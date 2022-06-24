طريقة تفتيح البشرة بالليمون كيفية استخدام الليمون لتفتيح بشرتك

طريقة تفتيح البشرة بالليمون عصير الليمون علاج شعبي لتفتيح البشرة بسرعة. ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من تفاعل كيميائي خطير عندما تتعرض بشرتهم لعصير الليمون وأشعة الشمس. تسمى هذه الحالة المؤلمة بالتهاب الجلد الدهني النباتي، ويجب توخي الحذر لتجنب التعرض الطويل للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية عند استخدام عصير الليمون كعامل تفتيح، لذلك يجب أن تكون حذرًا عند ترك عصير الليمون على بشرتك.

# 1 استخدم الليمون لتفتيح البشرة

1. ابحث عن مبخر قديم وضع فيه بعض عصير الليمون. أضف كمية متساوية من الماء إلى الزجاجة. قم برشه بعناية على بشرتك لتجنب أي جروح أو إصابات.

2. افركي بشرتك بقشر الليمون. يساعد على تنظيف وتفتيح البشرة ببطء مع مرور الوقت.

3. استخدمي منظف الليمون أو قشره أو ماسك لوجهك. تحضير منظف للوجه بأجزاء متساوية من الماء وعصير الليمون والعسل. رشيه على وجهك في الصباح بنفس الطريقة التي تستخدمين بها الماء لغسل وجهك ثم اشطفيه.

لقناع تفتيح البشرة، اخلطي 1 ملعقة كبيرة (14.8 مل) عصير ليمون، 1 ملعقة كبيرة (14.8 مل) عصير طماطم، 1 ملعقة كبيرة (14.8 مل) عصير خيار و 1 ملعقة كبيرة معجون خشب الصندل لعمل معجون. يوضع على الجلد ويترك لمدة 15-20 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء الفاتر ورطبيه.

لمزيج الليمون، اخلطي ملعقتين كبيرتين من السكر البني و 1 بيضة و 1 ملعقة صغيرة من الليمون. دلكي المقشر على البشرة باستخدام حركات دائرية لطيفة. افركي برفق أو اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ ورطبيه.

4. قطّعي شرائح الليمون، ثم اتركيها في الماء لبضع ثوان باستخدام قطعة قطن. ضعيه على وجهك ثم اغسليه بالماء بعد 10-30 دقيقة.

5. غسول الليمون حضري لوشنك الخاص من عصير الليمون والجلسرين، ثم اخلطي جميع المكونات جيداً، ثم ضعيه على بشرتك.

# 2 طريقة تفتيح البشرة بالليمون نصائح عامة لتفتيح البشرة ونصائح طبية

1. يعمل الليمون على تفتيح بشرتك، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. يحتوي حامض الستريك الموجود في الليمون على مكونات تفتيح طبيعية. لسوء الحظ، ستستغرق العملية بعض الوقت. إذا كنت ترغب في تسريع العملية، فحاول استخدام الهيدروكينون وحمض الكوجيك وأحماض ألفا هيدروكسي كعوامل تفتيح. كن حذرًا، ولكن هناك بعض المخاطر المرتبطة ببعض هذه المنتجات. أظهرت دراسة أن واحد من كل أربعة منتجات لتفتيح البشرة مصنوعة في آسيا ولكنها تباع في الولايات المتحدة تحتوي على الزئبق.

2. تجنب التعرض لأشعة الشمس. عند استخدام الليمون ومنتجات تفتيح البشرة الأخرى، استخدم كريم الوقاية من الشمس دائمًا، حيث يمكن لعصير الليمون أن يجفف الجلد ويجعله عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس.

3. حاول استخدام عصير الليمون كل يوم. سيستغرق تفتيح بشرتك بعصير الليمون وقتًا طويلاً، لذلك من المغري تجربة قناع عصير الليمون يوميًا.

4. يمكن أن يساعد عصير الليمون في علاج حب الشباب، لكن تحدث مع طبيبك حول فعاليته. تقول بعض المصادر أن عصير الليمون يقتل البكتيريا المنتجة لحب الشباب بينما يزيل ندبات حب الشباب في نفس الوقت. يمكن لعصير الليمون أن يفعل ذلك، لكن تحدث مع طبيبك حول الجمع بين علاج حب الشباب وعصير الليمون.

5. انتبه إلى المنتجات التي تضعها على بشرتك. يمتص جسمك الكثير مما تضعه على بشرتك. إذا كنت تستخدم مكونات أخرى غير عصير الليمون كمقشر أو غسول أو قناع، فاحذر.