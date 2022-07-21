طريقة تفتيح لون البشرة بسرعة بمكونات طبيعية تهتم العديد من الفتيات فِيْ كل وقت بالبحث عن أفضل الطرق لمساعدتهن على تفتيح لون البشرة بسرعة للتخلص من البقع الداكنة والهالات السوداء على البشرة، ولهذا هناك بعض مكونات طبيعية يمكن استخدامها للمساعدة فِيْ تفتيح البشرة من البقع التي تظهر بسبب حب الشباب، لذلك يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على كيفِيْة تفتيح لون البشرة بسرعة باستخدام أفضل المكونات الطبيعية والآمنة التي تدوم طويلاً تسبب أي ضرر للجلد عند استخدامها، لكن يجب الاستمرار فِيْ استخدام هذه الوصفات بانتظام من أجل الحصول على أفضل النتائج فِيْ وقت سريع جدًا.

كيفِيْة تفتيح لون البشرة بسرعة

وصفة البابايا لتبييض البشرة.

يمكن استخدام وصفة البابايا لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة على البشرة وذلك بتحضير ثمار البابايا وهرسها جيداً وإضافة ملعقة ليمون وتقليب المكونات ثم توزيعها على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم غسل وجهك ثم كرر هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج سترى نتيجة فعالة من أول استخدام لهذه الوصفة.

الصبار لتبييض البشرة

الصبار من النباتات التي تحتوي على العديد من الفوائد المفِيْدة لصحة الجلد والشعر، يمكنك تحضير ملعقة كبيرة من جل الصبار وإضافة ملعقة كبيرة من السكر البني وتقليب المكونات حتى تصبح متجانسة ثم توزيعها على الوجه والرقبة حتى يجف تماما ثم يشطف بالماء الدافئ ويتم استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

خليط الزبادي للتبييض

الزبادي من المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة لاحتوائه على بعض المواد التي تساعد على تفتيح البشرة وتبييضها وإزالة التصبغات، حيث يتم تحضير نصف كوب من الحَلْيب الطازج وملعقتين كبيرتين من العسل.وضع على الجلد لمدة 20 دقيقة ثم تشطف مع الماء. تستخدم هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع لمدة 30 يومًا وستكون قادرًا على الحصول على نتائج سريعة.

وصفة الخيار لتفتيح الوجه

يساعد الخيار فِيْ القضاء على البقع الداكنة على البشرة، حيث يتم تحضير قطعة من الخيار وسحقها حتى تصبح ناعمة، وتضاف ملعقة صغيرة من الليمون وتوزع على البشرة لمدة 25 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ وهذه الوصفة هِيْ يستخدم مرتين أسبوعيا و يمنع إضافة الليمون لمن يعانون من حساسية الجلد.