفر مجموعة كبيرة من الخدمات بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات في السعودية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يتعامل التطبيق مع جميع ما يتعلق بالجوازات والتأشيرات الخاصة بالدخول والخروج من المملكة لتوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

كيفية تغيير رقم الجوال لحساب أبشر

تسعى رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية إلى رقمنة جميع المعاملات والخدمات داخل المملكة، بهدف توفير الوقت والجهد والتخلص من الإجراءات الروتينية المملة.

لذلك قامت وزارة الداخلية بإشراف الحكومة السعودية بإنشاء منصة أبشر الإلكترونية والتي تعمل على تقديم العديد من الخدمات التابعة للعديد من الدوائر الحكومية داخل المملكة.

حيث تعمل منصة أبشر على ربط القطاعات الحكومية حتى يتمكن المواطن من إتمام كافة المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى مقر القطاع، حيث توفر منصة أبشر أكثر من 160 خدمة إلكترونية.

العمل على منصة أبشر متاح على مدار الساعة لتوفير الوقت للمواطنين، والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي منصة أبشر يصل إلى 11 مليون شخص.

يتم التسجيل في المنصة عن طريق إدخال رقم الحساب ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات، وفي هذا السياق، وفرت منصة أبشر طريقة لتغيير رقم الجوال لحساب أبشر، في حال فقد الرقم. أو تغيرت.

فيما يلي خطوات تغيير رقم الهاتف المتحرك لحساب أبشر

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر على أيقونة الخدمات الفردية.

أدخل بيانات التسجيل (رقم الهوية الوطنية / كلمة المرور).

انقر فوق تسجيل الدخول.

حدد رمز الخدمة الذاتية.

من القائمة المنبثقة، انقر فوق تغيير رقم الهاتف المحمول.

أدخل رقم الهاتف المحمول الجديد.

انقر فوق أيقونة التغيير.

ستصلك رسالة على رقم الجوال الجديد تحمل رمز التفعيل.

اكتب الرمز المرسل في الحقل المحدد لتفعيل الحساب.

كيفية تغيير كلمة مرور حساب أبشر

توفر منصة أبشر خدمة تغيير كلمة المرور أو استخدام كلمة مرور جديدة في حالة نسيان كلمة المرور القديمة، وذلك باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

انقر فوق نسيت كلمة المرور الخاصة بك.

ستظهر أمامك صفحة عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم الخاصين بك.

ثم اضغط على أيقونة التالي.

ستصلك رسالة على رقم الهاتف المتحرك المسجل في حساب أبشر الخاص بك، وعليها رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق في الحقل المحدد.

انقر فوق {التالي.

سيتم فتح صفحة لإدخال كلمة المرور الجديدة.

أدخل كلمة المرور الجديدة.

ثم اضغط على تأكيد.

الجدير بالذكر أن كلمة المرور يجب أن تكون باللغة الإنجليزية ولا تقل عن 8 أرقام أو أحرف، بشرط أن تحتوي على أحرف كبيرة وحرف صغير.

خدمات موقع أبشر

بعد أن أوضحنا كيفية تغيير رقم الجوال الخاص بحساب أبشر، سنتحدث عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع أبشر للمواطنين، وذلك لتسهيل إنجاز جميع المعاملات في وقت قصير.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية لمنصة أبشر ما يلي

خدمة حجز المواعيد.

رفع تقرير عن اختفاء العمالة المنزلية.

تقديم طلب تجديد الإقامة للوافدين.

الاستعلام عن بصمة الإصبع.

خدمات العمالة المنزلية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تجديد جواز السفر السعودي.

تقديم طلب تجديد رخصة القيادة.

تقديم طلب للحصول على جواز سفر سعودي.

تمديد مدة التأشيرة.

خدمات سجل السفر.

معرفة صلاحية التأمين الصحي.

تقديم طلب تصريح السفر.

تقديم طلب لإضافة اسم جديد للمركبة.

طلب مستندات بديلة.

استفسر عن صلاحية البطاقة الشخصية.

استفسر عن إمكانية أداء مناسك الحج.

دفع المخالفات المرورية.

استفسارات حول بيانات الشخص.

الإبلاغ عن المستندات المفقودة.

هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتعلقة بهيئة المرور والأحوال المدنية، وتجدر الإشارة إلى أن خدمات منصة أبشر متاحة للمواطنين وكذلك للوافدين.

لقد بسط تطبيق ابشر التقديم والاستفسار عن الخدمات التي يوفرها التطبيق بالتعاون مع ادراة المختصة في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال انشاء برنامج خاصة بالتطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة المتنقلة بشكل مجاني، حيث يستطيع استخدامه من جهة المواطنين والمقيمين في السعودية.