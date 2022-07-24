طريقة تفتيح البشرة السمراء بسرعة فِيْ المنزل 

طريقة تفتيح البشرة البنية بسرعة فِيْ المنزل تبحث العديد من الفتيات ذوات البشرة البنية باستمرار عن أفضل الأقنعة والمواد الطبيعية التي تساعدهن على تفتيح بشرتهن فِيْ وقت قصير جدًا، وبالتالي فإن صبغة الميلانين هِيْ المسؤولة عن تغميق البشرة. بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية لهذا سوف نشرح لكَمْ من خلال مقال اليوم أفضل طريقة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء بسهُولة.

كيفِيْة تفتيح البشرة السمراء

وصفة اليقطين والحَلْيب

تحتوي هذه الوصفة على بعض مضادات الأكسدة ومقشر طبيعي للبشرة بفضل احتوائها على بعض الفِيْتامينات التي تساعد فِيْ الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها. نحضر وعاء مناسب ونضع نصف ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الحَلْيب السائل ونقلب المكونات ثم نضيف ملعقتين من اليقطين الطري بعد هرسه جيداً حتى يصبح طرياً ثم تخلط المكونات وتوزع على الجلد من أجل 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.

يمكن إضافة ماء الورد بدلاً من الحَلْيب إذا كان هذا الشخص يعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان.

وصفة عصير البطاطس

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها ووضعها فِيْ الأماكن المظلمة لمدة 25 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ ثم يجفف القشر ويتم دهن الكريم حسب نوع الجلد.

وصفة العسل والحَلْيب

يتم تحضير ملعقتين من الزبادي بملعقتين كبيرتين من العسل، وتخلط المكونات وتوزع على الناس لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ، حيث يحتوي العسل على بعض المواد المضادة للبكتيريا ويعمل عن طريق ترطيب البشرة بشكل فعال، والحَلْيب. يحتوي على بعض المركبات والمواد التي تعمل على تفتيح البشرة.

وصفة قشر البرتقال المجفف

تحضر كَمْية قليلة من البرتقال المجفف، ويمكن تحضير قشر البرتقال ووضعه فِيْ الشمس، وبعد أن يجف تماماً، يتم سحقه حتى يصبح ناعماً وخلطه مع ملعقة كبيرة من الحَلْيب، ثم يوزع على الجلد لمدة 20 دقيقة. دقائق، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.