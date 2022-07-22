طريقة تفعيل حساب نظام نور للطالب وولي الامر 1444 ، يسعى الكثير من الأفراد المقيمين في المملكة حول التعرف على تفعيل حساب نظام نور للطالب وولي الامر 1444 وخاصة ما يتم ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات وهو ما يدفع بهم الى التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة طريقة لتفعيل حساب نظام نور للطالب وولي الامر داخل المملكة العربية السعودية حيث يعد التفعيل لحساب منصة نور من الامور المهمة التي يستوجب الإشتراك بها ، تابعوا معنا .

نظام نور التعليمي

يعد نظام نور التعليمي من أبرز الأنظمة الإلكترونية التعليمية في المملكة العربية السعودية. أنشأت وزارة التربية والتعليم السعودية هذا النظام للمساهمة في تقديم العديد من الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب. يمكن للطالب الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات النظام، ويمكن لأولياء الأمور متابعة الطلاب والاطلاع على تقدم العام الدراسي لأبنائهم من خلال النظام بسهولة. يمكن استخدام النظام لاستخراج نتائج الطلاب، كما يمكن لأولياء الأمور الاستفادة منه عند تسجيل طلاب الصف الأول بالمدارس دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة للتسجيل فيها، وغيرها من الخدمات الهامة التي تقدمها الوزارة من خلال النظام إلى مختلف أطراف العملية التعليمية.

تفعيل حساب نظام نور للطالب وولي الأمر 1444

يتم تفعيل حساب نظام نور للطالب وولي الأمر 1444 بالذهاب إلى البوابة الإلكترونية للنظام، كما هو موضح في الخطوات التالية

قم بزيارة نظام نور الإلكتروني ”“.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب والد المستخدم أو الطالب.

انتظر حتى تذهب إلى صفحة تنشيط كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الجديدة وقم بتأكيدها.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم وقم بتأكيده.

الضغط على أيقونة الحفظ بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدم.

فتح الرسالة التي تحتوي على كود التفعيل لنظام نور.

انتقل مرة أخرى إلى نظام نور وانقر على أيقونة التدقيق.

أدخل رمز التفعيل، ثم انقر على خيار “التحقق”.

قم بتفعيل كلمة المرور ثم اضغط على أيقونة الخلف.

شرح التسجيل في نظام نور بالخطوات

تتيح وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية سهولة التسجيل في نظام نور للطلاب وأولياء الأمور في المملكة. فيما يلي خطوات تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1444

انتقل إلى البوابة الرسمية للنظام “”.

انقر فوق علامة تبويب التسجيل للوالد الجديد.

أدخل البيانات المطلوبة لتسجيل ولي الأمر.

أدخل بيانات الطالب والتي تشمل ما يلي رقم الهوية. رقم إقامته.

تحديد العلاقة ثم كتابة بيانات تاريخ الميلاد.

انقر فوق التحقق، ثم أدخل البيانات الرئيسية المطلوبة.

حفظ البيانات المدخلة من أجل إنشاء حساب لولي الأمر.

أثناء تسجيل الطالب في نظام نور باتباع الخطوات التالية انتقل إلى بوابة نظام نور “”. تسجيل دخول الطالب في حساب ولي الأمر. الضغط على أيقونة تسجيل الأطفال، ثم إضافة البيانات المطلوبة. انقر فوق خيار “تسجيل” بعد التحقق من صحة البيانات.



تسجيل الدخول إلى نظام نور الوصي

يمكن للوالدين تسجيل الدخول إلى حساب مستخدمي نور باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لنظام نور.

أدخل البيانات المطلوبة لإدخال ولي الأمر.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول المستمر.

كيفية تفعيل كلمة المرور في نظام نور للطلاب وأولياء الأمور

يجب على مستخدمي نظام نور الإلكتروني تفعيل كلمة المرور الجديدة عند تسجيل الدخول إلى النظام لأول مرة. يتم تفعيل كلمة المرور في نظام نور للطلاب وأولياء الأمور للعام 1444 باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب أو الوالد.

انتظر حتى تفتح صفحة التنشيط.

أدخل كلمة المرور الجديدة، ثم البريد الإلكتروني.

حفظ البيانات المدخلة بعد التحقق من صحتها.

انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني للحصول على رمز تفعيل الحساب.

ارجع إلى نظام نور وانقر على “تدقيق”.

أضف رمز التفعيل.

العودة إلى النظام بعد الانتهاء من تفعيل كلمة السر.

كيفية تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب وأولياء الأمور

يجب على كل من الطلاب وأولياء الأمور تعيين كلمة مرور جديدة عند نسيان كلمة المرور القديمة لتفعيل حساب نظام نور، ويتم تعيين كلمة المرور الجديدة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى النظام.

انقر فوق علامة التبويب “نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم”.

سيتم نقلك إلى صفحة تتضمن إدخال بعض البيانات وهي رقم الهوية الوطنية. رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة التالي.

أدخل البريد الإلكتروني لحساب المستخدم.

انقر فوق أيقونة إرسال لإرسال ارتباط تسجيل دخول وكلمة مرور جديدين.

انتقل إلى البريد الإلكتروني للحصول على رابط التنشيط.

انقر فوق ارتباط التنشيط لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

يتم نقل صفحة جديدة لتمكين المستخدم من تعيين كلمة مرور جديدة.

كيف يمكنني الدخول إلى نظام نور إذا نسيت كلمة المرور

يهتم مستخدمو نظام نور الإلكتروني بمعرفة الطريقة التي تمكنهم من الدخول إلى النظام عند نسيان كلمة المرور. في هذه الحالة، يجب استرجاع كلمة المرور إلكترونيًا باتباع ما يلي

قم بزيارة نظام نور ”“.

انقر على أيقونة “نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم”.

أدخل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.

انقر فوق أيقونة التالي.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني المسجل في النظام.

انقر على أيقونة “إرسال”.

انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني للحصول على رابط كلمة المرور.

اكتب كلمة المرور الجديدة وأكدها، ثم انقر على “حفظ”.

نظام نور بدون كلمة مرور

لا يمكن الدخول إلى نظام نور بدون كلمة مرور ؛ كلمة المرور هي ركيزة أساسية لتسجيل الدخول إلى النظام. تتضمن بيانات تسجيل الدخول الخاصة بنظام نور اسم المستخدم وكلمة المرور، وعند نسيان كلمة المرور يمكن استرجاعها بسهولة من خلال البريد الإلكتروني للمستخدم، وبعد النقر على خيار “نسيت كلمة المرور” في خيارات التسجيل. النظام.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة تفعيل حساب نظام نور للطالب وولي الامر 1444 ، و نظام نور بدون كلمة مرور ، و كيف يمكنني الدخول إلى نظام نور إذا نسيت كلمة المرور ، و كيفية تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب وأولياء الأمور .