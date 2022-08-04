طريقة تفعيل البطاقة الائتمانية الرَاجحّيْ 1444

تفعيل بطاقة ائتمان الرَاجحّيْ 1444 .. مصرف الرَاجحّيْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أقدم البنوك التي تقدم خدماته المصرفِيْة والمصرفِيْة لعملائه فِيْ المملكة وخارجها. تأسس البنك فِيْ التسعينيات لخدمة المواطنين وإدخال الأنظمة المالية. من الدول الأوروبية والدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للمملكة. إذا كنت تتساءل عن خطوات تفعيل بطاقة مصرف الرَاجحّيْ الائتمانية، فعليك اتباع الخطوات التالية –

تفعيل بطاقة ائتمان الرَاجحّيْ 1444

لتنشيطه بسهُولة، يمكنك الحصول على بطاقة ائتمان بطريقتين –

الأول هُو أن تقوم بإنشاء حسابك المصرفِيْ الشخصي فِيْ أحد الفروع، ويتم تنشيط البطاقة من قبل موظفِيْ البنك وخدمة العملاء.

بعد ذلك يتم استخدام بطاقة الائتمان لأول مرة عندما تكون جاهزة.

بالنسبة للطريقة الثانية، تقوم بإنشاء حساب مصرفِيْ من خلال المنصة الرسمية لـ مصرف الرَاجحّيْ ومن خلال الأفراد المباشرين.

وبعد تفعيل البطاقة بعد استلامها من خلال الخطوات التالية –

للتفعيل، يجب عليك الاتصال بخدمة العملاء على الهاتف المحمول التالي 00966920003344.

بعد ذلك سيتم الرد على مكالمتك من خدمة الرد الأولي، وتحتاج إلى الضغط على أرقام التحويل وهِيْ رقم 3.

يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور وتحديد الحساب الذي تريد تنشيط بطاقته الائتمانية.

ثم اتبع الخطوات التي ستمليها خدمة الرد الآلي وسيتم تفعيلها بنجاح.

سيقوم البنك بعد ذلك بإرسال رسالة عبر هاتفك تشير إلى أن بطاقة الائتمان قد تم تفعيلها رسميًا.

الطريقة الثالثة هِيْ تفعيل بطاقة مصرف الرَاجحّيْ الائتمانية من جهاز الصراف الآلي.

يمكنك تفعيل بطاقة مصرف الرَاجحّيْ الائتمانية عن طريق الاتصال بأقرب جهاز صراف آلي لمصرف الرَاجحّيْ.

أدخل البطاقة فِيْ الفتحة المخصصة، وقم بتسجيل كلمة المرور واسم تسجيل الدخول، ثم اختر من القائمة الرئيسية.

ثم تختار تفعيل البطاقة من قائمة العمليات الأخرى وتختار القائمة الفرعية، ثم تختار خيار تفعيل البطاقة للشراء الإلكتروني.

سيظهر أمامك سؤال مباشر من الموقع حول حاجتك لإتاحة خدمة الشراء عبر الإنترنت لبطاقتك وتفعيلها، سترد بالموافقة.

بعد ذلك ستلاحظ أن بطاقتك الائتمانية قد تم تفعيلها بنجاح وستتمكن من استخدامها فِيْ جميع الخدمات بسهُولة ويسر.